Ученые из Гарвардского университета выяснили, что употребление трех и более чашек кофе в день может причинить вред женскому организму. Такое количество кофеина способно вызвать хронические заболевания.
Как показали результаты исследований, бодрящий напиток ускоряет формирование в моче цитратов кальция и магния. В свою очередь, эти вещества способствуют появлению в почках разных видов камней.
По данным специалистов, максимальный вред популярный напиток может нанести именно женщинам. Их организм больше мужского подвержен развитию болезней мочеполовой системы.
При этом ученые рекомендуют ограничиться двумя чашками кофе и мужчинам, и женщинам. А тем, кто состоит в группе риска или уже имел проблемы с почками, следует вообще отказаться от напитка.
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