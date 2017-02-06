Ученые рассказали о воздействии макияжа на женщин и мужчин Ученые осуществили серию исследований и выяснили, как именно мужчины и женщины реагируют на макияж. Итоги этой работы опубликованы рядом зарубежных изданий.

В экспериментах принимали участие десятки женщин и мужчин, которым демонстрировали фото представительниц прекрасного пола с макияжем и без. Далее …