Американские специалисты в процессе недавних исследований проанализировали состояние здоровья представительниц прекрасного пола из разных слоев населения. Как оказалось, лишь у каждой третьей женщины с высшим образованием были проблемы с избыточным весом.
По словам ученых, люди с высшим образованием и высоким уровнем дохода гораздо реже страдают ожирением. Такой вывод сделали представители Центра по контролю и профилактике заболеваний Соединенных Штатов.
По статистике, женщины из бедных слоев населения жаловались на избыточную массу в 45% случаев. Похожие проблемы были и у представительниц среднего класса. Здесь показатель находился на уровне 50%. Среди женщин со стабильным и высоким доходом такая проблема была актуальна только для 30%.
При этом точную причину такого положения дел специалисты не установили. Они предположили, что уровень образованности позволяет понимать меру ответственности за состояние своего здоровья.
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