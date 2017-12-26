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Американские ученые назвали простой способ продления человеческой жизни

Американские ученые назвали простой способ продления человеческой жизни

Специалисты Массачусетского технологического института установили, что уменьшение уровня загрязнения воздуха повлечет заметный рост продолжительности человеческой жизни. Об этом рассказывает EurekAlert!.
Ученые исследовали изменения взвешенных в воздухе твердых частиц в нижнем слое атмосферы на протяжении двух десятилетий. Они соотнесли эти данные 

26 декабря 2017, 02:24
В ЮАР пчелы отгоняют слонов от деревьев

В ЮАР пчелы отгоняют слонов от деревьев

Биологи из ЮАР и Англии создали метод, дающий возможность отогнать слонов от деревьев, которые огромные животные ломают или оставляют их без коры. Спасти фауну от гигантских созданий ученые смогли с помощью пчел.
Исследователи рассказали об уникальном методе. С необходимостью его 

26 декабря 2017, 01:09
Исследователи выяснили, что газировка может убивать

Исследователи выяснили, что газировка может убивать

Сладкие газированные напитки наносят огромный вред человеку и могут спровоцировать сердечно-сосудистые недуги. Такой вывод сделали европейские ученые в процессе очередных исследований.
Эксперты континентальной ассоциации проблем ожирения утверждают: вследствие систематического употребления таких напитков в организме происходят серьезные изменения, которые чреваты различными 

26 декабря 2017, 12:05
Канадские ученые выяснили, мешает ли брак получать удовольствие от жизни

Канадские ученые выяснили, мешает ли брак получать удовольствие от жизни

Канадские специалисты в ходе исследования установили, что люди в браке или просто являющиеся сожителями чаще более удовлетворены жизнью, чем одинокие. Об этом рассказывается на страницах издания Journal of Happiness Studies.
В процессе своей работы ученые проанализировали две базы данных, содержащих 

26 декабря 2017, 09:42
Ученые раскрыли секрет женской стройности

Ученые раскрыли секрет женской стройности

Американские специалисты в процессе недавних исследований проанализировали состояние здоровья представительниц прекрасного пола из разных слоев населения. Как оказалось, лишь у каждой третьей женщины с высшим образованием были проблемы с избыточным весом.
По словам ученых, люди с высшим образованием и высоким 

25 декабря 2017, 10:36
Ученые установили, как выпившие мужчины воспринимают женщин

Ученые установили, как выпившие мужчины воспринимают женщин

Американские специалисты из Университета Небраски-Линкольна определили, что под воздействием спиртного представители сильного пола воспринимают женщин как партнеров для секса. Как рассказывает MedicalXpress, в серии исследований участвовали 50 мужчин от 20 до 30 лет.
Всех добровольцев поделили на две группы. Представители 

21 декабря 2017, 09:28
ВЦИОМ: Россияне назвали самые эффективные силовые ведомства

ВЦИОМ: Россияне назвали самые эффективные силовые ведомства

Граждане Российской Федерации считают наиболее эффективными силовыми структурами Министерство обороны, МЧС и всех работников органов безопасности. К профессиональному празднику последних ВЦИОМ приурочил масштабный опрос. Как оказалось, более половины граждан (62%) хотели бы видеть в рядах силовиков своих детей.
Как следует 

20 декабря 2017, 05:07
Самарец насмерть сбил 15-летнюю девочку на трассе под Уфой

Самарец насмерть сбил 15-летнюю девочку на трассе под Уфой

Вчера, 16 декабря, около 7 часов вечера в Уфимском районе произошло ДТП со смертельным исходом. Под колесами автомашины «Рено Дастер» погибла 15-летняя девочка. Об этом в своем блоге сообщил начальник управления ГИБДД МВД по Республике Башкортостан Динар Гильмутдинов.
17 декабря 2017, 04:16
В ДТП под Самарой пострадали шесть человек, в том числе дети

В ДТП под Самарой пострадали шесть человек, в том числе дети

Во вторник, 28 ноября под Самарой произошло ДТП, в котором пострадали шесть человек, в том числе ДТП. Примерно в 10:30 в Красноярском районе на дороге у поселка Мирный, ведущей от трассы М-5 «Урал» в Ульяновск, столкнулись две иномарки – Volkswagen 

29 ноября 2017, 02:05
В Сызрани подростки обокрали кассу магазина

В Сызрани подростки обокрали кассу магазина

Двое подростков задержаны по подозрению в краже денег. По версии силовиков, они обокрали кассу магазина. Подозреваемые – 1999 и 2000 годов рождения.

