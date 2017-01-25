Зависимость от соцсетей и видеоигр может быть генетической Ученые из Королевского колледжа в Лондоне выяснили, что зависимость от видеоигр и социальных сетей может быть генетической и передаваться по наследству. Подробности соответствующего исследования появились на страницах PLoS ONE.

В опытах были задействованы 8,5 тыс. добровольцев, которые имели близнецов, как …