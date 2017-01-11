В Америке появилась новая мода: украшать себя татуировками с логотипом работодателя Если вас уволили, то, пожалуй, важнее всего как можно скорее оставить в прошлом неприятную ситуацию. Но для Джилл Абрамсон, недавно уволенной с должности редактора New York Times (NYT), это будет непросто: на спине у женщины вытатуирована часть логотипа этой газеты …