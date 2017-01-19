Ученые из отечественной фармацевтической компании NCPharm сообщают, что в настоящее время трудятся над созданием препаратов, которые могут замедлить или даже совсем остановить процессы старения человеческого организма. Инновационные средства станут воздействовать на теломеры - концевые участки хромосом, которые защищают ДНК от …