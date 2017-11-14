Ученые из Университета Кардиффа обнаружили очередное свидетельство того, что музыка приносит человеку несомненную пользу. Как показала серия экспериментов, если профессиональная деятельность связана с сильным умственным напряжением, то мелодия может оказаться незаменимой для процесса восстановления мозга.
При этом, оговариваются авторы исследования, необходимо, чтобы музыкальный ряд соответствовал предпочтениям того или иного человека. Иначе мозг будет искать защиту от некомфортных звуков, и в итоге производительность резко снизится, рассказывает Popular Science.
Эксперты сделали умозаключение, что влияние музыки на психику людей намного существеннее, чем считали ранее. Ученые полагают, что приобщение человека с самых ранних лет к музыке поспособствует росту когнитивных способностей.
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