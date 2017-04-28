В процессе генетических исследований специалисты установили, что у обитателей Тибета присутствует один уникальный ген. Именно он, поясняют эксперты, обуславливает сверхспособности этих людей.
Ученые назвали его «геном выживания». Оказывается, его нет ни у одного из народов земного шара. Это обстоятельство может объясняться географическим положением Тибета.
На большой высоте в горной местности организму непросто справляться с нехваткой кислорода и низкими температурами. При этом тибетцы не испытывают из-за этого дискомфорта. И все благодаря специфическому ряду генов, которые помогают переносить плохую погоду и высоту.
Не исключено, что один из таких генов может принадлежать древним предкам людей, а именно так называемому «денисовскому человеку», жившему 50 тыс. лет назад.
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