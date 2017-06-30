Специалисты из Соединенных Штатов провели исследования, в процессе которых анализировали реакцию людей на разновидности улыбки. Как оказалось, привлекательной для многих представляется легкая улыбка, при которой уголки рта лишь немного приподняты.
К экспериментам были привлечены порядка тысячи человек. Добровольцам демонстрировали разные варианты улыбки 3d-модели лица человека. Участников просили отметить, какие именно выражения лица кажутся самыми располагающими и привлекательными.
Было сказано, что открытые «голливудские» улыбки по душе далеко не всем. Многие считают их неискренними и отталкивающими. V-образная усмешка была названа многими респондентами как пугающая. Куда более привлекательной признают «скромную» улыбку, при которой уголки рта только слегка приподняты.
|
Не тот мотив: Психологи рассказали, как избавиться от навязчивой мелодии
Раскрыт простой способ избавиться от назойливой мелодии, услышанной утром. Об этом рассказывают ученые-психологи из Великобритании.
|
30 июня 2017, 02:19
|
NASA показало фото водопада из лавы на Марсе
Американское космическое агентство продемонстрировало фотографию Марса, на которой различимы следы водопада из лавы. Эксперты активно обсуждают полученное изображение.
|
30 июня 2017, 09:17
|
Как у Сатурна: Вокруг Земли появятся кольца, утверждают ученые
По прогнозу западных ученых, в будущем вокруг нашей планеты могут появиться кольца, подобные тем, что находятся вокруг Сатурна. Эта версия появилась после тщательного анализа изображений поверхности Сатурна, полученных аппаратом «Кассини».
|
29 июня 2017, 05:14
|
Отличники-долгожители: Высокий IQ в детстве гарантирует долголетие
|
29 июня 2017, 03:19
|
Космический лифт: Груз на орбиту доставят в считанные часы
Первый в истории «космический лифт» появится к 2050 году. Как поясняют специалисты из Соединенных Штатов, благодаря полученному средству передвижения можно будет доставлять грузы на орбиту в кратчайшее время.
|
29 июня 2017, 12:18
|
Ученые рассказали о катастрофе, ожидающей мировой океан
|
28 июня 2017, 10:02
|
На свежую голову: Ученые советуют высыпаться перед принятием самых важных решений
Канадские специалисты задумали провести масштабное исследование деятельности человеческого мозга с привлечением большого количества добровольцев. Ученые из Университета Западного Онтарио решили определить, как именно на работу мозга влияет недостаток сна.
|
27 июня 2017, 03:54
|
Ученые развеяли миф о пользе утреннего кофе
Миллионы людей по всему миру предпочитают начинать утро с чашки ароматного кофе. Вопреки устоявшемуся мнению, австралийские специалисты сделали вывод, что подобная привычка может отрицательно отразиться на состоянии организма.
|
26 июня 2017, 03:28
|
Ученые: младенцы улыбаются сознательно, чтобы вызвать улыбку у родителей
Исследователи провели эксперимент с малышами до 4-х месяцев и их мамами. Всего было отобрано тринадцать пар. Также были использованы роботы, похожие на младенцев.
Результаты своих опытов американские ученые опубликовали в специализированном журнале. Вывод таков: младенцы сознательно планируют свою улыбку, …
|
25 сентября 2015, 03:25
|
Искренняя улыбка поможет построить новые отношения
Специалисты из США заявили, что улыбка и положительный настрой влияют на построение отношений и на знакомство.
Исследователи провели для доказательства ряд экспериментов. Группе людей для заполнения были предоставлены анкеты. Во время общения добровольцы обсуждали свои прошлые любовные приключения. Оказалось, что, …
|
29 мая 2015, 07:45