Фрукты могут оказать неоценимую помощь в избавлении от депрессии. Об этом заявили ученые из Квинслендского университета после масштабных исследований.
К своим экспериментам специалисты привлекли шесть тысяч жительниц Австралии. Как в итоге оказалось, всего лишь два фрукта, съедаемые в день, дадут возможность предотвратить депрессию.
Ученые объясняют это тем, что во фруктах содержится значительное количество антиоксидантов. Кроме того, в результате исследований было установлено, что овощи к подобному эффекту привести не способны. Впрочем, они обладают другими важными свойствами.
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