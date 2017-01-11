Британские ученые из Брэдфордского университета установили, что татуировки могут причинить человеку смертельный вред. Утверждается, что у обладателей тату заметно возрастает вероятность появления онкологических заболеваний.
Как говорят ученые, причиной всему являются чернила, которые наносят специалисты на тело человека. В процессе исследований был тщательно изучен состав более двадцати видов красок. Анализ показал, что в 13 из них присутствуют канцерогены, которые способны спровоцировать развитие раковой опухоли.
При этом специалисты не исключают присутствие смертельно опасных соединений в тех чернилах, которые менее известны мастерам, и которые не были изучены в ходе опытов. После проведенных экспериментов британские исследователи настоятельно стали рекомендовать представителям всех возрастов отказаться от идеи нанесения тату, дабы не подвергать себя серьезной опасности.
|
Ученые предложили разделять лекарства на женские и мужские
Американские ученые-медики из Калифорнии выступили с предложением разделять лекарственные препараты на женские и мужские. Необходимость этого объясняют разной гормональной реакцией представителей двух полов на одни и те же лекарства.
|
11 января 2017, 12:02
|
На Луне обнаружен 130-метровый позвоночник
На лунной поверхности ученые рассмотрели в телескоп гигантский объект, который очень напоминает позвоночник живого организма. Длина находки - порядка ста тридцати метров.
|
11 января 2017, 10:47
|
Ученые открыли «недостающий элемент» ядра Земли
|
11 января 2017, 09:53
|
В Китае обнаружили усыпальницу возрастом более 1,4 тыс. лет
|
10 января 2017, 03:49
|
Уфологи обнаружили на Марсе шар из мрамора, принадлежавший инопланетянам
Американские ученые нашли на поверхности Марса материал, который по своей структуре очень напоминает мрамор. Необычный инопланетный объект был отчетливо виден на снимках, полученных с мобильного марсохода Curiosity, который собирал информацию о кратере Гейла.
|
10 января 2017, 02:02
|
В Минздраве РФ рассказали, с какими видами рака борется новый препарат
|
29 декабря 2016, 10:25
|
Ученые: Причиной появления метастазов раковых опухолей является жир
Бельгийские ученые установили, что основную роль в появлении метастазов раковых опухолей играют жировые отложения. Клетки рака попадают в другие органы и ткани с помощью лимфатических сосудов, которые образуются посредством жировых отложений в человеческом теле. Результаты исследований появились на страницах издания …
|
27 декабря 2016, 02:34
|
Российские ученые собираются начать испытания ускорителя частиц для лечения рака
Ученые Института ядерной физики СО РАН и НИИ онкологии Томска собираются к 2020 году запустить клинические испытания лекарства против рака для бор-нейтронозахватной терапии (БНЗТ). Об этом проинформировал академик Павел Логачев. На реконструкцию здания для клинических исследований требуется 100 млн. рублей.
|
26 декабря 2016, 04:49
|
Ученые открыли способ лечить рак простаты глубоководными бактериями
Английские ученые открыли принципиально новый метод лечения рака простаты. Инновационный способ, основанный на применении лазера и препарата из глубоководных бактерий, уже доказал свою эффективность в процессе испытаний на 423 пациентах. У 50% участников эксперимента после ряда процедур с использованием нового …
|
20 декабря 2016, 10:14
|
Ученые: Чернила для татуировок приводят к раку
|
25 июля 2016, 01:47
|
Ученые: Люди с татуировками агрессивнее остальных
Группа британских исследователей доказала, что люди, имеющие татуировки, обладают более повышенным уровнем агрессивности. Особенно данный факт касается женщин.
В необычном эксперименте согласились принять участие около 400 добровольцев, половина из них – женщины. Возраст участников составлял от 20 до 58 …
|
17 октября 2015, 06:16
|
Кошки и собаки Нью-Йорка останутся без пирсинга и татуировок
|
22 декабря 2014, 12:41
|
Учеными создана тату-батарейка для получения энергии из человеческого пота
Ученые США разработали модель батарейки-тату, которая способна вырабатывать энергию при контакте с человеческим потом, пишут СМИ.
|
15 августа 2014, 05:43
|
В Америке появилась новая мода: украшать себя татуировками с логотипом работодателя
|
28 мая 2014, 12:37