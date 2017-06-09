Исследователи из Соединенных Штатов по результатам серии экспериментов составили перечень продуктов, уменьшающих аппетит. На первом месте в списке стоят яблоки. Они способствуют выработке гормона GLP-1, дающему мозгу сигналы о сытости.
Аналогичный эффект наблюдается при употреблении красного перца. Достаточно в процессе обеда съесть половину чайной ложки продукта, и чувство голода заметно снизится.
Еще умерить аппетит могут водоросли. При добавлении их в напитки чувство голода уменьшается на 30%. Благодаря протеину, яйца также способствуют контролю аппетита. Два яйца на завтрак настроят организм на нужный лад.
Также медики рекомендуют продукты, богатые лимонной кислотой, витамином C и пить больше воды. Данный рацион поможет замедлить процесс всасывания сахара, быстрее сжигать жиры и снижать аппетит.
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