Ученые провели серию экспериментов и установили, как нужно максимально эффективно делать водные процедуры. О результатах исследования сообщают зарубежные СМИ. Душ приносит наибольшую пользу, если его принимать не дольше 10 минут. Этого времени достаточно, чтобы обмыть тело, однако при этом бактерии, необходимые для ткани, не будут уничтожены.
Ученые также определили, что более полезно принимать душ перед рабочим днем, это поможет лучше бороться со стрессом. Особенно эффективен утренний душ для людей творческих профессий.
Если за день накопилась серьезная усталость, то снять ее поможет вечерний душ, который успокоит нервы и поспособствует глубокому сну. А еще доказано, что особую пользу для человеческого организма приносит контрастный душ. При этом не нужно злоупотреблять мылом, так как при длительном использовании оно может вызвать аллергические реакции.
|
Ученые назвали идеальную разницу в возрасте для счастливого брака
Американские ученые определили, какая именно разница в возрасте может считаться наиболее оптимальной для счастливого брака. Исследование на этот счет провели специалисты из Атланты.
|
13 января 2017, 11:46
|
Ученые научились превращать грызунов в агрессивных зомби-убийц
Международная группа ученых-нейрофизиологов осуществила ряд экспериментов над лабораторными грызунами и нашла у них в мозге два уникальных набора нейронов. При их активировании из обычных мышей животные превращаются в суперагрессивных хищников, способных с легкостью атаковать и преследовать практически любое живое существо.
|
13 января 2017, 07:55
|
Ученые NASA обнаружили на Солнце гигантскую черную дыру
|
13 января 2017, 07:13
|
NASA показало, как зонд Huygens спускается на Титан
|
12 января 2017, 04:09
|
Ученые установили, сколько лет женщина может прожить с одним партнером
|
12 января 2017, 11:42
|
Ученые рассказали, что будет с телом при отказе принимать душ
|
11 августа 2016, 02:37
|
Ученые рассказали, как принимать душ без вреда здоровью
|
6 июня 2016, 10:26