Секрет долголетия: Шведские ученые подтвердили влияние секса на продолжительность жизни Шведские ученые в процессе исследований определили взаимосвязь между сексом и заболеваниями у мужчин и женщин. Об этом рассказывает Online Library.

По данным исследователей, продолжительность жизни представителей сильного пола, которые часто придаются любовным утехам, заметно возрастает. Такие выводы сексологи сделали в …