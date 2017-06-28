Германские исследователи рассказали о страшной катастрофе, которая может ожидать мировой океан. Она будет аналогична той, что уже была в далеком прошлом.
Тысячи лет назад многие водные обитатели и сухопутные животные вымерли: климат тогда резко изменился, а представители фауны не успели приспособиться к таким переменам. С лица земли исчезло порядка 70% животных, и это в основном были либо обитатели мирового океана, либо зависимые от него.
Сегодня, в эпоху серьезных климатических изменений, ежедневно увеличивается риск повторения похожей катастрофы. Недавнее исследование немецких специалистов лишний раз напомнило о необходимости человечеству скорректировать свою дальнейшую деятельность по многим направлениям, в противном случае последствия окажутся непредсказуемыми.
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