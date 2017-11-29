В ряде регионов США землетрясения в последнее время участились. Заокеанские ученые связывают это, в частности, с человеческой деятельностью. Главным образом эксперты указывают на нефтяную и горно-перерабатывающую промышленность, а также такой фактор, как скопление сточных вод. Итоги научной работы опубликованы западными специализированными изданиями.
По словам ученых, сточные воды могут в земле создавать трещины, так называемые гидроразрывы, которые создают благоприятные условия для сейсмической активности. Похожая картина создается и при добыче нефти.
Как поясняют эксперты, большую опасность таят стыки литосферных плит, хотя в нынешние времена землетрясения все больше наблюдаются в глубине континентов. Отмечались такие инциденты, когда разгул стихии наблюдали в тех регионах, где ничего подобного не было на протяжении тысячелетий.
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