Исследование: успеваемость старшеклассников зависит от числа их одноклассниц Голландские специалисты установили, что мальчики-школьники демонстрируют лучшие показатели в учебе, когда процент девочек в их классах выше. По мнению ученых, разгадка кроется в том, что у девочек сильнее концентрация и выше мотивация.

Как показало недавнее исследование, если представительниц слабого пола …