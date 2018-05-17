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Ученые: вино перед сном может вызвать бессонницу
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8 мая 2018, 07:06
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В Китае нашли гробницу, построенную 1800 лет назад
Удивительная находка: в китайском городе Чунцин археологи обнаружили гробницу, построенную в эпоху империи Восточная Хань. Этот период датируется 25 годом и длится до 220 года нашей эры. Внутри захоронения находились статуэтки и монеты, а также керамика, пишет news.allcrimea.net. Напомним, …
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7 мая 2018, 04:42
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Ученые будут использовать дефицит витамина В7 для лечения туберкулеза
Исследователи из Медицинского колледжа Уэйл Корнелл смогли сломать клеточную стенку у возбудителя туберкулеза, этому способствовал искусственный дефицит витамина В7. Сейчас медики выписывают пациентам с туберкулезом антибиотик, который подавляет синтез миколовых и жирных кислот в микробактериях. Но есть серьезная проблема: даже …
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27 апреля 2018, 12:03
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В Китае крестьяне копали коренья и обнаружили 400 кг старинных монет
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25 апреля 2018, 03:04
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Шнобелевскую премию мира получили исследователи храпа
Церемония вручения Шнобелевских премий за наиболее абсурдные научные достижения и нестандартные идеи — Ig Nobel Prize — состоялась в Гарвардском университете в штате Массачусетс. В частности, один из необычных призов получил коллектив специалистов Цюрихского университета, доказавший, что игра на музыкальном …
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15 сентября 2017, 12:01
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Дальневосточные ученые обнаружили сотни новых морских организмов
Российские ученые открыли 500 прежде неизвестных организмов. Исследования Курило-Камчатского желоба проводили участники интернациональной экспедиции KuramBio II. Об этом сообщили специалисты Дальневосточного отделения РАН.
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31 января 2017, 05:07
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Ученые: Россияне боятся нового оружия и роботов
Россияне больше всего опасаются нового оружия, искусственного интеллекта, роботов и инопланетян. Об этом со ссылкой на исследование Института современных медиа (MOMRI) и телеканала «Наука» информируют «Известия».
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23 января 2017, 01:17
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Журнал Science назвал самые главные научные открытия 2016 года
Журнал Science опубликовал рейтинг самых главных научных открытий 2016 года. В лидерах оказалось обнаружение гравитационных волн коллаборацией LIGO и открытие землеподобной экзопланеты у звезды Проксима Центавра.
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23 декабря 2016, 04:07