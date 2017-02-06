МЧС: 30 магнитных бурь на Земле ожидается в этом году Из них самыми сильными будут две. По интенсивности они будут похожи на бурю, вызвавшую накануне северное сияние в центральной части России. Жители Москвы и Санкт-Петербурга уже разместили в Интернете массу фотографий и видеозаписей с небесным свечением. Данное явление было вызвано …