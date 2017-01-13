Американские ученые из Института Скриппса назвали основной фактор клеточного старения человека. Результаты исследования были изложены на страницах издания Science.
Биологи ведут речь о протеине TZAP. Этот белок определяет верхний предел длины теломер, что дает возможность клеткам размножаться, но в определенных пределах. По словам соавтора научного труда Лаззерини Денчи, новое соединение оказалось вторым открытым за последние десятилетия фактором, после фермента теломераза и белкового комплекса шелтерин. Последние отвечают за связанные с теломерами концевые участки хромосом.
Как поясняют ученые, теломерам принадлежит защитная функция в организме. С годами их размеры естественным образом сокращаются, что оказывается одной из причин старения. В свою очередь, замедление темпов деградации теломер было бы равносильно увеличению продолжительности жизни.
|
Психологи установили три самые главные причины любви к селфи
Американские ученые из Университета имени Бригама Янга установили причины, по которым многие люди любят делать селфи. Ученые определили три основные группы любителей такого времяпрепровождения. О результатах этих исследований рассказывают зарубежные СМИ.
|
13 января 2017, 02:51
|
Биологи МГУ нашли в Тверской области неизвестный науке вид гриба
Ученые МГУ имени М. Ломоносова открыли в Тверской области неизвестный ранее официальной науке вид гриба - Entoloma krutiсianum. Целью научной экспедиции было исследование разнообразия грибов северо-западной части этого региона.
|
13 января 2017, 01:50
|
Ученые назвали идеальную разницу в возрасте для счастливого брака
Американские ученые определили, какая именно разница в возрасте может считаться наиболее оптимальной для счастливого брака. Исследование на этот счет провели специалисты из Атланты.
|
13 января 2017, 11:46
|
Ученые рассказали, как максимально эффективно принимать душ
Ученые провели серию экспериментов и установили, как нужно максимально эффективно делать водные процедуры. О результатах исследования сообщают зарубежные СМИ. Душ приносит наибольшую пользу, если его принимать не дольше 10 минут. Этого времени достаточно, чтобы обмыть тело, однако при этом бактерии, …
|
13 января 2017, 08:39
|
Ученые научились превращать грызунов в агрессивных зомби-убийц
Международная группа ученых-нейрофизиологов осуществила ряд экспериментов над лабораторными грызунами и нашла у них в мозге два уникальных набора нейронов. При их активировании из обычных мышей животные превращаются в суперагрессивных хищников, способных с легкостью атаковать и преследовать практически любое живое существо.
|
13 января 2017, 07:55
|
Российские ученые ищут ключ к бессмертию
Ученые из МФТИ и компании InSilico разработали уникальную программу для анализа средств, продлевающих жизнь. Используя наиболее эффективные средства, эксперты хотят создать лекарство от старения. С помощью компьютерной программы уже проверено около 70 «эликсиров вечной молодости».
|
1 декабря 2016, 07:46
|
Ученые установили, в каком возрасте женщины наиболее привлекательные
|
21 ноября 2016, 10:01
|
Ученые определили идеальное количество секса для каждого возраста
|
17 ноября 2016, 01:17
|
Ученые в России создадут лекарство, которое «затормозит» старение
Ученые из отечественной фармацевтической компании NCPharm сообщают, что в настоящее время трудятся над созданием препаратов, которые могут замедлить или даже совсем остановить процессы старения человеческого организма. Инновационные средства станут воздействовать на теломеры - концевые участки хромосом, которые защищают ДНК от …
|
8 ноября 2016, 10:50
|
Ученые вывели формулу идеального брака
|
7 ноября 2016, 01:16
|
Ученые обнаружили новые свойства витамина D
|
26 октября 2016, 09:37
|
Ученые назвали возраст, когда организм человека начинает стареть
|
22 сентября 2016, 10:02