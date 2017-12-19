Синицы продемонстрировали исследователям, каким образом одни представители животного мира учат других не прикасаться к невкусной либо опасной еде. Их способность учиться на ошибках себе подобных дает возможность развивать такие защитные свойства, как яркая предупреждающая окраска.
В недавних исследованиях с большими синицами (Parus major), которые выступали в роли так называемого «модельного хищника», специалисты показали, как от одних особей к другим передается информация о том, какая пища — полезная и вкусная, а какую лучше не трогать из соображений безопасности. В опытах пернатые, попробовав горький орех из промаркированной особым образом упаковки, выражали неудовольствие - мотали головой и стучали клювом о деревяшку, на которой сидели. Синицы, следившие за происходящим, в перспективе рисковали попробовать лакомство с аналогичной маркировкой реже, чем их сородичи, которые не могли учиться на чужом опыте.
Как считают авторы исследования, поведение синиц объясняет, как жертвы хищников обзаводятся яркой окраской, а также каким именно образом хищники учатся игнорировать ярко окрашенную добычу. Об этом рассказывает Nature Ecology & Evolution.
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