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«Бункер S» Эфир передачи от 10 января 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 12 января 2017г 
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Психологи установили три самые главные причины любви к селфи

Психологи установили три самые главные причины любви к селфи

Американские ученые из Университета имени Бригама Янга установили причины, по которым многие люди любят делать селфи. Ученые определили три основные группы любителей такого времяпрепровождения. О результатах этих исследований рассказывают зарубежные СМИ.
Первая из выделенных учеными групп – это те, кто 

13 января 2017, 02:51
Биологи МГУ нашли в Тверской области неизвестный науке вид гриба

Биологи МГУ нашли в Тверской области неизвестный науке вид гриба

Ученые МГУ имени М. Ломоносова открыли в Тверской области неизвестный ранее официальной науке вид гриба - Entoloma krutiсianum. Целью научной экспедиции было исследование разнообразия грибов северо-западной части этого региона.
Неожиданное открытие было сделано во мхах елового леса близ населенного пункта 

13 января 2017, 01:50
Ученые назвали идеальную разницу в возрасте для счастливого брака

Ученые назвали идеальную разницу в возрасте для счастливого брака

Американские ученые определили, какая именно разница в возрасте может считаться наиболее оптимальной для счастливого брака. Исследование на этот счет провели специалисты из Атланты.
Как было установлено, идеальная разница в возрасте составляет один год. Вероятность развода в подобных случаях бывает не 

13 января 2017, 11:46
Ученые рассказали, как максимально эффективно принимать душ

Ученые рассказали, как максимально эффективно принимать душ

Ученые провели серию экспериментов и установили, как нужно максимально эффективно делать водные процедуры. О результатах исследования сообщают зарубежные СМИ. Душ приносит наибольшую пользу, если его принимать не дольше 10 минут. Этого времени достаточно, чтобы обмыть тело, однако при этом бактерии, 

13 января 2017, 08:39
Ученые научились превращать грызунов в агрессивных зомби-убийц

Ученые научились превращать грызунов в агрессивных зомби-убийц

Международная группа ученых-нейрофизиологов осуществила ряд экспериментов над лабораторными грызунами и нашла у них в мозге два уникальных набора нейронов. При их активировании из обычных мышей животные превращаются в суперагрессивных хищников, способных с легкостью атаковать и преследовать практически любое живое существо.

13 января 2017, 07:55
Российские ученые ищут ключ к бессмертию

Российские ученые ищут ключ к бессмертию

Ученые из МФТИ и компании InSilico разработали уникальную программу для анализа средств, продлевающих жизнь. Используя наиболее эффективные средства, эксперты хотят создать лекарство от старения. С помощью компьютерной программы уже проверено около 70 «эликсиров вечной молодости». 
Алексей Москалев, биолог МФТИ, заявил, что 

1 декабря 2016, 07:46
Ученые установили, в каком возрасте женщины наиболее привлекательные

Ученые установили, в каком возрасте женщины наиболее привлекательные

Финские ученые в процессе недавних исследований определили, в каком возрасте женщины наиболее привлекательны для мужчин. Как выяснилось, чаще люди женятся и выходят замуж от 23 до 30 лет. Значит, говорят специалисты, данный возраст можно считать самым оптимальным. Об этом сообщает 

21 ноября 2016, 10:01
Ученые определили идеальное количество секса для каждого возраста

Ученые определили идеальное количество секса для каждого возраста

Ученые из Института имени Кинси определили, сколько нужно заниматься сексом в каждом возрасте. По мнению специалистов, в 18-30 лет следует вступать в половую связь 112 раз в году или не менее двух раз в неделю.
Партнерам возрастной группы от 30 

17 ноября 2016, 01:17
Ученые в России создадут лекарство, которое «затормозит» старение

Ученые в России создадут лекарство, которое «затормозит» старение

Ученые из отечественной фармацевтической компании NCPharm сообщают, что в настоящее время трудятся над созданием препаратов, которые могут замедлить или даже совсем остановить процессы старения человеческого организма. Инновационные средства станут воздействовать на теломеры - концевые участки хромосом, которые защищают ДНК от 

8 ноября 2016, 10:50
Ученые вывели формулу идеального брака

Ученые вывели формулу идеального брака

Международная группа ученых задалась целью установить причину идеального брака. Специалисты осуществили серию исследований в счастливых парах и выяснили, что все зависит от разницы в возрасте между супругами. Она должна составлять 6 лет.
Над формулой долгого и счастливого брака трудились ученые 

7 ноября 2016, 01:16
Ученые обнаружили новые свойства витамина D

Ученые обнаружили новые свойства витамина D

Ученые из Соединенных Штатов установили новые свойства витамина D в ходе опытов с червями. Как выяснилось, витамин D активирует гены, которые отвечают за долголетие. Об этом рассказали в американском институте старения Бака в Новато.
Кроме того, говорят ученые, витамин D регулирует 

26 октября 2016, 09:37
Ученые назвали возраст, когда организм человека начинает стареть

Ученые назвали возраст, когда организм человека начинает стареть

Ученые из США выяснили, в каком возрасте организм человека начинает стареть. В ходе исследования выяснилось, что уже в 26 лет запускается необратимый процесс старения, как у мужчин, так и у женщин.

Группа ученых из Соединенных Штатов осуществила ряд исследований, посвященных проблеме 

22 сентября 2016, 10:02
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