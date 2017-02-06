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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 31 января 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 3 февраля 2017г 
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Ученые: гренландские полярные акулы живут по 500 лет и дольше

Гренландскую полярную акулу (Somniosus microcephalus) ученые назвали самой долгоживущей среди позвоночных. Коллектив американских и европейских специалистов утверждает, что эти представители фауны способны прожить 500 лет. Об этом рассказывается на страницах Science и Nature News.
Несколько лет назад ученые уже осуществляли 

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Ученые рассказали о сходстве между китами-убийцами и людьми

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Как поясняют представители научного сообщества, косатки являются особыми представителями животного мира. Они тоже, подобно людям, любят собираться в группы. А все потому, говорят ученые, что киты-убийцы 

2 июня 2016, 03:33
Ученые: составлен календарь магнитных бурь на апрель

Ученые: составлен календарь магнитных бурь на апрель

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4 апреля 2016, 08:56
Биологи создадут аналог Facebook для вымирающих китов

Биологи создадут аналог Facebook для вымирающих китов

Ученые сообщили о намерении создать аналог Facebook для вымирающих северных гладких китов. Отметим, что общее число этих морских млекопитающих на данный момент находится в районе 500 особей. Экспериментаторы говорят, что новшество позволит оперативно идентифицировать морских животных, осуществляя наблюдение за ними.
20 января 2016, 08:59
Ученые: Дельфины видят человека особым образом

Ученые: Дельфины видят человека особым образом

Мексиканские специалисты поставили задачу определить, каким именно образом дельфины видят человека. Как было установлено, они фиксируют весьма четкие очертания человека под водой благодаря эхолокационным сигналам. Эти звуки специалисты записали на специальный микрофон и далее, применив самые современные технологии, осуществили преобразование 
8 декабря 2015, 09:14
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NASA опубликовало новое фото солнечной вспышки

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На фото можно различить пятно в центре светила. Его интенсивность, по данным ученых, равна M 5,6. Сам снимок 
25 августа 2015, 10:56
В Канаде на восточное побережье выбросились 16 черных дельфинов-гриндов

В Канаде на восточное побережье выбросились 16 черных дельфинов-гриндов

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5 августа 2015, 02:38
В средних широтах России ожидается северное сияние

В средних широтах России ожидается северное сияние

В ближайшие дни метеозависимым людям придется несладко. Сегодня-завтра ожидается сильная геомагнитная буря из-за серии вспышек на солнце. На этом фоне ученые прогнозируют появление полярного сияния в средних широтах, в частности в Тверской и Московской областях, а также в Омске, Челябинске 

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МЧС: 30 магнитных бурь на Земле ожидается в этом году

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18 марта 2015, 02:45
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