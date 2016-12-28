Американские ученые из Университета Джона Гопкинса в Балтиморе определили, почему больные теряют чувство времени. Когда у человека повышается температура тела, в его мозгу блокируется ряд клеток, отвечающих за временную координацию. Об исследованиях особого гена LHX1 рассказывается на страницах Current Biology.
Биологическими часами руководит надзрительное ядро мозга, говорит автор экспериментов Сет Блэкшоу. В процессе опытов ученые ненадолго «отключили» этот участок у подопытных грызунов, не затронув функции остальных отделов мозга. В итоге был выявлен новый ген LHX1. Когда ученые его удалили, мыши утратили чувство времени, а рост температуры вызвал перезапуск биологических циклов.
Из-за особенностей клеток надзрительного ядра и гена LHX1 пациенты порой даже путают день с ночью. Результаты этих экспериментов помогут пассажирам быстрее приспосабливаться после перелета к другому часовому поясу, говорят специалисты.
|
Ученые определили таинственную «серую зону» животного мира
Западные ученые опубликовали в журнале PLOS Biology итоги исследования "серой зоны" животного мира. Так называют зону, где определяется видообразование при скрещивании либо обмене генами.
|
28 декабря 2016, 01:17
|
Ученые NASA обнаружили следы подземного океана на спутнике Плутона
|
28 декабря 2016, 12:03
|
Ученые: Пристрастие к алкоголю контролирует особый ген
Группа японских и американских ученых в процессе экспериментов с участием 100 тысяч человек установила, что ген β-Klotho (KLB), имеющийся у 42% людей, контролирует желание употребления спиртного. Детали исследования «алкогольного» гена приводятся на портале PNAS.
|
28 декабря 2016, 09:58
|
Ученые: бананы помогают в борьбе с вирусными заболеваниями
|
28 декабря 2016, 09:40
|
Ученые сравнили уровень знаний британских и российских первоклассников
Ученые провели сравнительный анализ уровня знаний у английских и российских первоклассников. В результате исследования эксперты из Высшей школы экономики и Университета Дарема выяснили, что российские дети приходят в школу с лучшей подготовкой, но впоследствии британцы их опережают.
|
27 декабря 2016, 01:19
|
Ученые установили, что пациенты врачей-женщин умирают реже
Американские ученые из Университета Гарварда в ходе исследования установили, что у врачей-женщин пациенты реже умирают после сложных операций или серьезных болезней. Как выяснилось, у докторов женского пола не выживает 11,07% тяжелобольных, а у врачей-мужчин этот показатель составляет 11,49%.
|
20 декабря 2016, 12:31
|
Ученые доказали возможность путешествия во времени
Австралийские ученые из Университета Квинсленда нашли доказательства возможности совершения путешествий во времени. При осуществлении квантовых опытов они открыли, что одинаковые фотоны способны взаимодействовать друг с другом в разных временных интервалах.
|
19 декабря 2016, 01:55
|
В Самарской области детям все чаще ставят диагноз "инфекционный мононуклеоз"
Это острое вирусное заболевание, которое характеризуется лихорадкой, поражением зева, лимфатических узлов, печени, селезенки и своеобразными изменениями состава крови. Около половины российского населения переносят инфекцию в юном возрасте. В группе риска мальчики и девочки от 4 до 8 лет. К совершеннолетию …
|
8 декабря 2016, 05:43
|
Ученые рассказали, когда в сутках появится 25-й час
Британские ученые пришли к выводу, что через 200 миллионов лет в сутках появится долгожданный 25-й час. Уже несколько тысяч лет скорость вращения Земли замедляется, а продолжительность дня каждый век увеличивается на 2 миллисекунды.
По мнению экспертов, такие явления можно объяснить изменениями, произошедшими с …
|
8 декабря 2016, 09:48
|
Ученые: Путешествия во времени скоро будут реальными
|
29 ноября 2016, 08:12
|
Ученые объяснили, почему время идет вперед
Ученые из Университета Вашингтона определили, почему время идет вперед, а не назад. Так называемая «энтропия Вселенной» является вектором, который задает направление течению времени, направляя его из прошлого в будущее.
Процесс энтропии подразумевает течение времени вперед, а не обратно, говорят ученые. Из-за …
|
18 октября 2016, 09:38
|
58% жителей Самары с начала года ни разу не оформляли больничный лист
|
12 октября 2016, 10:50
|
В Китае найден человек с головой инопланетянина
Житель Китая Ци Юаньхай с формой головы инопланетянина обратился к медикам с просьбой о пластической операции. У 53-летнего мужчины еще с подросткового возраста развивается гиперплазия - аномальное разрастание костных тканей черепа. В результате его голова потеряла нормальные пропорции и с каждым годом …
|
30 сентября 2016, 02:56