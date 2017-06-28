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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 27 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 27 июня 2017г 
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Британский профессор вывел формулу идеального замка из песка

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Всё забыть: Ученые выяснили, что плохая память делает людей умнее

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Как рассказывается на страницах 

23 июня 2017, 08:01
Какие города и страны уйдут под воду первыми при повышении уровня моря

Какие города и страны уйдут под воду первыми при повышении уровня моря

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Ученые: через 100 лет Венеция уйдет полностью под воду

Ученые: через 100 лет Венеция уйдет полностью под воду

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Земле предрекают катастрофическое повышение уровня Мирового океана

Земле предрекают катастрофическое повышение уровня Мирового океана

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Ученые: Земле угрожает новая волна массового вымирания

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В своей работе биологи из Соединенных Штатов исследовали специфику 

16 сентября 2016, 09:26
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