Ученые NASA утверждают, что раскрыли секрет появления таинственных пятен на поверхности карликовой планеты Церера. Угол наклона ее оси вращения нестабилен и вследствие влияния Сатурна и Юпитера периодически изменяется.
Специалисты выяснили, что 14 тысяч лет назад угол был равен 19 градусам. Сейчас он равен 4. В этой ситуации большая часть поверхности планеты уходит в тень и покрывается льдом. Последний по причине перемещения оси то тает, то опять формируется.
В итоге образовались замерзшие глыбы с неровными краями. Они и оказались теми таинственными пятнами, над происхождением которых долго ломали голову ученые.
|
Российские ученые создают квадрокоптер для поиска крупных алмазов
Ученые из Иркутского университета собираются создать квадрокоптер для обнаружения алмазов методом сканирования месторождения. Специалисты разработали ряд способов поиска крупных образцов без традиционного использования рентгена.
|
24 марта 2017, 03:41
|
Ученые NASA создали «таблетку бессмертия»
Ученые из американского космического агентства NASA разработали лекарство от старости. Тестирование уникального средства начнется в ближайшее время.
|
24 марта 2017, 03:20
|
В Германии ученые собрали гигантское «искусственное солнце»
В Германском аэрокосмическом центре ученые ведут исследования по производству экологически чистого топлива с помощью интенсивного света. Об этом рассказывает The Guardian.
|
24 марта 2017, 01:36
|
Ученые доказали существование параллельных вселенных
Ученые смогли обосновать факт существования параллельных Вселенных. В подтверждение своей версии они приводят 3 главных фактора.
|
24 марта 2017, 09:57
|
Ученые: активная половая жизнь улучшает женскую память
Регулярные сексуальные отношения способствуют укреплению женской памяти. Так утверждают канадские ученые после исследований с участием 78 женщин в возрасте до 30 лет.
|
24 марта 2017, 09:52
|
На орбите зафиксирован таинственный летающий объект, следящий за МКС
Камеры Международной космической станции зафиксировали в минувшие сутки загадочный летающий объект, который находился на орбите Земли и, возможно, наблюдал за МКС. Снятый астронавтами ролик уфолог Джордж Грэхэм разместил в Интернете.
|
23 марта 2017, 05:24
|
Нейробиологи обнаружили у человека новый мозговой контур, отвечающий за удовольствие
Ученые обнаружили контур мозга, несущий ответственность за чувство счастья и удовольствия. Как выяснилось, данные ощущения появляются вследствие работы того же отдела мозга, что вызывает тревогу. Об этом рассказывается в издании Neuron.
|
23 марта 2017, 03:29
|
Ученые открыли способ спрогнозировать смерть человека
Шведские ученые разработали способ, благодаря которому люди получат возможность предсказывать сроки наступления своей смерти. Оказывается, первым свидетельством того, что в ближайшее время может наступить летальный исход, является потеря обоняния.
|
23 марта 2017, 01:19
|
Ученые раскрыли секрет формирования «тяжелой кости»
Канадские медики раскрыли феномен так называемой «тяжелой кости». Ученые установили, что масса костной ткани у человека находится в прямой зависимости от степени физической активности в подростковом возрасте.
|
22 марта 2017, 01:03
|
Определена дата столкновения Земли и Марса
Американские ученые сделали сенсационное заявление по поводу Земли и Марса. Эти планеты имеют все шансы столкнуться через несколько миллиардов лет.
|
22 марта 2017, 10:17
|
Россияне примут участие в имитации полета на Марс в 2018 году
Россияне смогут в следующем году принять участие в уникальном эксперименте американского космического агентства NASA по имитации полета на Марс. Он разработан учеными Университета штата Гавайи.
|
21 марта 2017, 05:17
|
Уфологии обнаружили на Марсе загадочную статую
Английские уфологии утверждают, что обнаружили на Марсе свидетельства существовавшей в прежние времена развитой цивилизации. Они проанализировали снимки, полученные марсоходом Curiosity, которые периодически публикует американское космическое агентство NASA.
|
21 марта 2017, 09:50
|
Уфолог обнаружил на планете Церера высокую башню
|
7 марта 2017, 12:18
|
На Церере найдены необходимые для жизни органические элементы
Ученые в процессе исследования поверхности карликовой планеты Церера нашли набор органических элементов, необходимых для зарождения жизни. Об этом открытии интернационального коллектива планетологов рассказывается на страницах издания Science.
|
17 февраля 2017, 02:33
|
Зонд Dawn обнаружил «вечные» залежи льда в темном кратере на Церере
|
16 декабря 2016, 03:01
|
Ученые назвали планеты, которые может колонизировать человек
Ученые американского национального аэрокосмического ведомства (NASA) определили планеты, которые в перспективе подойдут для жизни, - это Плутон, Марс и Церера. По мнению специалистов, вопрос переселения землян остро встанет примерно через 100 лет. При этом уже сегодня создается специальная программа, в рамках которой …
|
24 ноября 2016, 01:09