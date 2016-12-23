Содержащиеся в морепродуктах жирные кислоты омега-3 продлевают жизнь человека. Ученые Гарвардского университета в результате серии экспериментов с участием нескольких тысяч добровольцев установили, что при этом на треть уменьшается вероятность инсульта, а также на 35% снижается риск появления проблем с сердцем и сосудами.
Ученые провели масштабное исследование влияния морепродуктов на состояние здоровья людей. Испытуемых разделили на две группы, одна из которых включала в свой ежедневный рацион большое количество морепродуктов, а другая предпочитала традиционную пищу. Далее были проанализированы данные участников до и после эксперимента.
В итоге подтвердилось, что систематическое употребление богатых жирными кислотами омега-3 морепродуктов значительно снижает риск возникновения ряда серьезных недугов. А потому регулярный прием в пищу морепродуктов особенно рекомендован людям с лишним весом.
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