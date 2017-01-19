Ученые из Медицинской школы Калифорнийского университета в Сан-Диего установили главную причину раннего старения. Итоги экспериментов с участием 1500 женщин в возрасте от 64 до 95 лет, обнародованы на страницах издания American Journal of Epidemiology.
Ученые закрепили участницам исследований на правое бедро акселерометр, который фиксировал их активность на протяжении недели в периоды сна и бодрствования. После получения результатов эксперты сделали замер длины теломер - концевых участков хромосом, уменьшение которых связано с процессом старения.
Как свидетельствует проведенный анализ, длина теломер была больше у тех представительниц слабого пола, которые уделяли физическим упражнениям не менее 30 минут в день. По утверждению ученых, это доказывает, что клетки людей, ведущих сидячий образ жизни, стареют быстрее. От этого возрастает вероятность появления возрастных заболеваний, в частности, рака или диабета.
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