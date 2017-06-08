Ученые из американской компании Humai собираются начать воскрешать мертвых в 2045 году. Планируется, что через 30 лет специалисты найдут способ создания бионического тела для пересадки человеческого мозга. Об этом сообщил глава проекта, американский бизнесмен Джош Боканегра.

Предприниматель отмечает, что состоятельные люди смогут уже сейчас …