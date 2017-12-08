Специалисты из Соединенных Штатов Америки установили, что люди лучше воспринимают информацию правым ухом. Такое умозаключение было сделано после сопоставления результатов серии исследований с привлечением участников от 19 до 28 лет, а также детей.
Как поясняют ученые, каждое ухо получает определенную часть информации, которая далее аккумулируется и анализируется мозгом. То, что воспринимает правое ухо, изучает левое полушарие, и наоборот. В процессе экспериментов испытуемым предлагали прослушать разные записи, при этом в разные уши шла различная информация. Добровольцам предстояло ответить, что они воспринимают каждым ухом либо воспроизвести услышанное обоими ушами. Несовершеннолетние в большей мере полагались на правое ухо, поскольку не имели возможности воспринимать информацию, идущую с разных сторон. У взрослых картина была несколько иной, но отличалась не сильно.
Ученые из Обернского университета исследовали слух у группы взрослых людей. Когда в левый орган слуха шел сравнительно небольшой объем информации, разница восприятия оказалась несущественной, но стоило добавить нагрузку, и правое ухо становилось более "разборчивым".
Как полагают ученые, результаты их исследований дадут возможность создать новые способы проверки слуха и усовершенствовать слуховые аппараты. Также итоги работы помогут при диагностике разных заболеваний.
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