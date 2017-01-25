9
16
22
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 24 января 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 25 января 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
 888     888                              d8b                     
 888     888                              Y8P                     
 888     888                                                      
 888888  88888b.    .d88b.    .d88888    8888   .d88b.   888  888 
 888     888 "88b  d8P  Y8b  d88" 888    "888  d8P  Y8b  888  888 
 888     888  888  88888888  888  888     888  88888888  888  888 
 Y88b.   888  888  Y8b.      Y88b 888     888  Y8b.      Y88b 888 
  "Y888  888  888   "Y8888    "Y88888     888   "Y8888    "Y88888 
                                  888     888                     
                                  888    d88P                     
                                  888  888P"
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Ученые выяснили, что частая проверка электронной почты вредит здоровью

Ученые выяснили, что частая проверка электронной почты вредит здоровью

Английские ученые установили связь между проверкой электронной почты и болезнями. Согласно их выводам, слишком частая проверка почтового ящика и соцсетей может серьезно отразиться на состоянии здоровья пользователей.
По мнению ученых, сами по себе социальные сети и электронная почта не вредны. 

25 января 2017, 03:00
Ученые раскрыли опасность чрезмерного употребления еды после 30 лет

Ученые раскрыли опасность чрезмерного употребления еды после 30 лет

Ученые из Соединенных Штатов выяснили, что чрезмерное употребление еды после 30 лет наносит очень большой вред здоровью. Привычка обильно поесть, тем более перед сном, подталкивает процессы старения, увеличивая вероятность возникновения рака, диабета и появления проблем с сердечно-сосудистой системой.
Ряд экспериментов 

25 января 2017, 01:11
Зависимость от соцсетей и видеоигр может быть генетической

Зависимость от соцсетей и видеоигр может быть генетической

Ученые из Королевского колледжа в Лондоне выяснили, что зависимость от видеоигр и социальных сетей может быть генетической и передаваться по наследству. Подробности соответствующего исследования появились на страницах PLoS ONE.
В опытах были задействованы 8,5 тыс. добровольцев, которые имели близнецов, как 

25 января 2017, 10:11
Сибирские ученые получили клеточную модель болезни Хантингтона

Сибирские ученые получили клеточную модель болезни Хантингтона

Ученые из Новосибирского университета заявили о создании клеточной модели для исследования очень серьезной клеточной аномалии у людей - так называемой болезни Хантингтона. Она получила свое наименование в честь поражаемого мутацией гена huntingtin.
Это тяжелое наследственное заболевание не выявляется у пациентов 

25 января 2017, 10:09
Ученые: Люди произошли от инопланетян

Ученые: Люди произошли от инопланетян

Американские ученые из Колумбийского университета утверждают, что все жители Земли являются инопланетянами. По утверждению специалистов, прежде жизнь возникла на Марсе, а далее на астероиде перенеслась на нашу планету.
Впервые такая теория была озвучена еще в 1871 году. Гипотеза под наименованием 

25 января 2017, 09:36
Ученые обнаружили пирамиду внутри пирамиды в древнем городе майя

Ученые обнаружили пирамиду внутри пирамиды в древнем городе майя

Мексиканские ученые из Национального автономного университета обнаружили внутри пирамиды Кукулькана, известной под названием «Эль-Кастильо», еще одну пирамиду. Ее длина у основания достигает 30 метров, а ширина – 10 метров.
Открытие было сделано после того, как исследователи использовали метод трехмерной электротомографии. 

17 ноября 2016, 09:30
Археологи обнаружили загадочный череп с инкрустированными зубами

Археологи обнаружили загадочный череп с инкрустированными зубами

В древних руинах Мексики археологи обнаружили деформированный череп с протезом и зубами, инкрустированными минералами, передает научный портал Phys.org.

Находку - хорошо сохранившийся скелет женщины, похороненной примерно 1600 лет назад - обнаружили неподалеку от руин знаменитого древнего города Теотиуакана. 
9 июля 2016, 04:16
Подросток обнаружил затерянный город цивилизации майя

Подросток обнаружил затерянный город цивилизации майя

15-летний школьник из Квебека удивил ученых своим открытием.
11 мая 2016, 01:04
NASA: Земля в декабре 2015 г. на неделю погрузится в темноту

NASA: Земля в декабре 2015 г. на неделю погрузится в темноту

На протяжении долгих месяцев в научной среде ведутся споры относительно вероятности погружения Земли в полную темноту в декабре этого года. Якобы мрак на планете пробудет примерно две недели. Эксперты американского космического ведомства предположили, что появившаяся на этот счет информация является 
16 ноября 2015, 09:34
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна