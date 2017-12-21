10
45
00
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 19 декабря 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 19 декабря 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
2 + 1 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

ВЦИОМ: Россияне назвали самые эффективные силовые ведомства

ВЦИОМ: Россияне назвали самые эффективные силовые ведомства

Граждане Российской Федерации считают наиболее эффективными силовыми структурами Министерство обороны, МЧС и всех работников органов безопасности. К профессиональному празднику последних ВЦИОМ приурочил масштабный опрос. Как оказалось, более половины граждан (62%) хотели бы видеть в рядах силовиков своих детей.
Как следует 

20 декабря 2017, 05:07
Польские ученые выяснили, как влияет размер безымянного пальца мужчины на его жизнь

Польские ученые выяснили, как влияет размер безымянного пальца мужчины на его жизнь

Польские специалисты рассказали о необычном исследовании. Ученые установили, каким образом  параметры руки мужчины влияют на судьбу того или иного представителя сильного пола. Как утверждается, у мужчин с длинным безымянным пальцем больше шансов на гармоничную личную жизнь.
В исследовании приняли участие 

20 декабря 2017, 03:45
Археологи в Монголии обнаружили древний саркофаг с таинственными надписями

Археологи в Монголии обнаружили древний саркофаг с таинственными надписями

В Монголии ученые в ходе раскопок нашли древний саркофаг с загадочными надписями. Открытие подтвердило тот факт, что степь Донгойн Ширээ являлась центром восточно-тюркского каганата, о местонахождении которого прежде были самые противоречивые сведения.
Археологические работы проводились на протяжении последних двух лет. 

20 декабря 2017, 02:08
В Японии создали самовосстанавливающееся стекло

В Японии создали самовосстанавливающееся стекло

Ученые из Японии смогли создать уникальное стекло из синтетических полимеров. Оно способно самостоятельно восстановиться, если его разбить.
Как рассказывают информагентства, в ходе опытов специалисты разделили инновационный материал на две части, а затем сложили половинки. Структура восстановилась за несколько минут. Все 

20 декабря 2017, 11:10
Британские ученые открыли эффективный способ бросить курить

Британские ученые открыли эффективный способ бросить курить

Специалисты из Великобритании в процессе экспериментов установили, что систематические занятия физкультурой дают возможность легче справиться с так называемым синдромом отмены, который появляется после отказа от курения. Результаты научной работы отражены в British Journal of Pharmacology, рассказывает EurekAlert!.
По словам ученых, 

20 декабря 2017, 10:12
Палеонтологи: древние медведи-сладкоежки страдали от кариеса миллионы лет назад

Палеонтологи: древние медведи-сладкоежки страдали от кариеса миллионы лет назад

Как выяснили палеонтологи, кариес, от которого нередко страдают любители сладкого, существует свыше 3,5 млн лет. Канадские ученые нашли следы этого недуга у древнего медведя. Об этом рассказывает «Утро.ру» со ссылкой на издание Scientific Reports.
В арктической мерзлоте обнаружены останки животного, 

19 декабря 2017, 03:49
Ученые: дети и шимпанзе любят наблюдать за наказанием своих обидчиков

Ученые: дети и шимпанзе любят наблюдать за наказанием своих обидчиков

6-летние дети, а также и взрослые особи шимпанзе любят смотреть на то, как наказывают их обидчиков. Такое умозаключение сделали ученые из Общества Макса Планка по результатам недавних исследований. И малыши, и приматы могут пожертвовать многим, чтобы получить возможность наблюдать, как 

19 декабря 2017, 10:20
Ученые определили, какие мужчины больше всего нравятся женщинам

Ученые определили, какие мужчины больше всего нравятся женщинам

Специалисты из Австралии решили установить, какого типа мужчины преимущественно являются привлекательными для представительниц прекрасного пола. Итоги исследования отражены на страницах издания Royal Society journal Proceedings B.
Как выяснилось, чем мужчина сильнее, тем большей популярностью он пользуется у дам. В процессе 

