Ученые из Великобритании установили, что в облысении мужчин виноваты их матери, а точнее гены, которые были получены от них. В данной ситуации мальчики уже появляются на свет с предрасположенностью к облысению.

В серии исследований ученые задействовали свыше 52 000 жителей Туманного …