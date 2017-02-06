Американские ученые выяснили, почему дельфины, киты и некоторые другие морские обитатели нередко выбрасываются на берег. Причиной такого поведения могут являться сильные магнитные бури.
Специалисты американского космического ведомства определили, что чаще всего массовые выбросы китов и дельфинов на сушу отмечаются в Новой Зеландии и Австралии. Исследовав состояние дна и береговой линии в этих регионах, специалисты допустили существование определенной связи с активностью солнца.
Согласно версии, магнитные бури оказывают влияние не только на энергетические силы Земли, но и на поведение различных животных. У ученых еще нет серьезных доказательств, но они планируют получить их в процессе дальнейшего исследования.
Кстати, еще одна теория связывает поведение выбрасывающихся на берег животных со сбоями так называемого биологического компаса, которые могут быть вызваны влиянием подводного оборудования.
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