14 декабря 2017, 09:46
Ученые обнаружили неожиданное преимущество женщин перед мужчинами

Ученые обнаружили неожиданное преимущество женщин перед мужчинами

Представительницы прекрасного пола обладают особенностью перерабатывать кислород быстрее мужчин. О таком женском "преимуществе" поведали специалисты из Канады.
Данная особенность женского организма уменьшает нагрузку на клетки и располагает к аэробным упражнениям. О такой специфике ученые узнали в ходе исследований с участием 

6 декабря 2017, 01:40
Исследование: Женщины каменного века были сильнее сегодняшних олимпийских чемпионок

Исследование: Женщины каменного века были сильнее сегодняшних олимпийских чемпионок

Изучая останки возрастом порядка 7 000 лет, археологи определили, что представительницы прекрасного пола в ту далекую эпоху были физически более развиты, чем современные олимпийские чемпионки. Об этом рассказывает РИА Новости со ссылкой на издание Science Advances.
При исследовании доисторических скелетов 

30 ноября 2017, 03:12
В Самаре 5 самогонщиков спрятали в гараже 14 тонн алкоголя

В Самаре 5 самогонщиков спрятали в гараже 14 тонн алкоголя

Самогонщики спрятали в Самаре 14 тонн алкоголя. Полицейские нашли суррогатное спиртное в гараже. Заведено уголовное дело. Зержаны пятеро подозреваемых: двое из них мигранты, трое – жители Самары.

«По подозрению в причастности к совершению преступления сотрудниками правоохранительных органов задержаны двое жителей одной 

23 ноября 2017, 05:14
Самара: силовики изъяли на Товарной тонны спирта и алкоголя

Самара: силовики изъяли на Товарной тонны спирта и алкоголя

Сотрудники ФСБ и полиции провели спецоперацию в одном из гаражных массивов Кировского района Самары. В результате оперативникам удалось задержать членов организованной преступной группы, которая занималась производством и реализацией поддельного спиртного. На улице Товарной за дверями здания, похожего на простой автосервис, 

22 ноября 2017, 07:07
С 16 ноября в Самаре запретят продавать алкоголь

С 16 ноября в Самаре запретят продавать алкоголь

В четверг, 16 ноября, после 22 часов в Самаре и других городах нельзя будет купить алкоголь. Это связано с праздничной датой: в пятницу, 17 ноября, Международный день студентов.  Эта дата входит в список дней, когда продажа алкоголя под запретом.
16 ноября 2017, 01:50
Ученые: Незамужние женщины более счастливы, чем одинокие мужчины

Ученые: Незамужние женщины более счастливы, чем одинокие мужчины

Незамужних представительниц прекрасного пола больше устраивает их статус, чем одиноких мужчин. В большей степени это относится к дамам старше 45 лет, сообщают зарубежные СМИ со ссылкой на недавнее исследование агентства Mintel.
По словам  специалистов, если среди неженатых мужчин только 49% 

13 ноября 2017, 09:25
В Самаре могут разрешить продажу алкоголя после 10 вечера

В Самаре могут разрешить продажу алкоголя после 10 вечера

Поправки в местный закон об ограничении продажи спиртного примут, если проект одобрят большинство жителей региона, рассказали в правительстве Самарской области.

В Самарской губдуме давно рассматривают возможность снять запрет на реализацию спиртного с 8:00 до 23:00. Сейчас приобрести алкогольные напитки в магазинах 

8 ноября 2017, 10:15
ВЭФ назвал сроки достижения равноправия мужчин и женщин

ВЭФ назвал сроки достижения равноправия мужчин и женщин

На преодоление гендерного неравенства потребуется около века, если проблемы в данной сфере станут решаться сегодняшними темпами. Этот прогноз прозвучал на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ).
По словам авторов доклада, продвижение к равенству между представителями двух полов сначала затормозилось, а в текущем 

2 ноября 2017, 10:27
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Наверх