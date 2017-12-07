Слишком большое число всевозможных игрушек отрицательно действует психику ребенка и может спровоцировать так называемый синдром дефицита внимания. Об этом заявили специалисты университета Толедо по итогам недавних исследований.
В своих экспериментах ученые задействовали 36 детей. Первоначально их попросили зайти в помещение, где находилось лишь 4 игрушки, а далее число предметов последовательно увеличивалось.
Как выяснилось, при большом выборе ухудшалось само качество игры, а проведенное за этим занятием время уменьшалось. Едва игрушек становилось меньше, малыши делались более собранными, воодушевленными и вместе с тем более уверенно ориентировались в пространстве.
Итоги наблюдений ученые приводят на страницах издания Infant Behaviour and Development. Специалисты рекомендуют родителям и воспитателям для более эффективного процесса обучения дозировать количество игрушек.
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