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«Бункер S» Эфир передачи от 21 ноября 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 22 ноября 2017г 
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Ученые установили новые обстоятельства вымирания динозавров на Земле

Ученые установили новые обстоятельства вымирания динозавров на Земле

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22 ноября 2017, 05:15
Египетские археологи обнаружили в Средиземном море три древних корабля

Египетские археологи обнаружили в Средиземном море три древних корабля

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22 ноября 2017, 02:00
Исследование: Хозяева собак живут дольше остальных

Исследование: Хозяева собак живут дольше остальных

Шведские специалисты установили, что собаки могут уменьшить вероятность ранней смерти от сердечно-сосудистых недугов. Результаты соответствующих исследований опубликовали зарубежные специализированные издания.
Эксперты изучали медкарты здоровых людей от 40 до 80 лет и отслеживали показатели смертности в течение продолжительного периода. В Швеции 

17 ноября 2017, 05:11
Британские ученые: искусственные попытки охладить планету приведут к глобальной катастрофе

Британские ученые: искусственные попытки охладить планету приведут к глобальной катастрофе

Специалисты из Англии на основании проведенного исследования сделали умозаключение, что использование искусственных аэрозолей в целях охлаждения Земли спровоцирует катастрофические процессы. Об этом рассказывает издание Nature Communications.
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16 ноября 2017, 02:08
На Аляске кит запутался в якорной цепи круизного судна

На Аляске кит запутался в якорной цепи круизного судна

Представитель рода так называемых горбатых китов запутался в якорной цепи круизного судна на юго-востоке Аляски. Потребовалось порядка 12 часов, чтобы члены экипажа при помощи подоспевших спасателей освободили огромное млекопитающее.
Как отмечают в Национальном управлении океанических и атмосферных исследований по рыболовству, 

30 августа 2017, 03:48
Жирный улов: В Хабаровском крае в устье реки застрял 13-метровый гренландский кит

Жирный улов: В Хабаровском крае в устье реки застрял 13-метровый гренландский кит

В Хабаровском крае в низовье реки на острове Большой Шантар застрял крупный кит. Млекопитающее никак не может выбраться из узкого места. Прибывшие на место спасатели делают все, чтобы освободить плененного гренландского кита.
Информацию о происшествии передал сегодня утром сотрудник нацпарка 

10 августа 2017, 12:26
Ученые рассказали, почему киты и дельфины выбрасываются на берег

Ученые рассказали, почему киты и дельфины выбрасываются на берег

Американские ученые выяснили, почему дельфины, киты и некоторые другие морские обитатели нередко выбрасываются на берег. Причиной такого поведения могут являться сильные магнитные бури.
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6 февраля 2017, 10:12
Ученые: гренландские полярные акулы живут по 500 лет и дольше

Ученые: гренландские полярные акулы живут по 500 лет и дольше

Гренландскую полярную акулу (Somniosus microcephalus) ученые назвали самой долгоживущей среди позвоночных. Коллектив американских и европейских специалистов утверждает, что эти представители фауны способны прожить 500 лет. Об этом рассказывается на страницах Science и Nature News.
Несколько лет назад ученые уже осуществляли 

12 августа 2016, 04:49
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