Собаки и обезьяны не желают дружить с жадными и эгоистичными людьми. Так утверждают ученые-зоопсихологи из Японии после серии экспериментов.
В процессе исследований они установили, что животные отрицательно оценивали того человека, который неадекватно поступал по отношению к другим людям. При этом представители фауны хорошо общались с теми, кто оказывал помощь близким, а то и вовсе незнакомым.
При проведении опытов ученые задействовали двух актеров, которые разыгрывали перед собаками и обезьянами две сценки. В первой животным демонстрировали, как актер А не способен открыть коробку и обращается за помощью к актеру Б, который эту самую помощь оказывает в итоге. Во втором опыте актер Б демонстративно отказывался от содействия. Как выяснилось, в первом случае обезьяны и собаки охотно брали угощение из рук обоих актеров, а во втором игнорировали актера Б.
Также был проведен опыт с мячом, в котором артисты просили другу у друга игрушку. В результате отказавшиеся делиться были проигнорированы и собаками, и обезьянами.
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