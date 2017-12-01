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Ученые узнали, кто умнее – собаки или кошки

Международная группа ученых поставила перед собой цель сравнить умственные способности разных животных. Итоги этого необычного исследования отражены на страницах специализированного издания Frontiers in Neuroanatomy.
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30 ноября 2017, 09:27
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Ученые узнали, что на землетрясения влияет деятельность людей

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29 ноября 2017, 04:13
Психологи нашли связь между температурой воздуха и характером человека

Психологи нашли связь между температурой воздуха и характером человека

Ученые рассказали о связи между человеческим характером и средней  температурой в регионе проживания. В процессе своих исследований специалисты изучили информацию по 16 млн представителей обоих полов. В итоге у них не возникло сомнений в воздействии климатических факторов. Об этом рассказывают 

28 ноября 2017, 03:15
Ученые рассказали о диете, которая продлевает жизнь

Ученые рассказали о диете, которая продлевает жизнь

Специалисты определили диету, способствующую долголетию. Для увеличения продолжительности жизни следует ограничить негативное воздействие пищи с рафинированными углеводами. О своем открытии рассказали шотландские исследователи из Абердинского университета.
Как выяснили ученые, самой эффективной станет диета, которая подразумевает употребление пищи с небольшим процентом 

20 ноября 2017, 12:04
Ученые открыли диету, продлевающую жизнь

Ученые открыли диету, продлевающую жизнь

Британские ученые рассказали о диете, способствующей сохранению молодости и здоровья. Об экспериментах на мухах-дрозофилах, чей организм стареет примерно так же, как человеческий, рассказывают различные информагентства со ссылкой на Phys.org.
Специалисты осуществили эксперименты на насекомых и пришли к выводу, что на 

10 ноября 2017, 04:34
Ученые нашли новый способ омоложения

Ученые нашли новый способ омоложения

В процессе недавних исследований американские специалисты выяснили, что небольшой стресс способствует возрастанию устойчивости клеток человека и ограждает  их от старения. В ходе опытов был, в частности, проведен скрининг 22000 генов круглого червя C. elegans.
Как выяснили эксперты, сигналы от клеточных 

9 ноября 2017, 09:48
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