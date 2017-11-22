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Египетские археологи обнаружили в Средиземном море три древних корабля

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Открытие было сделано близ Александрии. В том же месте были найдены фрагмент статуи, золотые монеты первого столетия 

22 ноября 2017, 02:00
Букмекеры начали принимать ставки на ответ инопланетян жителям Земли

Букмекеры начали принимать ставки на ответ инопланетян жителям Земли

Ученые послали в космическую систему с потенциально обитаемым объектом радиосигнал. По прогнозам, спустя 25 лет ответ представителей инопланетного разума, которые должны распознать сообщение, примут на Земле. Букмекеры из Paddy Power решили в этой связи начать активные действия и объявили о 

22 ноября 2017, 12:28
Исследование выявило, чем женщины-водители лучше мужчин

Исследование выявило, чем женщины-водители лучше мужчин

Представительницы слабого пола гораздо меньше отвлекаются в процессе езды на машине, утверждают норвежские ученые, проанализировавшие особенности поведения свыше 1500 автолюбителей. Итоги их исследования приводит издание Frontiers in Psychology.
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22 ноября 2017, 10:26
В Самаре ученые создали йогурт с большим сроком годности

В Самаре ученые создали йогурт с большим сроком годности

В Самаре ученые местного вуза создали йогурт с большим сроком годности.

«Лактобактерии в продукте сохраняются в живом состоянии более 30 дней», - сообщила пресс-служба СамГТУ.

Смесь для изготовления йогурта подвергается заморозке при температуре минус 70 градусов по Цельсию в условиях вакуума. Потом 

21 ноября 2017, 03:18
Исследование: Хозяева собак живут дольше остальных

Исследование: Хозяева собак живут дольше остальных

Шведские специалисты установили, что собаки могут уменьшить вероятность ранней смерти от сердечно-сосудистых недугов. Результаты соответствующих исследований опубликовали зарубежные специализированные издания.
Эксперты изучали медкарты здоровых людей от 40 до 80 лет и отслеживали показатели смертности в течение продолжительного периода. В Швеции 

17 ноября 2017, 05:11
Британские ученые: искусственные попытки охладить планету приведут к глобальной катастрофе

Британские ученые: искусственные попытки охладить планету приведут к глобальной катастрофе

Специалисты из Англии на основании проведенного исследования сделали умозаключение, что использование искусственных аэрозолей в целях охлаждения Земли спровоцирует катастрофические процессы. Об этом рассказывает издание Nature Communications.
По прогнозам специалистов из университета Эксетера, подобная технология чревата различными последствиями для северного и 

16 ноября 2017, 02:08
Ученые доказали вред бабушек и дедушек для внуков

Ученые доказали вред бабушек и дедушек для внуков

Систематически перекармливая внуков и ограждая их физической нагрузки, бабушки и дедушки наносят им серьезный вред. Такой вывод сделали сотрудники Университета Глазго на основе недавних исследований. Об этом рассказывает «РИА Новости» со ссылкой на специализированное издание PLOS One.
В ходе своей 

16 ноября 2017, 10:50
Ученые изобрели протезы памяти

Ученые изобрели протезы памяти

Представители научного сообщества заявили о завершении основного этапа работы над мозговым имплантом, который может улучшать человеческую память. В процессе одного из циклов данной разработки исследователи опробовали «протезы памяти» сначала на грызунах, а далее на приматах.
Умные гаджеты позволили представителям фауны 

15 ноября 2017, 05:06
На спутнике Нептуна уфологи рассмотрели останки динозавра

На спутнике Нептуна уфологи рассмотрели останки динозавра

Зарубежные уфологии уверены, что нашли останки существа, очень похожего на динозавра, на спутнике Нептуна Тритоне. Открытие они сделали в процессе анализа фотографий NASA.
На детальном изображении северного полушария различим таинственный объект, по очертаниям очень схожий с динозавром. По крайней мере, 
13 ноября 2017, 03:40
Динозавры с молотка: На аукционе в США предложат купить останки доисторических гигантов

Динозавры с молотка: На аукционе в США предложат купить останки доисторических гигантов

Аукцион Heritage славится своими необычными раритетными лотами. Теперь с молотка уйдут скелеты доисторических обитателей.
Череп трицератопса – один из наиболее популярных лотов. Его обнаружили в штате Монтана. По предварительным оценкам, животное обитало 65 млн лет назад. На голове у него 

30 октября 2017, 02:11
Во Франции нашли останки травоядного динозавра с зубами-ножницами

Во Франции нашли останки травоядного динозавра с зубами-ножницами

На юго-востоке Франции международная группа палеонтологов нашла останки неизвестного прежде вида травоядных динозавров. Как считают ученые, Matheronodon provincialis жил в этом регионе 84 – 72 миллиона лет назад и имел необычные зубы-ножницы, использовавшиеся им для раздробления грубой растительной пищи, рассказывает 

27 октября 2017, 03:43
Травоядные утконосые динозавры неожиданно оказались мясоедами, заявляют ученые

Травоядные утконосые динозавры неожиданно оказались мясоедами, заявляют ученые

Специалисты Колорадского университета открыли, что проживавшие 75 миллионов лет назад в районе современного штата Юта крупные травоядные динозавры периодически питались раками. Как говорят ученые, такое необычное поведение было обусловлено репродуктивной деятельностью рептилий.
Оценить рацион травоядных динозавров стало возможным после обнаружения 

22 сентября 2017, 12:13
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