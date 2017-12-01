Английские и голландские биологи провели ряд экспериментов и выявили ранее неизвестный способ продления жизни. Предварительные испытания проводились на подопытных червях и мухах.
Ученые смогли увеличить продолжительность жизни представителей фауны в результате снижения активности фермента Pol III, который есть у каждого живого существа, в том числе и у людей, рассказывает сайт Eurekalert. Данное вещество требуется для белкового синтеза, но его влияние на процессы старения организма прежде не исследовалась.
По сведениям ученых, в процессе опытов по уменьшению активности фермента срок жизни испытуемых поднялся на 10 процентов. Специалисты собираются и впредь анализировать поведение Pol III, чтобы в перспективе с его помощью значительно увеличить продолжительность жизни людей.
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