Археолог Джеймс Коул определил, сколько калорий содержит человеческое тело, и сделал умозаключение, что древние люди ели друг друга по социальным причинам, а не для утоления голода. Об этом исследовании рассказывает Scientific Reports.
Группа специалистов задалась целью установить, какое значение имела охота неандертальцев друг на друга. Появлялся вопрос - зачем охотиться на людей, если была возможность добыть бизона, мамонта или другого животного. Прежде бытовало мнение, что древний человек рассматривал себе подобных как источник питательных веществ. И вот археолог Джеймс Коул решил определить калорийность человеческого тела.
Как оказалось, тело человека содержит около 144 тыс. калорий. Больше всего калорийна жировая ткань, на долю которой приходится до 50 тыс. калорий. В печени более 2,5 тыс. калорий, что соответствует ежедневной норме взрослого мужчины.
Вместе с тем, говорит исследователь, все тело человека имеет калорий меньше, чем лишь один скелет коровы. В итоге ученый усомнился в том, что люди ели друг друга исключительно для утоления голода. Исследователь полагает, что его расчеты используют коллеги, чтобы объяснить эпизоды каннибализма в истории человечества.
|
При строительстве метро в Риме найден самый древний акведук в мире
Древний акведук, или канал для подачи воды, находился на 17 метров ниже современной римской площади Селимонтана. Возраст найденного объекта – 2300 лет.
|
7 апреля 2017, 02:20
|
Уфолог обнаружил тень от корабля инопланетян на Марсе
|
7 апреля 2017, 10:10
|
Ученые открыли причины появления и исчезновения атмосферы загадочной Цереры
Американские ученые из NASA раскрыли причину появления и дальнейшего исчезновения атмосферы на таинственной планете Церера. Как утверждается, этот процесс обусловлен солнечной активностью.
|
7 апреля 2017, 09:49
|
Ученые обнародовали данные об опасных для человека комнатных растениях
|
6 апреля 2017, 05:27
|
Ученые ищут марсианскую жизнь в пустыне Атакама
Чилийские ученые установили, что пустыня Атакама в Южной Америке лучше всего подходит для исследований, посвященных жизни на Марсе. По многим параметрам, в частности климатическим, этот регион напоминает марсианскую поверхность.
|
6 апреля 2017, 02:02
|
Генетики обнаружили жиры, которые продлевают жизнь
Американские ученые нашли взаимосвязь между мононенасыщенными жирными кислотами и продолжительностью жизни. Речь идет об олеиновой и пальмитолеиновой кислотах.
|
6 апреля 2017, 09:31
|
Ученые представили доказательства существования снежного человека
|
5 апреля 2017, 03:09
|
В Крыму ученые нашли свидетельство чувства прекрасного у неандертальцев
Обнаруженная на крымской палеолитической стоянке Заскальная VI кость ворона со специфическими насечками говорит о наличии чувства прекрасного у неандертальцев. Как рассказывает издание PLOS ONE, такое умозаключение сделала международная группа археологов, работающая в этом регионе.
|
30 марта 2017, 03:42
|
Ученые: в ДНК человека остается все меньше генов неандертальцев
Ученые определили, что из ДНК современных людей начинают постепенно исчезать гены неандертальцев, что происходит из-за естественного отбора. По мнению исследователей, в скором времени в геноме человека не останется и следа от ДНК неандертальцев.
Специалист из университета Калифорнии Грэм Куп утверждает, что …
|
9 ноября 2016, 04:20
|
Ученые: Наши предки скрещивались с неизвестным науке видом людей
Ученые из Испании проанализировали фрагменты ДНК проживающих в Австралии и Океании людей. Результаты привели их к удивительному выводу. Оказалось, что наши предки скрещивались с неизвестным видом Homo. Подробное исследование опубликовано в журнале Nature Genetics.
|
27 июля 2016, 12:26
|
Ученые: Неандертальцы вымерли из-за вредной мутации генов
Ученые сообщили новое предположение о причинах вымирания вида неандертальцев. Они считают, что их геном содержал вредные мутации, которые постепенно снижали плодовитость. Результаты исследования опубликованы в журнале Genetics.
|
19 июля 2016, 10:11