Группа ученых из Австралии и Бразилии создала робота для раскрытия убийств. Об этом рассказали зарубежные СМИ.
Новое устройство обладает функцией принятия порядка 60 решений, которые будут эффективными при раскрытии преступлений. В частности, у робота есть навыки владения холодным оружием. Он может смоделировать схему убийства для судебно-медицинской экспертизы.
При проведении оперативно-следственных мероприятий робот может использовать как нож, так и еще большое число прочих колюще-режущих орудий. При этом изобретатели убеждены: их детище совершенно безопасно для окружающих людей. Программа робота помогает понять, какой тип оружия применялся преступником, оценить угол проведенной атаки на жертву, а также использованную колющую технику.
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