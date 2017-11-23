Синие или голубые киты оказываются «правшами» и «левшами» в соответствии с тем, на какой именно глубине они в данный момент оказались. Такое умозаключение сделали ученые из Соединенных Штатов, рассказ которых приводит издание Current Biology.
Обитающие близ Южной Калифорнии особи при охоте на глубинах свыше семидесяти метров были классическими «правшами». Перед очередной атакой они поворачивались вправо, а далее оттягивались назад. А вот на меньших же глубинах они действуют совсем наоборот, поворачиваясь налево и делая практически полный оборот вокруг оси.
Эксперты объяснили такое поведение на мелководье тем, что внимательно следить за потенциальной жертвой эффективнее правым глазом. Для «правшей» на большей глубине исследователи также дали внятное объяснение. При этом биологи убеждены, что их выводы в перспективе дадут возможность раскрыть механизм появления леворукости у млекопитающих, рассказывает РИА «Новости».
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