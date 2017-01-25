Ученые-археологи установили, что цивилизация майя два раза находилась на грани исчезновения. Результаты соответствующих исследований появились на страницах издания Proceedings of the National Academy of Sciences.
Свои открытия ученые сделали после радиоуглеродного анализа реликвий, обнаруженных в одном из древних поселений на территории современной Гватемалы. Древняя мезоамериканская цивилизация майя располагалась в районе нынешней Мексики, Гондураса и Гватемалы в течение 3,5 тысячи лет.
Как утверждается, кризис античной цивилизации относится к 2-9 столетиям нашей эры. Существование первого перелома, который произошел в доклассический период истории майя, ранее таил много загадок для ученых. Теперь они смогли получить самую современную модель, которая содержит хронологию античной культуры. В её основе лежат волны коллапса, появление которых объясняется политической нестабильностью и войнами. Специалисты намерены продолжить работу в данном направлении.
|
Ученые выяснили, что частая проверка электронной почты вредит здоровью
|
25 января 2017, 03:00
|
Ученые раскрыли опасность чрезмерного употребления еды после 30 лет
Ученые из Соединенных Штатов выяснили, что чрезмерное употребление еды после 30 лет наносит очень большой вред здоровью. Привычка обильно поесть, тем более перед сном, подталкивает процессы старения, увеличивая вероятность возникновения рака, диабета и появления проблем с сердечно-сосудистой системой.
|
25 января 2017, 01:11
|
Зависимость от соцсетей и видеоигр может быть генетической
Ученые из Королевского колледжа в Лондоне выяснили, что зависимость от видеоигр и социальных сетей может быть генетической и передаваться по наследству. Подробности соответствующего исследования появились на страницах PLoS ONE.
|
25 января 2017, 10:11
|
Сибирские ученые получили клеточную модель болезни Хантингтона
Ученые из Новосибирского университета заявили о создании клеточной модели для исследования очень серьезной клеточной аномалии у людей - так называемой болезни Хантингтона. Она получила свое наименование в честь поражаемого мутацией гена huntingtin.
|
25 января 2017, 10:09
|
Ученые: Люди произошли от инопланетян
|
25 января 2017, 09:36
|
Ученые обнаружили пирамиду внутри пирамиды в древнем городе майя
Мексиканские ученые из Национального автономного университета обнаружили внутри пирамиды Кукулькана, известной под названием «Эль-Кастильо», еще одну пирамиду. Ее длина у основания достигает 30 метров, а ширина – 10 метров.
|
17 ноября 2016, 09:30
|
Археологи обнаружили загадочный череп с инкрустированными зубами
В древних руинах Мексики археологи обнаружили деформированный череп с протезом и зубами, инкрустированными минералами, передает научный портал Phys.org.
Находку - хорошо сохранившийся скелет женщины, похороненной примерно 1600 лет назад - обнаружили неподалеку от руин знаменитого древнего города Теотиуакана. …
|
9 июля 2016, 04:16
|
Подросток обнаружил затерянный город цивилизации майя
|
11 мая 2016, 01:04
|
NASA: Земля в декабре 2015 г. на неделю погрузится в темноту
На протяжении долгих месяцев в научной среде ведутся споры относительно вероятности погружения Земли в полную темноту в декабре этого года. Якобы мрак на планете пробудет примерно две недели. Эксперты американского космического ведомства предположили, что появившаяся на этот счет информация является …
|
16 ноября 2015, 09:34