Ученые из Англии, Нидерландов и Австралии проанализировали статистику получения престижной премии «Оскар» и сделали умозаключение, что на оценки авторитетного жюри оказывает влияние гражданство претендента. Об этом исследовании рассказывается на страницах British Journal of Psychology.
В общей сложности были изучены данные статистики вручения «Оскара» и других престижных наград с 1968 года по наши дни. Оказалось, что большинство награжденных были граждане Соединенных Штатов. Американские актеры получают две трети номинаций на «Оскар» и почти четыре пятых наград, заявил психолог из Квинсдлендского университета Николас Стеффенс.
По слова специалиста, принадлежность номинанта к той или иной социальной группе/гражданству влияет на большинство кинокритиков при принятии ими окончательного решения. От тематики картины также много зависит – выдающимися признаны 88% кинолент с рассказом об американской жизни.
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