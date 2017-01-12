Ученые обнаружили продукт, полезные свойства которого способны спасти человека от бессонницы. Специалисты университета Эдинбурга убеждены, что темный шоколад может оказать положительное действие на организм и помочь ему в борьбе с этим недугом.
Для достижения максимального эффекта следует употреблять всего 63 грамма шоколада. Этот продукт имеет необходимый человеческому организму магний, который быстро усваивается. Магний способствует укреплению иммунитета, а кроме того, может быть полезен при профилактике заболеваний, вызванных стрессом. Он оградит от болезней сердца и сосудов.
Положительное действие шоколад оказывает на упорядочение режима сна и профилактику бессонницы. Съедая перед сном небольшое количество темного шоколада, люди стабилизируют баланс магния в организме, что приводит к глубокому и здоровому сну.
|
Ученые установили, сколько лет женщина может прожить с одним партнером
|
12 января 2017, 11:42
|
Ученые обнаружили порталы в параллельные миры
|
12 января 2017, 09:45
|
Ученые открыли, чем глобальное потепление опасно для насекомых
Глобальное потепление может оказать отрицательное влияние на численность насекомых, играющих очень серьезную роль в пищевых цепочках. Ученые определили, что дальнейший рост температурных показателей повлечет за собой трагические события в экологической системе.
|
11 января 2017, 05:23
|
Российские ученые изобрели материал для боевых машин-невидимок
Российские ученые из Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» создали особый метаматериал, с применением которого можно выпускать военную технику по так называемым стелс-технологиям. Речь идет о перспективах производства «машин-невидимок», отмечают отечественные СМИ.
|
11 января 2017, 03:28
|
Ученые рассказали о смертельной опасности татуировок
Британские ученые из Брэдфордского университета установили, что татуировки могут причинить человеку смертельный вред. Утверждается, что у обладателей тату заметно возрастает вероятность появления онкологических заболеваний.
|
11 января 2017, 01:03
|
Ученые предложили разделять лекарства на женские и мужские
Американские ученые-медики из Калифорнии выступили с предложением разделять лекарственные препараты на женские и мужские. Необходимость этого объясняют разной гормональной реакцией представителей двух полов на одни и те же лекарства.
|
11 января 2017, 12:02
|
Ученые: Хроническая бессонница разрушает мозг
Китайские ученые обнаружили, что бессонница приводит к нарушению структуры головного мозга. У людей, страдающих хронической бессонницей, выявлены проблемы с целостностью белого вещества. Основные изменения происходят в правом полушарии мозга и таламусе, которые отвечают за сон.
По словам ученых, проблемы со сном возникают у …
|
24 ноября 2016, 05:30
|
Самарец хотел украсть из магазина шоколад на 2600 рублей
В Самаре в одном из супермаркетов Промышленного района посетитель попытался украсть много шоколада. Мужчина спрятал товар под курткой. На кассе его попросили вернуть неоплаченное.
Но он попытался убежать. Сотрудники магазина вызвали полицию и не позволили покупателю скрыться. Подоспевший на место происшествия …
|
9 ноября 2016, 10:23
|
Ученые развеяли миф о том, что шоколад лечит депрессию
Ученые из Австралии по результатам исследований опровергли бытующее мнение, что шоколад считается самым лучшим антидепрессантом. Специалисты утверждают, что это лакомство только усиливает подавленное состояние.
|
27 октября 2016, 02:23
|
Ученые выяснили, как бессонница уничтожает мозг человека
|
24 июля 2016, 04:15
|
Ученые: Бессонница может вызвать диабет у мужчин
Специалисты из Калифорнии осуществили исследование и установили, что постоянно недосыпающие мужчины могут заболеть сахарным диабетом. Поэтому ученые советуют нормализовать режим сна.
|
6 июля 2016, 01:25
|
Ученые: Жены военнослужащих имеют проблемы со сном
Американские специалисты из Академии медицины сна утверждают, что свыше 50% жен военных обеспокоены теми или иными проблемами со сном. Об этом свидетельствуют результаты исследований, проведенных учеными.
|
9 июня 2016, 04:10
|
Шоколад на завтрак повышает активность мозга
Специалисты Сиракузского Университета провели ряд исследований, в процессе которых подтвердили: употреблять шоколад на завтрак полезно. Благодаря его свойствам мозг становится более активным, его работоспособность заметно улучшается.
|
6 мая 2016, 09:48
|
Ученые выяснили, как шоколад влияет на человека
Очередное исследование действия любимого многими лакомства осуществили австралийские специалисты из Технологического Университета Суинберна. Они выяснили, что при употреблении небольшого количества темного шоколада человек становится спокойнее.
Целью их работы, объясняют экспериментаторы, было определить, как именно полифенолы какао оказывают влияние на эмоциональное …
|
31 марта 2016, 02:30