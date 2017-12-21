Американские специалисты из Университета Небраски-Линкольна определили, что под воздействием спиртного представители сильного пола воспринимают женщин как партнеров для секса. Как рассказывает MedicalXpress, в серии исследований участвовали 50 мужчин от 20 до 30 лет.
Всех добровольцев поделили на две группы. Представители первой употребили коктейли с градусами, а второй предложили безалкогольные напитки. Далее участники должны были ответить на вопросы относительно женской привлекательности.
Те, кто выпил спиртное, дольше смотрели на грудь и талию женщин, чем на лицо. Вместе с тем, такие респонденты чаще характеризовали женщин как привлекательных.
|
ВЦИОМ: Россияне назвали самые эффективные силовые ведомства
Граждане Российской Федерации считают наиболее эффективными силовыми структурами Министерство обороны, МЧС и всех работников органов безопасности. К профессиональному празднику последних ВЦИОМ приурочил масштабный опрос. Как оказалось, более половины граждан (62%) хотели бы видеть в рядах силовиков своих детей.
|
20 декабря 2017, 05:07
|
Польские ученые выяснили, как влияет размер безымянного пальца мужчины на его жизнь
Польские специалисты рассказали о необычном исследовании. Ученые установили, каким образом параметры руки мужчины влияют на судьбу того или иного представителя сильного пола. Как утверждается, у мужчин с длинным безымянным пальцем больше шансов на гармоничную личную жизнь.
|
20 декабря 2017, 03:45
|
Археологи в Монголии обнаружили древний саркофаг с таинственными надписями
В Монголии ученые в ходе раскопок нашли древний саркофаг с загадочными надписями. Открытие подтвердило тот факт, что степь Донгойн Ширээ являлась центром восточно-тюркского каганата, о местонахождении которого прежде были самые противоречивые сведения.
|
20 декабря 2017, 02:08
|
В Японии создали самовосстанавливающееся стекло
Ученые из Японии смогли создать уникальное стекло из синтетических полимеров. Оно способно самостоятельно восстановиться, если его разбить.
|
20 декабря 2017, 11:10
|
Британские ученые открыли эффективный способ бросить курить
Специалисты из Великобритании в процессе экспериментов установили, что систематические занятия физкультурой дают возможность легче справиться с так называемым синдромом отмены, который появляется после отказа от курения. Результаты научной работы отражены в British Journal of Pharmacology, рассказывает EurekAlert!.
|
20 декабря 2017, 10:12
|
Палеонтологи: древние медведи-сладкоежки страдали от кариеса миллионы лет назад
Как выяснили палеонтологи, кариес, от которого нередко страдают любители сладкого, существует свыше 3,5 млн лет. Канадские ученые нашли следы этого недуга у древнего медведя. Об этом рассказывает «Утро.ру» со ссылкой на издание Scientific Reports.
|
19 декабря 2017, 03:49
|
Ученые: дети и шимпанзе любят наблюдать за наказанием своих обидчиков
|
19 декабря 2017, 10:20
|
Ученые определили, какие мужчины больше всего нравятся женщинам
Специалисты из Австралии решили установить, какого типа мужчины преимущественно являются привлекательными для представительниц прекрасного пола. Итоги исследования отражены на страницах издания Royal Society journal Proceedings B.
|
14 декабря 2017, 09:46
|
Ученые обнаружили неожиданное преимущество женщин перед мужчинами
Представительницы прекрасного пола обладают особенностью перерабатывать кислород быстрее мужчин. О таком женском "преимуществе" поведали специалисты из Канады.
|
6 декабря 2017, 01:40
|
Исследование: Женщины каменного века были сильнее сегодняшних олимпийских чемпионок
Изучая останки возрастом порядка 7 000 лет, археологи определили, что представительницы прекрасного пола в ту далекую эпоху были физически более развиты, чем современные олимпийские чемпионки. Об этом рассказывает РИА Новости со ссылкой на издание Science Advances.
|
30 ноября 2017, 03:12
|
В Самаре 5 самогонщиков спрятали в гараже 14 тонн алкоголя
Самогонщики спрятали в Самаре 14 тонн алкоголя. Полицейские нашли суррогатное спиртное в гараже. Заведено уголовное дело. Зержаны пятеро подозреваемых: двое из них мигранты, трое – жители Самары.
«По подозрению в причастности к совершению преступления сотрудниками правоохранительных органов задержаны двое жителей одной …
|
23 ноября 2017, 05:14
|
Самара: силовики изъяли на Товарной тонны спирта и алкоголя
Сотрудники ФСБ и полиции провели спецоперацию в одном из гаражных массивов Кировского района Самары. В результате оперативникам удалось задержать членов организованной преступной группы, которая занималась производством и реализацией поддельного спиртного. На улице Товарной за дверями здания, похожего на простой автосервис, …
|
22 ноября 2017, 07:07
|
С 16 ноября в Самаре запретят продавать алкоголь
|
16 ноября 2017, 01:50
|
Ученые: Незамужние женщины более счастливы, чем одинокие мужчины
|
13 ноября 2017, 09:25
|
В Самаре могут разрешить продажу алкоголя после 10 вечера
Поправки в местный закон об ограничении продажи спиртного примут, если проект одобрят большинство жителей региона, рассказали в правительстве Самарской области.
В Самарской губдуме давно рассматривают возможность снять запрет на реализацию спиртного с 8:00 до 23:00. Сейчас приобрести алкогольные напитки в магазинах …
|
8 ноября 2017, 10:15
|
ВЭФ назвал сроки достижения равноправия мужчин и женщин
На преодоление гендерного неравенства потребуется около века, если проблемы в данной сфере станут решаться сегодняшними темпами. Этот прогноз прозвучал на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ).
|
2 ноября 2017, 10:27