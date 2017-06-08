О предстоящих экспериментах по воскрешению мозга умерших людей стволовыми клетками заявили специалисты компании Bioquark из Соединенных Штатов. Ученые намерены осуществить опыты уже в этом году.
Сначала исследователи введут в тела 20 покойников инъекцию стволовых клеток. Далее наступит черед особой белковой смеси для спинного мозга. В итоге должен начаться рост новых нейронов.
Затем на протяжении 15 дней специалисты Bioquark будут проводить лазерную терапию. Благодаря этой процедуре, поясняют экспериментаторы, нейроны должны образовать связи.
Наблюдатели интересуются, что именно ученые собираются предпринять, если какую-то активность мозга все-таки получится зафиксировать. Много споров связано и с этической стороной предстоящих опытов.
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