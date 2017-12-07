Самый долговращающийся спиннер в мире изобрели в Японии В Японии сотрудники корпорации NSK разработали самый долговращающийся спиннер. Игрушка вокруг своей оси может вертеться до 13,5 минут.

Как поясняют инженеры компании, они сделали спиннер Saturn Spinner, которому на данный момент нет конкурентов по времени вращения. Чтобы получить такой результат, …