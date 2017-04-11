Ученые рассказали, как за год стать абсолютно здоровым Ученый Марва Оганян заявил о создании теории, согласно которой человек может довольно быстро стать здоровым. Для этого он должен будет повлиять на свои биохимические процессы.

По словам биохимика, сегодня медицина направляется по ложному пути и не выполняет своих основных функций. …