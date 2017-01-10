Почти 60 процентов сотрудников самарских компаний останутся в этому году без новогоднего корпоратива, выяснили исследователи портала «Зарплата.ру». Для сравнения: в 2011 году без новогодней вечеринки остались только 20 процентов самарских работников.

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