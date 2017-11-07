Результатами очередного научного исследования поделились американские эксперты. Как выяснилось в процессе экспериментов сотрудников Университета Пенсильвании, регулярные половые отношения способны оградить от такой напасти, как сезонная простуда.
Как отмечают заокеанские ученые, при занятии любовью выделяется на 30% больше антител, что, в свою очередь, заметно снижает вероятность возникновения болезни. Вместе с тем, секс провоцирует выработку коллагена, который отвечает за молодость организма. Исследование продемонстрировало, что люди с регулярной половой жизнью подвержены простуде в 2 раза реже. Научная работа в этом направлении будет продолжаться и далее, отмечают ученые.
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