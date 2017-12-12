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«Бункер S» Эфир передачи от 5 декабря 2017г 
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Материалы по теме:

Раскрыта тайна загадочных кратеров в Сибири

Раскрыта тайна загадочных кратеров в Сибири

Ученые из МГУ раскрыли тайну загадочных воронок на Ямале. Как выяснилось, кратеры появились в результате взрывов природного газа, предвестниками которых оказались растущие бугры, рассказывает издание Remote Sensing.
Как поясняют специалисты, первый кратер нашли три года назад. Тогда ученые и решили 

12 декабря 2017, 10:38
Британский спортивный бренд выпустит суперустойчивые к износу кроссовки

Британский спортивный бренд выпустит суперустойчивые к износу кроссовки

Как напомнили специализированные издания, в свое время английские ученые приняли участие в создании уникального материала "графен" и за это изобретение семь лет назад была присуждена Нобелевская премия. Текущий год ознаменовался тем, что британский спортивный бренд inov-8 приступил к созданию модели 

12 декабря 2017, 08:08
Ученые изобрели вилку, изменяющую вкус еды

Ученые изобрели вилку, изменяющую вкус еды

Британские специалисты из Лондонского университета заявили о необычном изобретении. Ученые разработали особую вилку, которая может изменять вкус пищи, при этом не меняя состав блюда. Новинке дали наименование Taste Buddy.
Как пояснили разработчики, суть изобретения заключается в применении незначительного электрического разряда. 

11 декабря 2017, 05:25
Ученые рассказали о поисках загадочной «планеты-убийцы» Нибиру

Ученые рассказали о поисках загадочной «планеты-убийцы» Нибиру

Точные координаты загадочной Нибиру, которая, по версии ряда астрономов, способна погубить Землю, в настоящее время неизвестны. Но это вовсе не значит, что она вообще не существует, отмечает известный канадский ученый Кори Шенкман.
Пока специалисты не смогли обнаружить гипотетическую 9-ю планету, 

11 декабря 2017, 09:32
Биологи придумали, как есть жирную пищу и не толстеть

Биологи придумали, как есть жирную пищу и не толстеть

Как утверждают американские ученые, в человеческом организме могут существовать специальные метаболические пути, и если воздействовать на них определенными препаратами, то даже любители калорийной еды останутся в хорошей форме. Представители Университета Вашингтона задались целью узнать, как можно не набрать лишних килограммов, 

7 декабря 2017, 01:26
«Живую татуировку» из бактерий разработали ученые

«Живую татуировку» из бактерий разработали ученые

О своей новой работе рассказала группа исследователей Массачусетского технологического института. Ученые вывели генетически модифицированные клетки бактерий и создали уникальный метод 3D-печати для «живой татуировки», которая способна реагировать на различные химические раздражители.
Электронные татуировки и технология так называемых интеллектуальных чернил имеет 

7 декабря 2017, 09:40
Британские ученые установили, как прогулки вредят здоровью

Британские ученые установили, как прогулки вредят здоровью

Богатый вредными примесями воздух сводит на нет позитивный эффект, который могут дать регулярные прогулки. Такой вывод сделали в Имперском колледже Лондона по результатам исследований, к которым привлекли почти 120 добровольцев.
В числе задействованных в эксперименте 40 человек не имели проблем 

6 декабря 2017, 03:59
Ученые обнаружили неожиданное преимущество женщин перед мужчинами

Ученые обнаружили неожиданное преимущество женщин перед мужчинами

Представительницы прекрасного пола обладают особенностью перерабатывать кислород быстрее мужчин. О таком женском "преимуществе" поведали специалисты из Канады.
Данная особенность женского организма уменьшает нагрузку на клетки и располагает к аэробным упражнениям. О такой специфике ученые узнали в ходе исследований с участием 

6 декабря 2017, 01:40
Корейские ученые узнали, чем чревата телефонная зависимость

Корейские ученые узнали, чем чревата телефонная зависимость

Специалисты из Южной Кореи после серии продолжительных исследований пришли к умозаключению, что так называемая телефонная зависимость, которая появляется в результате чрезмерного увлечения мобильными устройствами, негативно действует на человеческий мозг. Ее закономерным следствием, поясняют ученые, является изменение химического баланса.
Ученые из 

1 декабря 2017, 05:01
Ученые создали имплант, управляющий настроением человека

Ученые создали имплант, управляющий настроением человека

Новейший нейроимплант может корректировать настроение людей, избавлять от депрессии либо появившихся после различных травм симптомов без применения иных методов. Как рассказывают зарубежные агентства, создание мозговых имплантов велось учеными по инициативе американского оборонного ведомства.
Главной задачей проекта было разработать способ, дающий 

29 ноября 2017, 11:06
Исследователи обнаружили связь между климатом и жареной едой

Исследователи обнаружили связь между климатом и жареной едой

Специалисты из Великобритании утверждают, что приготовление еды убережет людей от глобального потепления. Как полагают исследователи, способ обработки продуктов в конечном счете оказывает влияние на климат.
Результаты работы появились в издании Nature Communications. По словам ученых, воздух в городах состоит на 

28 ноября 2017, 12:07
Южнокорейские ученые рассказали, почему нельзя есть в одиночестве

Южнокорейские ученые рассказали, почему нельзя есть в одиночестве

У тех, кто предпочитает принимать пищу в одиночестве, заметно увеличивается вероятность метаболического синдрома. Такой вывод сделали ученые из Южной Кореи.
К своим исследованиям специалисты привлекли 8000 человек. В результате было установлено: прием пищи в одиночестве запускает в организме механизмы, закономерным 

30 октября 2017, 12:14
Ученые раскрыли, как уведомления в смартфонах влияют на настроение

Ученые раскрыли, как уведомления в смартфонах влияют на настроение

Свыше 30 процентов уведомлений, которые человек получает через смартфоны, негативно влияют на его настроение. О посвященном этой проблеме исследовании рассказывает издание IEEE Access.
На протяжении пяти недель 50 участникам исследований посредством особого приложения было послано порядка 500 000 уведомлений. Как 

3 октября 2017, 03:23
Японцы создали гаджет, позволяющий попробовать музыку на вкус

Японцы создали гаджет, позволяющий попробовать музыку на вкус

Японская корпорация Nomura заявила о разработке специальных устройств, делающих сок из любимой музыки. По утверждению авторов изобретения, в буквальном смысле слова можно будет попробовать любимую или просто запоминающуюся мелодию на вкус.
Как поясняют инженеры, созданный ими алгоритм дает возможность распознавать 

3 июля 2017, 09:23
Ученые: Настроение человека влияет на выбор пищи

Ученые: Настроение человека влияет на выбор пищи

Американские ученые обнаружили взаимосвязь между настроением человека и выбором продуктов питания. Эмоциональное состояние людей оказывает влияние на выбираемый рацион, утверждает диетолог Донна Спрейт-Мец.
Ученые создали специальное устройство под наименованием M2FED. С помощью нового аппарата есть возможность выяснить, в каком психологическом 

17 марта 2017, 03:33
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