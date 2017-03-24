Ученые назвали планеты, которые может колонизировать человек Ученые американского национального аэрокосмического ведомства (NASA) определили планеты, которые в перспективе подойдут для жизни, - это Плутон, Марс и Церера. По мнению специалистов, вопрос переселения землян остро встанет примерно через 100 лет. При этом уже сегодня создается специальная программа, в рамках которой …