Ученые из Соединенных Штатов разрушили многолетний миф о вреде сидячего образа жизни для человеческого здоровья. Итоги соответствующего исследования опубликованы в ряде зарубежных научных изданий.
К своим исследованиям ученые привлекли свыше пяти тысяч человек, чья работа не была связана с физической активностью. Добровольцев разделили на две группы. Представителям одной из них предписывалось максимально динамично проводить рабочий день. После завершения эксперимента оказалось, что физические параметры испытуемых, которые вели спокойный образ жизни, гораздо лучше.
Ученые сделали вывод, что избыточная активность далеко не всегда помогает укрепить здоровье, а зачастую ухудшает его. Нужно разумно чередовать сидячую работу и физические упражнения. При оптимальном балансе можно чувствовать себя хорошо, даже проведя весь день за компьютером.
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