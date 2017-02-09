Ученые выяснили, чем кофе полезен для пожилых людей Ученые из Университета Висконсин-Милуоки утверждают, что ежедневное употребление двух чашек кофе в день снижает риск появления старческого слабоумия на 36%. Такой вывод сделали американские специалисты в ходе 10-летних исследований состояния здоровья 6,5 тысяч женщин старше 65 лет. Об этом сообщает …