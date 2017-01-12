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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 10 января 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 11 января 2017г  
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Ученые предложили разделять лекарства на женские и мужские

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11 января 2017, 12:02
Ученые: Хроническая бессонница разрушает мозг

Ученые: Хроническая бессонница разрушает мозг

Китайские ученые обнаружили, что бессонница приводит к нарушению структуры головного мозга. У людей, страдающих хронической бессонницей, выявлены проблемы с целостностью белого вещества. Основные изменения происходят в правом полушарии мозга и таламусе, которые отвечают за сон. 

По словам ученых, проблемы со сном возникают у 

24 ноября 2016, 05:30
Самарец хотел украсть из магазина шоколад на 2600 рублей

Самарец хотел украсть из магазина шоколад на 2600 рублей

В Самаре в одном из супермаркетов Промышленного района посетитель попытался украсть много шоколада. Мужчина спрятал товар под курткой. На кассе его попросили вернуть неоплаченное.

Но он попытался убежать. Сотрудники магазина вызвали полицию и не позволили покупателю скрыться. Подоспевший на место происшествия 

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Ученые развеяли миф о том, что шоколад лечит депрессию

Ученые развеяли миф о том, что шоколад лечит депрессию

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К своим опытам ученые привлекли две группы людей. В первой ели шоколад специально для улучшения плохого 

27 октября 2016, 02:23
Ученые выяснили, как бессонница уничтожает мозг человека

Ученые выяснили, как бессонница уничтожает мозг человека

Ученые из Китая изучили головной мозг у людей, которые жалуются на бессонницу. Их результаты специалисты сравнили с показателями здоровых людей из контрольной группы. Итоги исследования поразили специалистов. Они нашли аномалии белого вещества в головном мозге людей с бессонницей.
В исследовании 

24 июля 2016, 04:15
Ученые: Бессонница может вызвать диабет у мужчин

Ученые: Бессонница может вызвать диабет у мужчин

Специалисты из Калифорнии осуществили исследование и установили, что постоянно недосыпающие мужчины могут заболеть сахарным диабетом. Поэтому ученые советуют нормализовать режим сна.
Авторы исследования говорят, что в настоящее время каждый четвертый имеет те или иные проблемы со сном. Врачи это объясняют 

6 июля 2016, 01:25
Ученые: Жены военнослужащих имеют проблемы со сном

Ученые: Жены военнослужащих имеют проблемы со сном

Американские специалисты из Академии медицины сна утверждают, что свыше 50% жен военных обеспокоены теми или иными проблемами со сном. Об этом свидетельствуют результаты исследований, проведенных учеными.
В процессе работы изучались данные о более чем одной тысяче женщин, «вторыми половинами» которых 

9 июня 2016, 04:10
Шоколад на завтрак повышает активность мозга

Шоколад на завтрак повышает активность мозга

Специалисты Сиракузского Университета провели ряд исследований, в процессе которых подтвердили: употреблять шоколад на завтрак полезно. Благодаря его свойствам мозг становится более активным, его работоспособность заметно улучшается.
В исследовании участвовали две группы добровольцев. Члены первой в утренний рацион всегда включали шоколад, 

6 мая 2016, 09:48
Ученые выяснили, как шоколад влияет на человека

Ученые выяснили, как шоколад влияет на человека

Очередное исследование действия любимого многими лакомства осуществили австралийские специалисты из Технологического Университета Суинберна. Они выяснили, что при употреблении небольшого количества темного шоколада человек становится спокойнее.
Целью их работы, объясняют экспериментаторы, было определить, как именно полифенолы какао оказывают влияние на эмоциональное 
31 марта 2016, 02:30
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