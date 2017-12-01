В Марианской впадине открыли новый вид самой глубоководной рыбы в мире В процессе изыскательских работ в Марианской впадине исследователи нашли самую глубоководную рыбу в мире. Она получила наименование Pseudoliparis swirei и живет на глубинах до восьми километров.

В настоящее время ученым трудно объяснить, как именно эти представители фауны могут существовать под …