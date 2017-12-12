Разные блюда совершенно различным образом оказывают влияние на настроение представителей разных возрастных групп. Такое умозаключение сделали ученые из Бингемтонского университета.
В процессе масштабных экспериментов добровольцы из разных регионов мира дистанционно проходили анкетирование. Они рассказывали о своих гастрономических привычках, любимых блюдах и эмоциональном состоянии, рассказывает РИА Новости.
В итоге оказалось, что на настроение представителей возрастной категории от 18 до 29 лет в большой мере оказывает влияние мясная еда. Систематическое потребление таких блюд влечет накопление химических веществ, которые вызывают удовлетворение и поднимают настроение. Молодые люди, употреблявшие мясо реже 3 раз в неделю и не занимавшиеся спортом, имели определенные проблемы с психикой.
На тех, чей возраст старше 30, заметно влияют продукты с большим содержанием антиоксидантов (красное вино, зелёный чай, артишоки и т.д.). С одной стороны, они нейтрализуют действие свободных радикалов. Вместе с тем данные продукты увеличивают вероятность стресса, утверждают ученые.
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