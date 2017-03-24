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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 21 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 24 марта 2017г 
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Российские ученые создают квадрокоптер для поиска крупных алмазов

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Ученые из Иркутского университета собираются создать квадрокоптер для обнаружения алмазов методом сканирования месторождения. Специалисты разработали ряд способов поиска крупных образцов без традиционного использования рентгена.
Как поясняют исследователи, распознавание осуществляется посредством сканирования по всему спектру характеристик: по химическим, физическим и прочим 

24 марта 2017, 03:41
Ученые NASA создали «таблетку бессмертия»

Ученые NASA создали «таблетку бессмертия»

Ученые из американского космического агентства NASA разработали лекарство от старости. Тестирование уникального средства начнется в ближайшее время.
Специалисты анонсировали появление нового препарата, который может восстанавливать поврежденную ДНК в организме. Эксперименты на грызунах продемонстрировали, что эффект омоложения становится заметен уже через 

24 марта 2017, 03:20
В Германии ученые собрали гигантское «искусственное солнце»

В Германии ученые собрали гигантское «искусственное солнце»

В Германском аэрокосмическом центре ученые ведут исследования по производству экологически чистого топлива с помощью интенсивного света. Об этом рассказывает The Guardian.
Масштабные опыты осуществляются в 50 километрах от Кельна, где специалисты возвели установку, состоящую из 149 прожекторов, способную генерировать свет 

24 марта 2017, 01:36
Ученые доказали существование параллельных вселенных

Ученые доказали существование параллельных вселенных

Ученые смогли обосновать факт существования параллельных Вселенных. В подтверждение своей версии они приводят 3 главных фактора.
Вселенная появилась в бесконечности. Это дает экспертам возможность полагать, что из гигантского количества частиц могли возникнуть и прочие Вселенные.
Бесконечный ряд Вселенных могла создать 

24 марта 2017, 09:57
Ученые: активная половая жизнь улучшает женскую память

Ученые: активная половая жизнь улучшает женскую память

Регулярные сексуальные отношения способствуют укреплению женской памяти. Так утверждают канадские ученые после исследований с участием 78 женщин в возрасте до 30 лет.
Участницы должны были откровенно ответить на ряд вопросов о своей половой жизни. При дальнейшем анализе эксперты сопоставили полученные 

24 марта 2017, 09:52
На орбите зафиксирован таинственный летающий объект, следящий за МКС

На орбите зафиксирован таинственный летающий объект, следящий за МКС

Камеры Международной космической станции зафиксировали в минувшие сутки загадочный летающий объект, который находился на орбите Земли и, возможно, наблюдал за МКС. Снятый астронавтами ролик уфолог Джордж Грэхэм разместил в Интернете.
На видео можно различить таинственный объект неопределенной формы, который уже 

23 марта 2017, 05:24
Нейробиологи обнаружили у человека новый мозговой контур, отвечающий за удовольствие

Нейробиологи обнаружили у человека новый мозговой контур, отвечающий за удовольствие

Ученые обнаружили контур мозга, несущий ответственность за чувство счастья и удовольствия. Как выяснилось, данные ощущения появляются вследствие работы того же отдела мозга, что вызывает тревогу. Об этом рассказывается в издании Neuron.
Специалисты Технологического университета Массачусетса сначала исследовали миндалевидное тело, отвечающее 

23 марта 2017, 03:29
Ученые открыли способ спрогнозировать смерть человека

Ученые открыли способ спрогнозировать смерть человека

Шведские ученые разработали способ, благодаря которому люди получат возможность предсказывать сроки наступления своей смерти. Оказывается, первым свидетельством того, что в ближайшее время может наступить летальный исход, является потеря обоняния.
Невозможность точно идентифицировать запахи говорит о неправильной работе головного мозга. Такие 

23 марта 2017, 01:19
Ученые раскрыли секрет формирования «тяжелой кости»

Ученые раскрыли секрет формирования «тяжелой кости»

Канадские медики раскрыли феномен так называемой «тяжелой кости». Ученые установили, что масса костной ткани у человека находится в прямой зависимости от степени физической активности в подростковом возрасте.
Эксперты проанализировали физическую нагрузку у 309 юных представителей обоих полов. Было подмечено, что 

22 марта 2017, 01:03
Определена дата столкновения Земли и Марса

Определена дата столкновения Земли и Марса

Американские ученые сделали сенсационное заявление по поводу Земли и Марса. Эти планеты имеют все шансы столкнуться через несколько миллиардов лет.
Такое заявление сделал геофизик Стивен Майерс из Висконсинского университета, сообщает издание Scientific American. Исследователи полагают, что небольшие изменения кеплеровых элементов 

22 марта 2017, 10:17
Россияне примут участие в имитации полета на Марс в 2018 году

Россияне примут участие в имитации полета на Марс в 2018 году

Россияне смогут в следующем году принять участие в уникальном эксперименте американского космического агентства NASA по имитации полета на Марс. Он разработан учеными Университета штата Гавайи.
Добровольцы проведут несколько месяцев в полной изоляции в сооруженном для этих испытаний комплексе на склоне 

21 марта 2017, 05:17
Уфологии обнаружили на Марсе загадочную статую

Уфологии обнаружили на Марсе загадочную статую

Английские уфологии утверждают, что обнаружили на Марсе свидетельства существовавшей в прежние времена развитой цивилизации. Они проанализировали снимки, полученные марсоходом Curiosity, которые периодически публикует американское космическое агентство NASA.
После детального изучения одного изображения специалисты смогли различить статую аборигена на Красной планете. 

21 марта 2017, 09:50
Уфолог обнаружил на планете Церера высокую башню

Уфолог обнаружил на планете Церера высокую башню

Ученый из Тайваня Скотт Уоринг обнаружил на одном изображении планеты Церера высокую башню. Сделанная специальной аппаратурой фотография имела не очень хорошее качество, однако специалист убежден в своей правоте. По его оценкам, объект имеет порядка 3 километров в высоту и располагается 

7 марта 2017, 12:18
На Церере найдены необходимые для жизни органические элементы

На Церере найдены необходимые для жизни органические элементы

Ученые в процессе исследования поверхности карликовой планеты Церера нашли набор органических элементов, необходимых для зарождения жизни. Об этом открытии интернационального коллектива планетологов рассказывается на страницах издания Science.
Для детального изучения поверхностного слоя Цереры применялся космический аппарат Dawn. Он имеет аппаратуру, 

17 февраля 2017, 02:33
Зонд Dawn обнаружил «вечные» залежи льда в темном кратере на Церере

Зонд Dawn обнаружил «вечные» залежи льда в темном кратере на Церере

Ученые проанализировали сделанные зондом Dawn снимки поверхности Цереры и обнаружили на них 10 темных кратеров с залежами льда. Карликовая планета оказалась третьим объектом Солнечной системы, после Меркурия и Луны, где была найдена вода.
На аналогичные снимки еще в прошлом году 

16 декабря 2016, 03:01
Ученые назвали планеты, которые может колонизировать человек

Ученые назвали планеты, которые может колонизировать человек

Ученые американского национального аэрокосмического ведомства (NASA) определили планеты, которые в перспективе подойдут для жизни, - это Плутон, Марс и Церера. По мнению специалистов, вопрос переселения землян остро встанет примерно через 100 лет. При этом уже сегодня создается специальная программа, в рамках которой 

24 ноября 2016, 01:09
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