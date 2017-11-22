Английские исследователи открыли новые предпосылки исчезновения динозавров на нашей планете. Как считают ученые, падение на Землю гигантского астероида спровоцировало выброс серы в атмосферу, а уже это обстоятельство, в свою очередь, запустило механизм вырождения огромных рептилий.
По данным британских экспертов, космический объект врезался в земную поверхность под углом в 60 градусов. Вскоре объем серы в атмосфере увеличился троекратно. Надо отметить, что прежде приоритетной была версия, согласно которой небесное тело рухнуло на территории Юкатана под прямым углом.
Как убеждены ученые, после этого температура упала в течение суток на 26,7 С. Далее на протяжении нескольких лет на Земле стояла астероидная зима. По этой причине исчезло множество представителей фауны. Больше всего пострадали морские обитатели.
Версию с падением метеорита на Юкатан первыми привели ученые из Японии. Они полагают, что, произойди аналогичная катастрофа в ином месте, живые существа пострадали бы в меньшей степени.
|
Египетские археологи обнаружили в Средиземном море три древних корабля
|
22 ноября 2017, 02:00
|
Букмекеры начали принимать ставки на ответ инопланетян жителям Земли
|
22 ноября 2017, 12:28
|
Исследование выявило, чем женщины-водители лучше мужчин
Представительницы слабого пола гораздо меньше отвлекаются в процессе езды на машине, утверждают норвежские ученые, проанализировавшие особенности поведения свыше 1500 автолюбителей. Итоги их исследования приводит издание Frontiers in Psychology.
|
22 ноября 2017, 10:26
|
В Самаре ученые создали йогурт с большим сроком годности
В Самаре ученые местного вуза создали йогурт с большим сроком годности.
«Лактобактерии в продукте сохраняются в живом состоянии более 30 дней», - сообщила пресс-служба СамГТУ.
Смесь для изготовления йогурта подвергается заморозке при температуре минус 70 градусов по Цельсию в условиях вакуума. Потом …
|
21 ноября 2017, 03:18
|
Исследование: Хозяева собак живут дольше остальных
Шведские специалисты установили, что собаки могут уменьшить вероятность ранней смерти от сердечно-сосудистых недугов. Результаты соответствующих исследований опубликовали зарубежные специализированные издания.
|
17 ноября 2017, 05:11
|
Британские ученые: искусственные попытки охладить планету приведут к глобальной катастрофе
Специалисты из Англии на основании проведенного исследования сделали умозаключение, что использование искусственных аэрозолей в целях охлаждения Земли спровоцирует катастрофические процессы. Об этом рассказывает издание Nature Communications.
|
16 ноября 2017, 02:08
|
Ученые доказали вред бабушек и дедушек для внуков
Систематически перекармливая внуков и ограждая их физической нагрузки, бабушки и дедушки наносят им серьезный вред. Такой вывод сделали сотрудники Университета Глазго на основе недавних исследований. Об этом рассказывает «РИА Новости» со ссылкой на специализированное издание PLOS One.
|
16 ноября 2017, 10:50
|
Ученые изобрели протезы памяти
Представители научного сообщества заявили о завершении основного этапа работы над мозговым имплантом, который может улучшать человеческую память. В процессе одного из циклов данной разработки исследователи опробовали «протезы памяти» сначала на грызунах, а далее на приматах.
|
15 ноября 2017, 05:06
|
На спутнике Нептуна уфологи рассмотрели останки динозавра
Зарубежные уфологии уверены, что нашли останки существа, очень похожего на динозавра, на спутнике Нептуна Тритоне. Открытие они сделали в процессе анализа фотографий NASA.
На детальном изображении северного полушария различим таинственный объект, по очертаниям очень схожий с динозавром. По крайней мере, …
|
13 ноября 2017, 03:40
|
Динозавры с молотка: На аукционе в США предложат купить останки доисторических гигантов
|
30 октября 2017, 02:11
|
Во Франции нашли останки травоядного динозавра с зубами-ножницами
На юго-востоке Франции международная группа палеонтологов нашла останки неизвестного прежде вида травоядных динозавров. Как считают ученые, Matheronodon provincialis жил в этом регионе 84 – 72 миллиона лет назад и имел необычные зубы-ножницы, использовавшиеся им для раздробления грубой растительной пищи, рассказывает …
|
27 октября 2017, 03:43
|
Травоядные утконосые динозавры неожиданно оказались мясоедами, заявляют ученые
Специалисты Колорадского университета открыли, что проживавшие 75 миллионов лет назад в районе современного штата Юта крупные травоядные динозавры периодически питались раками. Как говорят ученые, такое необычное поведение было обусловлено репродуктивной деятельностью рептилий.
|
22 сентября 2017, 12:13