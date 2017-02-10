Английские ученые выяснили, какие животные могут пережить предполагаемый апокалипсис. Это те, которые смогли уцелеть во всех предшествующих вымираниях животного мира - морские губки.
Эти представители фауны могут оказаться восстановителями планетарных экосистем. Ученый Джохев Боттинг говорит, что они обладают такой устойчивостью, что смогут выжить при значительной разнице температур без использования кислорода. Основным условием их выживания в океане стал переизбыток еды, ведь они используют органические частицы, присутствующие в воде.
По словам специалистов, при раскопках в КНР обнаружили целое кладбище древней фауны. Там был гигантский пласт длиной 10 километров, состоящий из губок 100 видов. После исследований в этом месте оказалось, что, невзирая на отмирание ордовикского периода, губки и дальше репродуктировались и развивались.
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