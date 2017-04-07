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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 4 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 6 апреля 2017г 
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При строительстве метро в Риме найден самый древний акведук в мире

При строительстве метро в Риме найден самый древний акведук в мире

Древний акведук, или канал для подачи воды, находился на 17 метров ниже современной римской площади Селимонтана. Возраст найденного объекта – 2300 лет.
Нашли уникальную постройку рабочие во время строительства новой линии метрополитена. Итальянские ученые уже назвали обнаружение артефакта сенсационным открытием. 

7 апреля 2017, 02:20
Уфолог обнаружил тень от корабля инопланетян на Марсе

Уфолог обнаружил тень от корабля инопланетян на Марсе

Как сообщают иностранные СМИ, уфолог, имеющий личный канал на YouTube, в процессе изучения ролика о Марсе обнаружил загадочную тень на поверхности Красной планеты. Специалист убежден, что ее отбрасывал корабль инопланетян.
Судя по кадрам, поблизости нет никаких объектов, которые могли бы 

7 апреля 2017, 10:10
Ученые открыли причины появления и исчезновения атмосферы загадочной Цереры

Ученые открыли причины появления и исчезновения атмосферы загадочной Цереры

Американские ученые из NASA раскрыли причину появления и дальнейшего исчезновения атмосферы на таинственной планете Церера. Как утверждается, этот процесс обусловлен солнечной активностью.
В процессе исследования было установлено, что появление газовой оболочки на космическом теле совпадает с периодами высокой солнечной активности. 

7 апреля 2017, 09:49
Ученые обнародовали данные об опасных для человека комнатных растениях

Ученые обнародовали данные об опасных для человека комнатных растениях

По словам ученых, многие люди не знают, какую пользу или, напротив, вред может таить в себе простое комнатное растение. Исследователи обнародовали сведения на этот счет, дабы предупредить любителей домашней флоры.
Наряду с эстетическим наслаждением, растения увлажняют воздух и насыщают его 

6 апреля 2017, 05:27
Ученые ищут марсианскую жизнь в пустыне Атакама

Ученые ищут марсианскую жизнь в пустыне Атакама

Чилийские ученые установили, что пустыня Атакама в Южной Америке лучше всего подходит для исследований, посвященных жизни на Марсе. По многим параметрам, в частности климатическим, этот регион напоминает марсианскую поверхность.
Пустыню Атакама ученые называют своего рода аналогом Красной планеты на Земле. 

6 апреля 2017, 02:02
Генетики обнаружили жиры, которые продлевают жизнь

Генетики обнаружили жиры, которые продлевают жизнь

Американские ученые нашли взаимосвязь между мононенасыщенными жирными кислотами и продолжительностью жизни. Речь идет об олеиновой и пальмитолеиновой кислотах.
Исследовав метаболическую активность кольчатых червей, которая имела место при недостатке у животных H3K4me3, ученые сделали умозаключение, что недостаток этого белка провоцирует накопление 

6 апреля 2017, 09:31
Ученые представили доказательства существования снежного человека

Ученые представили доказательства существования снежного человека

Канадские ученые представили косвенное доказательство существования снежного человека. Это загадочное существо до сих пор не было поймано, а вот разговоры о нем ведутся на протяжении многих лет, обрастая всевозможными легендами.
На этот раз в процессе исследования жизни диких животных ученые 

5 апреля 2017, 03:09
В Крыму ученые нашли свидетельство чувства прекрасного у неандертальцев

В Крыму ученые нашли свидетельство чувства прекрасного у неандертальцев

Обнаруженная на крымской палеолитической стоянке Заскальная VI кость ворона со специфическими насечками говорит о наличии чувства прекрасного у неандертальцев. Как рассказывает издание PLOS ONE, такое умозаключение сделала международная группа археологов, работающая в этом регионе.
Находка, на которую наткнулись исследователи в 

30 марта 2017, 03:42
Ученые: в ДНК человека остается все меньше генов неандертальцев

Ученые: в ДНК человека остается все меньше генов неандертальцев

Ученые определили, что из ДНК современных людей начинают постепенно исчезать гены неандертальцев, что происходит из-за естественного отбора. По мнению исследователей, в скором времени в геноме человека не останется и следа от ДНК неандертальцев.

Специалист из университета Калифорнии Грэм Куп утверждает, что 

9 ноября 2016, 04:20
Ученые: Наши предки скрещивались с неизвестным науке видом людей

Ученые: Наши предки скрещивались с неизвестным науке видом людей

Ученые из Испании проанализировали фрагменты ДНК проживающих в Австралии и Океании людей. Результаты привели их к удивительному выводу. Оказалось, что наши предки скрещивались с неизвестным видом Homo. Подробное исследование опубликовано в журнале Nature Genetics.
Изучив ДНК, испанские генетики обнаружили последовательности 

27 июля 2016, 12:26
Ученые: Неандертальцы вымерли из-за вредной мутации генов

Ученые: Неандертальцы вымерли из-за вредной мутации генов

Ученые сообщили новое предположение о причинах вымирания вида неандертальцев. Они считают, что их геном содержал вредные мутации, которые постепенно снижали плодовитость. Результаты исследования опубликованы в журнале Genetics.
Проведенный ранее анализ ДНК показал, что неандертальцы нередко практиковали инцест, вследствие чего были 

19 июля 2016, 10:11
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