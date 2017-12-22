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Российские ученые нашли способ спасения от плохих дорог

Ученые определили, каким образом сделать отечественные трассы качественными и ровными. По утверждению специалистов РАН, при формировании дорожного покрытия нужно применять диатомит.
Речь идет о материале, получаемом из осадочной горной породы. Он сравнительно дешев и не причиняет вреда окружающей среде. При 

22 декабря 2017, 05:04
Ученые выяснили, кто мудрее при конфликтах — средний класс или бедняки

Ученые выяснили, кто мудрее при конфликтах — средний класс или бедняки

Специалисты Университета Ватерлоо сделали умозаключение, что нищие люди зачастую проявляют больше мудрости при урегулировании конфликтов, чем представители среднего класса. Как сообщает phys.org, ученые задумали проанализировать работу мозга представителей разных классов. Суть исследований заключалась в том, что участники оказывались в специально 

22 декабря 2017, 12:17
Канадские биологи обнаружили хищника-амфибию возрастом 508 миллионов лет

Канадские биологи обнаружили хищника-амфибию возрастом 508 миллионов лет

Биологи из Канады нашли новый вид членистоногих хищников-амфибий, которые жили в Северной Америке свыше 500 млн. лет назад. Ему дали наименование Habelia optata.
Об открытии заявил коллектив специалистов из университета Торонто. Ученые исследовали большое захоронение животных кембриджского периода. Примерный возраст 

22 декабря 2017, 10:06
Ученые разработали предсказывающую коррупцию нейросеть

Ученые разработали предсказывающую коррупцию нейросеть

Российские специалисты из Высшей школы экономики и испанские из Университета Вальядолида создали нейронную сеть, которая на основе политических и экономических аспектов способна спрогнозировать и смоделировать коррупционные процессы. Итогами исследования эксперты поделились на страницах издания Social Indicators Research.
Модель заблаговременного предупреждения 

21 декабря 2017, 05:05
Польские ученые выяснили, как влияет размер безымянного пальца мужчины на его жизнь

Польские ученые выяснили, как влияет размер безымянного пальца мужчины на его жизнь

Польские специалисты рассказали о необычном исследовании. Ученые установили, каким образом  параметры руки мужчины влияют на судьбу того или иного представителя сильного пола. Как утверждается, у мужчин с длинным безымянным пальцем больше шансов на гармоничную личную жизнь.
В исследовании приняли участие 

20 декабря 2017, 03:45
«Очень горько!»: Синички обучают сородичей не трогать невкусную пищу

«Очень горько!»: Синички обучают сородичей не трогать невкусную пищу

Орнитологи установили, что синицы могут не прикасаться к невкусной пище, если увидят реакцию своих сородичей. Необычный эксперимент был проведен учеными из Финляндии, Великобритании и Швейцарии.

Больших синиц угощали миндалем. Однако перед кормежкой птицам показали видео, на котором их сородич 
19 декабря 2017, 11:38
Российские ученые назвали вредные продукты в салате оливье

Российские ученые назвали вредные продукты в салате оливье

Российские специалисты-медики из СибГМУ заявили, что нужно подкорректировать некоторые рецепты классических для новогодних праздников блюд. В частности, по мнению ученых, следует пересмотреть ингредиенты салата оливье.
Из перечня составляющих любимого многими блюда хотят вычеркнуть соленые огурцы. Они, как показало исследование, вредны 

18 декабря 2017, 02:11
Названа главная опасность смартфонов под подушкой

Названа главная опасность смартфонов под подушкой

Ученые-медики из Калифорнии осуществили серию экспериментов, которая подтвердила негативное влияние мобильных устройств для здоровья людей. Прежде всего авторы исследований говорят о гаджетах под подушкой или возле спящего человека.
По словам специалистов, из-за большого электромагнитного излучения в несколько раз возрастает вероятность 

18 декабря 2017, 10:09
В Италии раскрыли новый секрет долголетия

В Италии раскрыли новый секрет долголетия

Ученые из Италии выяснили, что отдельные специфические особенности психики людей могут оказывать непосредственное влияние на долголетие. Исследование проводилось в южных регионах страны, где средняя продолжительность жизни у женщин - 92 года, а у представителей сильного пола— 85. Это примерно на 

