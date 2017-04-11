Ученые из Соединенных Штатов назвали организмы, похожие на гребневиков, первыми живыми существами на планете. Об открытии заявили в университете Вандербильта в штате Теннесси после проведения генетического анализа.
До недавнего времени специалисты были убеждены, что самыми первыми живыми организмами следует считать предков сегодняшних губок. Однако данная гипотеза не нашла подтверждения в процессе последних экспериментов.
Теперь ученые говорят, что все-таки прародителями всего живого на Земле являются предки медуз и гребневиков. Именно от этого вида в ходе мутации стали появляться другие организмы, вплоть до самого человека.
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