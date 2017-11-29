Психологи нашли связь между температурой воздуха и характером человека Ученые рассказали о связи между человеческим характером и средней температурой в регионе проживания. В процессе своих исследований специалисты изучили информацию по 16 млн представителей обоих полов. В итоге у них не возникло сомнений в воздействии климатических факторов. Об этом рассказывают …