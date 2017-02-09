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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 7 февраля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 8 февраля 2017г  
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В 

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9 февраля 2017, 09:36
Ученые: Любители селфи могут страдать от недостатка секса

Ученые: Любители селфи могут страдать от недостатка секса

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Ученые установили, почему инопланетяне не смогли найти землян

Ученые установили, почему инопланетяне не смогли найти землян

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По словам ученых, 2 млрд лет назад на Земле были 

8 февраля 2017, 10:09
Ученые назвали безопасное для здоровья количество рабочих часов в неделю

Ученые назвали безопасное для здоровья количество рабочих часов в неделю

Чтобы не нанести вред собственному здоровью, людям следует трудиться 39 часов в неделю. Так решили ученые из Австралии, об исследованиях которых рассказывает издание Social Science & Medicine.
Как говорят специалисты, если человек трудится свыше этого времени, то это может вызвать 

3 февраля 2017, 05:33
Ученые: По зубам можно определить, сколько осталось жить человеку

Ученые: По зубам можно определить, сколько осталось жить человеку

Коллектив английских ученых в процессе исследований установил, что потеря человеком зубов считается серьезным признаком существования проблем со здоровьем. О серии экспериментов рассказали британские издания.
Как выяснили ученые, люди, которые до наступления 65-лет потеряли больше пяти зубов, могут скончаться ранее положенного 

1 февраля 2017, 09:36
Ученые установили, что кофе не повышает артериальное давление

Ученые установили, что кофе не повышает артериальное давление

Американские ученые опровергли известное утверждение о том, что кофе повышает у человека артериальное давление. Как выяснилось в процессе продолжительного анализа состояния здоровья многочисленной группы пациентов, употребление бодрящего напитка может повлечь гипертонию лишь в комплексе с прочими факторами.
Ученые из Государственного 

30 января 2017, 12:25
Молочный коктейль признали самым вредным напитком в мире

Молочный коктейль признали самым вредным напитком в мире

Любимый детьми и многими взрослыми молочный коктейль по отрицательному воздействию на человеческий организм оказался аналогичен наркотическим веществам. Так утверждают ученые из Соединенных Штатов после ряда экспериментов.
По мнению экспертов, сладкий напиток представляет очень серьезную угрозу из-за того, что провоцирует выработку 

26 января 2017, 09:37
Ученые выяснили, что частая проверка электронной почты вредит здоровью

Ученые выяснили, что частая проверка электронной почты вредит здоровью

Английские ученые установили связь между проверкой электронной почты и болезнями. Согласно их выводам, слишком частая проверка почтового ящика и соцсетей может серьезно отразиться на состоянии здоровья пользователей.
По мнению ученых, сами по себе социальные сети и электронная почта не вредны. 

25 января 2017, 03:00
Ученые рассказали о взаимосвязи между кофе и сексом

Ученые рассказали о взаимосвязи между кофе и сексом

Американские ученые из Научно-исследовательского центра здоровья при Университете штата Техас осуществили ряд исследований с целью определить влияние кофе на мужскую половую активность. В итоге они установили, что кофеин обеспечивает приток крови к половым органам у представителей сильной половины человечества.
Как 

30 декабря 2016, 01:01
Ученые обнаружили неожиданное полезное свойство кофе

Ученые обнаружили неожиданное полезное свойство кофе

Употребление кофе на непродолжительное время стимулирует работу малых кровеносных сосудов. Об этом рассказали ученые из расположенного в японской префектуре Окинава университета University of the Ryukyus после исследований с участием 27 человек от 22 до 30 лет.
На протяжении нескольких дней 

22 декабря 2016, 02:07
Ученые выяснили, чем кофе полезен для пожилых людей

Ученые выяснили, чем кофе полезен для пожилых людей

Ученые из Университета Висконсин-Милуоки утверждают, что ежедневное употребление двух чашек кофе в день снижает риск появления старческого слабоумия на 36%. Такой вывод сделали американские специалисты в ходе 10-летних исследований состояния здоровья 6,5 тысяч женщин старше 65 лет. Об этом сообщает 

9 декабря 2016, 11:11
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