«Добычей злоумышленников стали денежные средства в сумме 7 000 рублей. Информация о краже поступила в  дежурную часть Межмуниципального управления 

14 ноября 2017, 10:04
В Зубчаниновке подростки обстреляли из пневматики «Газель» и «шестерку»

В Зубчаниновке подростки обстреляли из пневматики «Газель» и «шестерку»

Микроавтобус Газель и ВАЗ-2106 стали жертвами любителей пострелять из пневматики по движущимся целям.

Информация об инциденте появилась вчера вечером, 4 ноября, в паблике «Новости Самара – Самара life» соцсети «ВКонтакте. По словам автора снимков, инцидент произошел в самарском посёлке 
5 ноября 2017, 08:49
ВЦИОМ назвал идеальный возраст для вступления в брак

ВЦИОМ назвал идеальный возраст для вступления в брак

В процессе недавнего исследования социологи определили идеальный возраст для вступления в брак. Кроме того, выяснилось: сегодняшняя молодежь отдает предпочтение классическому формату взаимоотношений - со штампом в паспорте.
Основная часть респондентов (77 %) заявили, что мужчина должен жениться в 27 лет. 

28 августа 2017, 05:22
В Самаре открылся центр для обучения особенных детей

В Самаре открылся центр для обучения особенных детей

Там будут заниматься ребята с ДЦП, нарушениями зрения, слуха и речи. Специальный класс создан на базе городской школы № 101. Он оснащен тактильной клавиатурой для детей, страдающих детским церебральным параличом, оборудованием для слабослышащих и незрячих учащихся, коммуникаторами для невербального общения, 

27 апреля 2017, 03:48
Ученые определили оптимальный для принятия спонтанных решений возраст

Ученые определили оптимальный для принятия спонтанных решений возраст

Ученые из Португалии сделали вывод, что люди чаще склонны принимать спонтанные решения в 25-летнем возрасте. О недавнем исследовании рассказывает издание PLOS Computational Biology.
Специалисты изучили возможность принимать неожиданное решение в процессе экспериментов с участием 3,4 тысяч человек возрастом от 4 

14 апреля 2017, 03:32
В Самарской области опережающими темпами идет старение населения

В Самарской области опережающими темпами идет старение населения

Причем, опережающими темпами не только по сравнению со всей Россией, но в ПФО. По информации минздрава губернии, за последние 5 лет удельный вес населения старше трудоспособного возраста вырос на 10,5%. Кроме того, за пятилетку на 7,6% уменьшился удельный вес фертильных 

13 марта 2017, 06:25
Психологи определили идеальный возраст для вступления в брак

Психологи определили идеальный возраст для вступления в брак

Проанализировав статистику удачных брачных союзов, ученые установили, что создавать семью лучше всего после окончания вуза. Об этом заявили специалисты из Соединенных Штатов после масштабного исследования.
При этом статистические данные свидетельствуют: юноши и девушки, заключившие брак после университета, чаще счастливы в 

13 марта 2017, 05:05
Ученые открыли, как улучшить способность головного мозга к обучению

Ученые открыли, как улучшить способность головного мозга к обучению

Американские ученые создали новый метод улучшения способности человеческого мозга к обучению. Открытие было сделано в Университете Брауна.
Добровольцев ученые разделили на две группы. В основе эксперимента была способность к зрительному восприятию той или иной информации. Представители первой группы занимались с 

6 февраля 2017, 04:17
Самарских пенсионеров бесплатно научат работе на компьютере

Самарских пенсионеров бесплатно научат работе на компьютере

В Самарской области стартовал прием заявлений от неработающих пенсионеров, желающих освоить компьютер. Обучение бесплатное.

Документы принимаются в Центрах социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов. Нужно успеть до 1 сентября. Общий объем курса - 28 часов.

Пенсионерам расскажут об общем устройстве ПК, 

27 июля 2016, 04:53
Ученые объяснили, почему в старости сложно учиться новому

Ученые объяснили, почему в старости сложно учиться новому

Специалисты из университета Куинсленда в Брисбене провели исследование и выяснили, в силу каких именно обстоятельств в старости у человека исчезает желание учиться новому. Эксперименты осуществляли на грызунах разных возрастных групп. Им давали возможность получить сладкую пищу вместо несладкого корма, но 

22 апреля 2016, 10:26
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