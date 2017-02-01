Ученые осуществили серию исследований и выяснили, как именно мужчины и женщины реагируют на макияж. Итоги этой работы опубликованы рядом зарубежных изданий.
В экспериментах принимали участие десятки женщин и мужчин, которым демонстрировали фото представительниц прекрасного пола с макияжем и без. Далее респонденты должны были ответить ученым на ряд вопросов по поводу возникших у них ассоциаций.
Как оказалось, результаты заметно отличались в зависимости от гендерной принадлежности. Накрашенные девушки и женщины воспринимаются представителями сильной половины человечества как более статусные. При этом мнение женщин было иным. Они чаще использовали другие оценки, в частности, рассматривали незнакомок с макияжем как соперниц, и подсознательно решили, что те выглядят доминирующими.
Впрочем, общее мнение все-таки было выражено. Представители обоих полов считают, что дамы с макияжем выглядят гораздо более привлекательно, чем без него.
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