В Самарской области стремительно растет число заболевших вирусным гепатитом А Тревожная статистика. В Самарской области стремительно растет число заболевших вирусным гепатитом А, который поражает печень человека. Его еще называют болезнью грязных рук. За первые четыре месяца этого года такой диагноз поставили 137 жителям региона. Это почти в 3 раза больше, …