15 декабря 2017, 04:15
Ученые рассказали, как нужно правильно мыть руки

Ученые рассказали, как нужно правильно мыть руки

Ученые узнали, каким образом следует мыть руки, чтобы не допустить негативного влияния микроорганизмов и не заразиться инфекцией. Как говорят авторы исследования, к этому вопросу нужно подходить с серьезно, ведь микробы стремительно размножаются в благоприятной среде.
По словам специалистов, мыть руки 

15 декабря 2017, 12:17
В блогах: «Зима на Металлурге в 1970-е годы»

В блогах: «Зима на Металлурге в 1970-е годы»

Администрация Кировского района показала в "Твиттере", как чистили зимой в 1970-е годы самарские улицы на Металлурге, опубликовав фото Виктора Федотова.

"До асфальта! Очень чисто!" - прокомментировали пользователи. 

Читатели в восторге: "Вот это красота! Причем заметьте - тротуар 
14 декабря 2017, 07:04
Синоптики рассказали о погоде в декабре

Синоптики рассказали о погоде в декабре

По последним прогнозам российских метеорологов, большая часть первого зимнего месяца на основной территории Российской Федерации выдастся довольно теплой. Об этом информирует "РИА Новости" со ссылкой на главу Гидрометцентра Романа Вильфанда.
Декабрь, по словам собеседника агентства, прогнозируется сравнительно мягким, особенно это 

30 ноября 2017, 04:22
Ученые выяснили, почему зимой нужно заниматься сексом чаще

Ученые выяснили, почему зимой нужно заниматься сексом чаще

Американские исследователи узнали, что регулярный секс в холодное время года оградит  людей от простуды. Частые половые контакты способствуют повышению иммунитета, и как следствие – человек лучше противостоит недугам, которые вызваны переохлаждением.
Ученые из Соединенных Штатов в процессе экспериментов определили, что 

27 ноября 2017, 02:17
Тренинги по борьбе с приставаниями проведут в конгрессе Соединенных Штатов

Тренинги по борьбе с приставаниями проведут в конгрессе Соединенных Штатов

В американском конгрессе собираются ввести систему тренингов по борьбе с сексуальными домогательствами. Об этом рассказывают зарубежные информагентства со ссылкой на слова спикера Пола Райана.
Согласно его заявлению, задача состоит не только в привлечении всеобщего внимания к проблеме, которая в последнее 

15 ноября 2017, 11:00
Ученые установили, от какого недуга может спасти регулярный секс

Ученые установили, от какого недуга может спасти регулярный секс

Результатами очередного научного исследования поделились американские эксперты. Как выяснилось в процессе экспериментов сотрудников Университета Пенсильвании, регулярные половые отношения способны оградить от такой напасти, как сезонная простуда.
Как отмечают заокеанские ученые, при занятии любовью выделяется на 30% больше антител, что, в 

7 ноября 2017, 12:31
Секрет долголетия: Шведские ученые подтвердили влияние секса на продолжительность жизни

Секрет долголетия: Шведские ученые подтвердили влияние секса на продолжительность жизни

Шведские ученые в процессе исследований определили взаимосвязь между сексом и заболеваниями у мужчин и женщин. Об этом рассказывает Online Library.
По данным исследователей, продолжительность жизни представителей сильного пола, которые часто придаются любовным утехам, заметно возрастает. Такие выводы сексологи сделали в 

4 октября 2017, 02:00
Самара готова к зиме на 97%

Самара готова к зиме на 97%

Готовность Самары к отопительному сезону сегодня составляет 97 процентов. Из 10 тысяч 212 объектов к подаче тепла не успели подготовить всего 103 дома, говорится в сообщении гордумы. Все ремонтные работы планируется завершить к 26 сентября. Напомним, согласно постановлению правительства России, 

20 сентября 2017, 07:08
Фото в блогах: во что превратилась стела «Самара» после зимы

Фото в блогах: во что превратилась стела «Самара» после зимы

Виктор Черепок показал в Facebook, как сейчас выглядит известная стела «Самара» на въезде в город со стороны «ИКЕА». "Возвышенность, на которой установлена надпись, покрыта слоем грязного снега, краска на буквах облезла, внутри - пятна ржавчины, буква "С" вообще непонятного 
24 марта 2017, 06:21
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