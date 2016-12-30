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Бункер S

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Цифры. Эфир передачи от 29 декабря 2016г 
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Ученые обнаружили рисунки, подтверждающие визиты инопланетян на Землю

Ученые обнаружили рисунки, подтверждающие визиты инопланетян на Землю

Древние рисунки и прочие произведения искусства подтверждают визиты на Землю инопланетян. Так утверждают американские ученые из штата Аризона, представляющие Университет исследований паранормальной активности. Наша планета прежде могла быть перевалочным пунктом для пришельцев из других миров.
Прямых документальных свидетельств посещений представителями 

30 декабря 2016, 04:40
Ученые рассказали о взаимосвязи между кофе и сексом

Ученые рассказали о взаимосвязи между кофе и сексом

Американские ученые из Научно-исследовательского центра здоровья при Университете штата Техас осуществили ряд исследований с целью определить влияние кофе на мужскую половую активность. В итоге они установили, что кофеин обеспечивает приток крови к половым органам у представителей сильной половины человечества.
Как 

30 декабря 2016, 01:01
Ученые обнаружили биологическую причину малоподвижного образа жизни

Ученые обнаружили биологическую причину малоподвижного образа жизни

Американские ученые вместе с аргентинскими специалистами провели лабораторные исследования на грызунах и установили причину малоподвижного образа жизни. На такое поведение оказывает влияние биология и неправильное питание. Низкая активность наблюдается из-за дисфункции дофаминовых рецепторов типа D2.
В ходе своей работы ученые 

30 декабря 2016, 11:45
Ученые привели самый весомый довод в пользу отказа от курения

Ученые привели самый весомый довод в пользу отказа от курения

Американские ученые из Онкологического общества установили, как именно отказ от курения влияет на организм человека. По результатам недавнего исследования, у курильщика запускается механизм восстановления уже через 20 минут после того, как он сделает последнюю затяжку.
Сначала ученые отмечают уменьшение кровяного 

30 декабря 2016, 10:47
Ученые: Гигантский астероид мчится к Земле на огромной скорости

Ученые: Гигантский астероид мчится к Земле на огромной скорости

По утверждению ученых, астероид Таутатис длиной более пяти километров мчится к Земле. Вес гигантского космического объекта составляет порядка 50 миллиардов тонн. Небесное тело несется в направлении нашей планеты со скоростью 16 километров в секунду.
Максимальное сближение с Землей должно произойти 

29 декабря 2016, 03:34
Ученые рассказали, когда на Земле случится экологическая катастрофа

Ученые рассказали, когда на Земле случится экологическая катастрофа

Американские ученые из Флориды прогнозируют в недалеком будущем масштабную экологическую катастрофу из-за глобального потепления. Рост температуры на один градус по Цельсию уже повлек за собой серьезные изменения в климате, а также в физиологии живых организмов. Об очередном исследовании рассказывается на 

29 декабря 2016, 01:59
Ученые признали январь самым смертоносным месяцем года

Ученые признали январь самым смертоносным месяцем года

Коллектив австралийских ученых провел ряд различных исследований и установил, что наиболее смертоносным месяцем в году является январь. Именно в первый месяц наступившего года умирает больше всего людей. Информацию об этом распространили зарубежные СМИ.
Как выяснили ученые, связано это с тем, 

29 декабря 2016, 09:37
В Самаре муж и жена найдены мертвыми в квартире

В Самаре муж и жена найдены мертвыми в квартире

В понедельник, 26 декабря, в Советском районе Самары случилась трагедия. В шесть часов вечера в квартире дома на улице XXII Партсъезда нашли два тела – 34-летнего мужчины и 28-летней женщины. По информации правоохранительных органов, погибшие – муж и жена.

Предположительно, супруги 

28 декабря 2016, 04:57
Самарец замерз насмерть возле продуктового магазина

Самарец замерз насмерть возле продуктового магазина

23 декабря около 6 часов утра в Самаре возле одного из продуктовых магазинов по улице Гвардейской Кировского района был обнаружен труп неизвестного мужчины.

Как передает портал Волга-Ньюс со ссылкой на источники в оперативных структурах города, признаков насильственной смерти на теле не 

26 декабря 2016, 11:55
Молодая женщина погибла и трое человек ранены в ДТП под Самарой

Молодая женщина погибла и трое человек ранены в ДТП под Самарой

В воскресенье, 25 декабря, произошло смертельное ДТП в Приволжском районе Самарской области. В 8:20 на 68 километре автодороги Осинки – Приволжье столкнулись два вазовских автомобиля – «четырнадцатая» и «Нива». Погибла женщина, еще трое человек получили ранения.

По предварительной версии, 
26 декабря 2016, 03:18
Воскресший поляк попросил одеяло у работников морга

Воскресший поляк попросил одеяло у работников морга

Житель польского города Каменна-Гура и не догадывался, что после весело проведенной вечеринки очнется в морге. Отдыхая с друзьями, 25-летний Камиль несколько переборщил со спиртным и потерял сознание, сообщает The Daily Mail.
Товарищи отвезли его в стационар, где врачи констатировали факт 

1 декабря 2016, 04:04
Через 30 лет людей могут начать воскрешать из мертвых

Через 30 лет людей могут начать воскрешать из мертвых

Ученые из американской компании Humai собираются начать воскрешать мертвых в 2045 году. Планируется, что через 30 лет специалисты найдут способ создания бионического тела для пересадки человеческого мозга. Об этом сообщил глава проекта, американский бизнесмен Джош Боканегра. 

Предприниматель отмечает, что состоятельные люди смогут уже сейчас 

25 августа 2016, 02:15
Ученые: Умерших людей начнут воскрешать с помощью насоса

Ученые: Умерших людей начнут воскрешать с помощью насоса

Группа исследователей из США и Индии хотят научиться воскрешать умерших людей. Для начала они попытаются оживить отмершие участки мозга. По данным западных изданий, ученые получили разрешение провести эксперименты с 20-ю «добровольцами», которые были признаны «клинически мертвыми». Реанимировать работу мозга попытаются 

11 мая 2016, 10:59
Директор по планированию студии HBO: Джон Сноу умер окончательно

Директор по планированию студии HBO: Джон Сноу умер окончательно

Создателями телесериала «Игра престолов» опровергнута информация о будущем воскрешении Джона Сноу. Он больше не появится в новых сезонах, количество которых, кстати, ограничится восемью. Майкл Ломбардо, директор по планированию студии HBO, добавил, что сейчас есть только такой вектор развития действия 
31 июля 2015, 04:00
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