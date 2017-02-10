1
08
09
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 7 февраля 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 9 февраля 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
2 + 2 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Ученые установили самую опасную группу крови

Ученые установили самую опасную группу крови

Ученые из Соединенных Штатов исследовали взаимосвязь между индивидуальными характеристиками состава человеческой крови и различными заболеваниями. В процессе трехлетнего эксперимента специалисты обследовали порядка 30 тыс. добровольцев.
Анализ полученных сведений позволил сделать вывод, что на самом деле группа крови и различные недуги 

10 февраля 2017, 10:16
Астрономы: К Земле приближается необычная «зеленая» комета

Астрономы: К Земле приближается необычная «зеленая» комета

К Земле направляется таинственная «зеленая» комета. По утверждению ученых из Соединенных Штатов, ее отличием является необычное свечение, вызванное испарением определенных веществ.
Комета 45Р наблюдается в окрестностях Солнца с промежутком в пять лет. Она постепенно меняет свои габариты и скорость перемещения. 

10 февраля 2017, 09:52
Ученые: Большинство россиян приходятся друг другу родственниками

Ученые: Большинство россиян приходятся друг другу родственниками

Ученые из российского медико-генетического центра Genotek выяснили, что у 83% жителей России имеется хотя бы один общий родственник. В исследовании были задействованы две тысячи жителей страны в возрасте от 20 до 45 лет.
Участники данного эксперимента живут в Москве, Петербурге, 

10 февраля 2017, 09:49
Новую вакцину от гриппа испытывают в Петербурге

Новую вакцину от гриппа испытывают в Петербурге

В НИИ гриппа в Санкт-Петербурге начались испытания новой вакцины от гриппа. Новое средство собираются опробовать на добровольцах в самом скором времени.
Эксперименты на лабораторных мышах и морских свинках продемонстрировали безопасность и иммуногенность этого лекарства. Как поясняют ученые, препарат устойчив к 

9 февраля 2017, 04:41
Ученые установили, чем кофе вредит женщинам

Ученые установили, чем кофе вредит женщинам

Ученые из Гарвардского университета выяснили, что употребление трех и более чашек кофе в день может причинить вред женскому организму. Такое количество кофеина способно вызвать хронические заболевания.
Как показали результаты исследований, бодрящий напиток ускоряет формирование в моче цитратов кальция и магния. 

9 февраля 2017, 04:31
Ученые назвали дни недели, когда людям снятся вещие сны

Ученые назвали дни недели, когда людям снятся вещие сны

Ученые назвали дни недели, когда с большей долей вероятности можно увидеть вещие сны. По их утверждениям, сновидения с воскресенья на понедельник чаще всего зависят от эмоциональной усталости людей, и придавать им большое значение не нужно. Специалисты даже рекомендуют быстрее их 

9 февраля 2017, 11:56
Ученые сравнили действие любимой музыки на мозг с наркотиками

Ученые сравнили действие любимой музыки на мозг с наркотиками

Музыкальные композиции действуют на те же отделы головного мозга, где возникает чувство удовольствия при занятиях сексом или употреблении наркотиков. Об этом открытии ученых рассказывает Scientific Reports.
Своими выводами поделились канадские специалисты университета Макгилла в Монреале. По утверждению ученых, на «центр 

9 февраля 2017, 09:36
Ученые: Любители селфи могут страдать от недостатка секса

Ученые: Любители селфи могут страдать от недостатка секса

Пристрастие к селфи может являться следствием недовольства своей сексуальной жизнью. Так считают американские ученые из Университета Массачусетса, которые исследовали связь между числом снимков-селфи в соцсетях и особенностями сексуальных отношений разных людей.
К работе специалисты привлекли более 200 тысяч пользователей социальных 

8 февраля 2017, 12:21
Самарцев научат делать скворечники и синичники

Самарцев научат делать скворечники и синичники

Самарский зоопарк 6 февраля приглашает всех желающих на мастер-класс по изготовлению скворечников. Об этом сообщает сайт «Самарской газеты».
 
Горожанам расскажут и покажут, как правильно изготовить скворечник и синичник. Само мероприятие бесплатное, однако придется заплатить за вход в зоопарк 
1 февраля 2017, 10:36
Ученые: Найден древнейший предок человека возрастом 540 млн лет

Ученые: Найден древнейший предок человека возрастом 540 млн лет

Китайские ученые определили, что представлял собой древнейший предок человека. Как утверждается, он напоминал собой один большой рот. Как рассказывается в издании Nature, он получил наименование Saccorhytus и отнесен к отряду так называемых вторичноротых.
По словам профессора Цзянь Хана из Северо-Западного 

31 января 2017, 02:18
Исследование: 30 тыс. лет назад на Алтае жили зебро-ослоподобные существа

Исследование: 30 тыс. лет назад на Алтае жили зебро-ослоподобные существа

Ученые из Сибирского отделения РАН в ходе исследований костных останков в известной Денисовой пещере на Алтае, установили, что одна из костей принадлежит так называемой лошади Оводова. Это зебро-ослоподобное существо, обитавшее 30 тысяч лет назад, одновременно с денисовским человеком.
Это открытие 

31 января 2017, 09:33
Самарские активисты собирают подписи против передвижного дельфинария

Самарские активисты собирают подписи против передвижного дельфинария

В группе "Спасем дельфинов" соцсети «ВКонтакте» опубликовали обращение к пользователям Сети, призывающее подписать петицию против установленного в Самаре передвижного дельфинария. В петиции сообщается о жутких условиях содержания животных. В Самаре в крошечном бассейне держат два дельфина и полярного кита. 
26 января 2017, 02:21
Ученые: столкновение с таинственной Нибиру станет причиной конца света

Ученые: столкновение с таинственной Нибиру станет причиной конца света

О возможном столкновении Земли с таинственной планетой Нибиру в ближайшее время заявил ряд ученых. Они говорят, что это событие повлечет гибель всего человечества и окажется причиной конца света. Впрочем, существование такой планеты до сих пор научно не подтверждено.
Как говорят 

23 декабря 2016, 05:14
Ученые: «Часы Судного дня» остановлены в трех минутах от апокалипсиса

Ученые: «Часы Судного дня» остановлены в трех минутах от апокалипсиса

Рост напряженности между РФ и Соединенными Штатами, недавнее ядерное испытание в КНДР и отсутствие прогрессивных шагов по решению проблемы изменения климата ставят мир перед серьезной угрозой, заявили ученые «Doomsday Clock», которые измеряют вероятность глобального катаклизма. Об этом сообщают западные агентства.
27 января 2016, 10:44
Ученые в США укажут конец света на «Часах Судного дня»

Ученые в США укажут конец света на «Часах Судного дня»

Как сообщают западные информационные агентства, в Соединенных Штатах на «Часах Судного дня» учёные собираются указать то время, в которое, по их суждению, наступит на нашей планете конец света. Утверждается, что это произойдет на конференции в Вашингтоне 27 января.
Следует отметить, 
26 января 2016, 03:12
Легендарный Зорро будет героем постапокалиптического фильма

Легендарный Зорро будет героем постапокалиптического фильма

Новое поколение должно получить нового Зорро – так считает руководство кинокомпаний Sobini Films и Lantica Media, которые приступили к разработке постапокалиптического фильма «Зорро возрождается». Съемки картины начнутся уже в будущем марте. Режиссер и исполнитель главной роли пока не определены.
 
Приключенческие 
19 августа 2015, 05:28
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна