Немецкие и швейцарские ученые установили, что пенсионеры, уделяющие много времени внукам, живут дольше тех, кто не общается с представителями подрастающего поколения. Как показали исследования с участием 500 добровольцев в возрасте от 70 до 100 лет, систематическая помощь любому человеку может повысить продолжительность жизни в среднем на 3 года.
По словам ученых, половина участников исследования, которые активно ухаживали за внуками, были живы спустя десять лет после начала наблюдений. Значительная часть пожилых людей, не отдававших много времени молодежи, умерли от различных заболеваний или ушли из жизни по другим причинам. При этом часть бездетных пенсионеров, которые оказывали всяческую поддержку другим людям, жили в течение еще семи лет.
Впрочем, ученый Ральф Хертвинг из Института Макса Планка убежден, что есть другая причина долголетия. Просто нужно быть вовлеченным в какое-нибудь интересное дело.
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