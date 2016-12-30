Английские ученые считают, что технология воскрешения людей может оказаться вполне реальной. О соответствующих экспериментах рассказывается на страницах издания The Daily Telegraph. Автор статьи доктор Макс Мор сам собирается принять участие в криогенной заморозке. Как говорит исследователь, голову нужно будет поместить в криогенную камеру центра исследований в американском штате Аризона, а остальную часть тела после «разморозки» можно просто «заменить».
Как отмечают ученые, этот метод пока не протестирован, однако многочисленные опыты свидетельствуют об актуальности применения подобной технологии. После «заморозки» органов до определенных температур они способны не утрачивать свойства.
Специальные камеры будут запрограммированы на авторежим «разморозки». В криогенном центре считают, что их система безопасности сбережет весь материал даже при сильном землетрясении.
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