11
49
33
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 10 января 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 12 января 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
 888  888     8888888b.    .d8888b.   888b    888   .d8888b.   8888888 
 888  888     888   Y88b  d88P  Y88b  8888b   888  d88P  Y88b    888   
 888  888     888    888  Y88b. d88P  88888b  888  888    888    888   
 888  888888  888   d88P   "Y88888"   888Y88b 888  Y88b. d888    888   
 888  888     8888888P"   .d8P""Y8b.  888 Y88b888   "Y888P888    888   
 888  888     888 T88b    888    888  888  Y88888         888    888   
 888  Y88b.   888  T88b   Y88b  d88P  888   Y8888  Y88b  d88P    888   
 888   "Y888  888   T88b   "Y8888P"   888    Y888   "Y8888P"   8888888
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Ученые назвали идеальную разницу в возрасте для счастливого брака

Ученые назвали идеальную разницу в возрасте для счастливого брака

Американские ученые определили, какая именно разница в возрасте может считаться наиболее оптимальной для счастливого брака. Исследование на этот счет провели специалисты из Атланты.
Как было установлено, идеальная разница в возрасте составляет один год. Вероятность развода в подобных случаях бывает не 

13 января 2017, 11:46
Ученые научились превращать грызунов в агрессивных зомби-убийц

Ученые научились превращать грызунов в агрессивных зомби-убийц

Международная группа ученых-нейрофизиологов осуществила ряд экспериментов над лабораторными грызунами и нашла у них в мозге два уникальных набора нейронов. При их активировании из обычных мышей животные превращаются в суперагрессивных хищников, способных с легкостью атаковать и преследовать практически любое живое существо.

13 января 2017, 07:55
Ученые NASA обнаружили на Солнце гигантскую черную дыру

Ученые NASA обнаружили на Солнце гигантскую черную дыру

Ученые NASA нашли крупную темную дыру, проходящую сквозь Солнце. При этом специалисты оговариваются, что значительные геомагнитные бури она вызвать не сможет.
По последним оценкам, черная дыра появилась между 2 и 5 января. В отдельных областях магнитное поле открылось, дав возможность 

13 января 2017, 07:13
NASA показало, как зонд Huygens спускается на Титан

NASA показало, как зонд Huygens спускается на Титан

Ученые NASA разместили в Сети ролик, где показано, как зонд Hyugens спускается на спутник Сатурна Титан. Как рассказали в Национальном управлении по аэронавтике и исследованиям, он был смонтирован с помощью изображений, полученных космическим аппаратом в процессе последней миссии.
Напомним, что 

12 января 2017, 04:09
Ученые установили, сколько лет женщина может прожить с одним партнером

Ученые установили, сколько лет женщина может прожить с одним партнером

Ученые выяснили, что женщине комфортно находиться вместе с одним и тем же партнером порядка пяти лет. После этого срока психика представительниц прекрасного пола требует значительных перемен, а у многих дам наступает моральная усталость от прежнего спутника жизни.
Как говорят ученые, 

12 января 2017, 11:42
Ученые рассказали, что будет с телом при отказе принимать душ

Ученые рассказали, что будет с телом при отказе принимать душ

Что произойдет с телом человека, если не принимать душ, рассказали ученые. Они провели исследование, чтобы выяснить, к каким последствиям приводит отказ от водных процедур. Изменения наблюдаются даже через небольшой промежуток времени – всего через два дня.

Тело человека покрывают почти тысяча 

11 августа 2016, 02:37
Ученые рассказали, как принимать душ без вреда здоровью

Ученые рассказали, как принимать душ без вреда здоровью

Исследователи из США определили, каким именно образом следует принимать душ, чтобы не нанести вред самочувствию, к примеру, не получить экзему, и т.д.. На этот счет был установлен ряд правил.
Специалисты, в частности, говорят, что принимать душ слишком долго вредно. Вода, 

6 июня 2016, 10:26
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна