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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 27 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 28 июня 2017г 
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Как у Сатурна: Вокруг Земли появятся кольца, утверждают ученые

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На свежую голову: Ученые советуют высыпаться перед принятием самых важных решений

На свежую голову: Ученые советуют высыпаться перед принятием самых важных решений

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27 июня 2017, 03:54
Ученые развеяли миф о пользе утреннего кофе

Ученые развеяли миф о пользе утреннего кофе

Миллионы людей по всему миру предпочитают начинать утро с чашки ароматного кофе. Вопреки устоявшемуся мнению, австралийские специалисты сделали вывод, что подобная привычка может отрицательно отразиться на состоянии организма.
По словам ученых, в утренние часы на самочувствие сильное влияние оказывает гормон 

26 июня 2017, 03:28
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Ученые: младенцы улыбаются сознательно, чтобы вызвать улыбку у родителей

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Искренняя улыбка поможет построить новые отношения

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29 мая 2015, 07:45
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