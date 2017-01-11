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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 10 января 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 10 января 2017г 
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Ученые предложили разделять лекарства на женские и мужские

Ученые предложили разделять лекарства на женские и мужские

Американские ученые-медики из Калифорнии выступили с предложением разделять лекарственные препараты на женские и мужские. Необходимость этого объясняют разной гормональной реакцией представителей двух полов на одни и те же лекарства.
Ученые рассказали об исследованиях, целью которых было определить гормональную реакцию человеческого 

11 января 2017, 12:02
На Луне обнаружен 130-метровый позвоночник

На Луне обнаружен 130-метровый позвоночник

На лунной поверхности ученые рассмотрели в телескоп гигантский объект, который очень напоминает позвоночник живого организма. Длина находки - порядка ста тридцати метров.
Уникальный снимок был получен благодаря программе Google Moon. Объект ученые обнаружили по координатам 03°53'18.47"S 17°34"20.73"W.
Отметим, что в 

11 января 2017, 10:47
Ученые открыли «недостающий элемент» ядра Земли

Ученые открыли «недостающий элемент» ядра Земли

Японские ученые заявили об открытии неизвестного прежде элемента ядра Земли, третьего после железа и никеля. Как свидетельствуют результаты самых последних разработок, этим элементом оказался кремний.
До этого было известно, что твердое земное ядро на 85 процентов состоит из железа, а 

11 января 2017, 09:53
В Китае обнаружили усыпальницу возрастом более 1,4 тыс. лет

В Китае обнаружили усыпальницу возрастом более 1,4 тыс. лет

В китайской провинции Хунань ученые нашли древнюю гробницу возрастом более 1,4 тыс. лет. Артефакт содержит фрески с изображениями двух женщин, информирует агентство «Синьхуа».
По словам исследователя Ло Шенгьянг, обнаруженная усыпальница в длину составляет 14 м, в ширину — 2 м. 

10 января 2017, 03:49
Уфологи обнаружили на Марсе шар из мрамора, принадлежавший инопланетянам

Уфологи обнаружили на Марсе шар из мрамора, принадлежавший инопланетянам

Американские ученые нашли на поверхности Марса материал, который по своей структуре очень напоминает мрамор. Необычный инопланетный объект был отчетливо виден на снимках, полученных с мобильного марсохода Curiosity, который собирал информацию о кратере Гейла.
Находка выделялась на фоне однообразного рельефа Красной 

10 января 2017, 02:02
В Минздраве РФ рассказали, с какими видами рака борется новый препарат

В Минздраве РФ рассказали, с какими видами рака борется новый препарат

Разработанное в России средство от онкологии может эффективно бороться с раком легких, почек, мочевого пузыря, головы и шеи, а также с меланомой. Об этом информируют РИА Новости со ссылкой на руководителя департамента общественного здоровья и коммуникаций Олега Салагая.
В отличие 

29 декабря 2016, 10:25
Ученые: Причиной появления метастазов раковых опухолей является жир

Ученые: Причиной появления метастазов раковых опухолей является жир

Бельгийские ученые установили, что основную роль в появлении метастазов раковых опухолей играют жировые отложения. Клетки рака попадают в другие органы и ткани с помощью лимфатических сосудов, которые образуются посредством жировых отложений в человеческом теле. Результаты исследований появились на страницах издания 

27 декабря 2016, 02:34
Российские ученые собираются начать испытания ускорителя частиц для лечения рака

Российские ученые собираются начать испытания ускорителя частиц для лечения рака

Ученые Института ядерной физики СО РАН и НИИ онкологии Томска собираются к 2020 году запустить клинические испытания лекарства против рака для бор-нейтронозахватной терапии (БНЗТ). Об этом проинформировал академик Павел Логачев. На реконструкцию здания для клинических исследований требуется 100 млн. рублей.

26 декабря 2016, 04:49
Ученые открыли способ лечить рак простаты глубоководными бактериями

Ученые открыли способ лечить рак простаты глубоководными бактериями

Английские ученые открыли принципиально новый метод лечения рака простаты. Инновационный способ, основанный на применении лазера и препарата из глубоководных бактерий, уже доказал свою эффективность в процессе испытаний на 423 пациентах. У 50% участников эксперимента после ряда процедур с использованием нового 

20 декабря 2016, 10:14
Ученые: Чернила для татуировок приводят к раку

Ученые: Чернила для татуировок приводят к раку

Татуировки могут провоцировать рак, заявили ученые.

Химические вещества, которые вводятся человеку под кожу, чтобы оставить на ней тот или иной рисунок, могут быть опасными для жизни, полагают европейские ученые. В частности, вызывать самые непредсказуемые реакции организма: от аллергии до 
25 июля 2016, 01:47
Ученые: Люди с татуировками агрессивнее остальных

Ученые: Люди с татуировками агрессивнее остальных

Группа британских исследователей доказала, что люди, имеющие татуировки, обладают более повышенным уровнем агрессивности. Особенно данный факт касается женщин.

В необычном эксперименте согласились принять участие около 400 добровольцев, половина из них – женщины. Возраст участников составлял от 20 до 58 
17 октября 2015, 06:16
Кошки и собаки Нью-Йорка останутся без пирсинга и татуировок

Кошки и собаки Нью-Йорка останутся без пирсинга и татуировок

В штате вступило в силу постановление, запрещающее украшать домашних питомцев наколками и серьгами. Предпосылкой к такому решению стала фотография собаки татуировщика из Бруклина Мистаха Метро. Пока пёс был под наркозом, хозяин нанес на его тело рисунок сердца с именами своей 

22 декабря 2014, 12:41
Учеными создана тату-батарейка для получения энергии из человеческого пота

Учеными создана тату-батарейка для получения энергии из человеческого пота

Ученые США разработали модель батарейки-тату, которая способна вырабатывать энергию при контакте с человеческим потом, пишут СМИ.
Этой энергии может хватить на зарядку телефона или цифровых часов.
Батарейка работает за счет превращения в энергию молочной кислоты, содержащейся в поте. Планируется, что 

15 августа 2014, 05:43
В Америке появилась новая мода: украшать себя татуировками с логотипом работодателя

В Америке появилась новая мода: украшать себя татуировками с логотипом работодателя

Если вас уволили, то, пожалуй, важнее всего как можно скорее оставить в прошлом неприятную ситуацию. Но для Джилл Абрамсон, недавно уволенной с должности редактора New York Times (NYT), это будет непросто: на спине у женщины вытатуирована часть логотипа этой газеты 

28 мая 2014, 12:37
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