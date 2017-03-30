Группа европейских ученых провела серию исследований и пришла к выводу, что пауки способны съесть людей всего за один год. В реальности такой сценарий гибели человечества маловероятен, однако итоги работы специалистов весьма любопытны.
В ходе анализа большого массива данных биологи установили, что пауки съедают за 12 месяцев 400 - 800 млн тонн своей добычи. Такая цифра примерно соответствует весу всего населения нашей планеты (свыше 7 млрд человек). Выходит, если бы люди уничтожили все вокруг, оставив лишь пауков, и оказались с ними «один на один», то этим животным человеческого мяса хватило бы на год…
Эксперты оценили также и общий вес пауков на Земле. Он составляет не менее 25 млн тонн. Такой массой можно было бы покрыть всю территорию нынешней Белоруссии.
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