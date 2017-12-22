Американские исследователи из Пенсильвании раскрыли пользу занятий сексом в зимний период. В холодное время года людям необходимо повышать иммунитет – защитный механизм, который помогает бороться с вирусными недугами. Так вот, увеличить сопротивляемость поможет, в том числе, регулярная половая жизнь, отмечают ученые.
В процессе занятий сексом у человека вырабатываются антитела, ограждающие организм от инфекций. В силу этого обстоятельства авторы недавнего исследования советуют интимную близость как одно из самых эффективных средств. Во время секса, поясняют специалисты, производится коллаген, который помогает сохранить кожу в хорошем состоянии. Положительное воздействие оказывается и на сердечно-сосудистую систему. Эффект подобен тому, что наблюдается после спортивных занятий.
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