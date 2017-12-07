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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 5 декабря 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 7 декабря 2017г 
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Ученые создали имплант, управляющий настроением человека

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Главной задачей проекта было разработать способ, дающий 

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Так, участнику эксперимента 

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Популярность спиннеров привела к росту импорта игрушек в Россию

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23 августа 2017, 08:59
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Самый долговращающийся спиннер в мире изобрели в Японии

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Чем опасны спиннеры?

Чем опасны спиннеры?

Роспотребнадзор приступил к проверке спиннеров - небольших устройств, набирающих популярность в детской и подростковой среде. Как сообщается на сайте ведомства, в последнее время в России наблюдается агрессивное продвижение игрушки. Учитывая тревогу родителей, Роспотребнадзор совместно с научно-исследовательскими организациями в сфере охраны 

19 июля 2017, 06:17
В блогах: на Мехзаводе «распяли» игрушечных зверей

В блогах: на Мехзаводе «распяли» игрушечных зверей

Блогер kertch выложил фото одного из дворов Мехзавода. "Местные тётеньки настолько суровы, что, украшая газоны, приколачивают к деревьям гвоздями мягкие игрушки. А на «распятых» зверушках местная детвора совершенствует навыки стрелковой подготовки. Хорошо, пока только снежками. Мне эта картина напоминает связанных 

3 марта 2017, 09:28
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