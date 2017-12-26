Подростки гораздо эффективнее усваивают информацию, чем дети и взрослые. Такое умозаключение сделали специалисты из Нидерландов, проанализировавшие активность анатомической структуры головного мозга людей. Об этом рассказывается на страницах Nature Communications.
В исследовании были задействованы 232 абсолютно здоровых человека от 8 до 25 лет. Они должны были, ознакомившись со снимками различных предметов, разместить их в определенные ячейки посредством нажатия кнопки. Компьютер информировал, правильная ли категория была выбрана. При этом в ходе выполнения задания участникам предстояло обучаться, то есть применять только что полученную информацию для решения задачи.
Параллельно медики следили за активностью отделов мозга, отвечающих за процесс обучения. Итоги опытов продемонстрировали, что в ходе обучения активность мозга напрямую зависела от возраста. Наивысшей она оказалась у молодых людей от 17 до 20 лет.
Непосредственно при обучении именно эта категория добилась больших успехов: точность ответов доходила до 97%.
Ученые говорят, что повышенная активность части мозга, ответственной за обучение, фиксируется до 20 лет. Именно эти годы считаются самыми подходящими для обучения.
|
Американские ученые назвали простой способ продления человеческой жизни
Специалисты Массачусетского технологического института установили, что уменьшение уровня загрязнения воздуха повлечет заметный рост продолжительности человеческой жизни. Об этом рассказывает EurekAlert!.
|
26 декабря 2017, 02:24
|
В ЮАР пчелы отгоняют слонов от деревьев
|
26 декабря 2017, 01:09
|
Исследователи выяснили, что газировка может убивать
Сладкие газированные напитки наносят огромный вред человеку и могут спровоцировать сердечно-сосудистые недуги. Такой вывод сделали европейские ученые в процессе очередных исследований.
|
26 декабря 2017, 12:05
|
Канадские ученые выяснили, мешает ли брак получать удовольствие от жизни
Канадские специалисты в ходе исследования установили, что люди в браке или просто являющиеся сожителями чаще более удовлетворены жизнью, чем одинокие. Об этом рассказывается на страницах издания Journal of Happiness Studies.
|
26 декабря 2017, 09:42
|
Ученые раскрыли секрет женской стройности
Американские специалисты в процессе недавних исследований проанализировали состояние здоровья представительниц прекрасного пола из разных слоев населения. Как оказалось, лишь у каждой третьей женщины с высшим образованием были проблемы с избыточным весом.
|
25 декабря 2017, 10:36
|
Ученые установили, как выпившие мужчины воспринимают женщин
Американские специалисты из Университета Небраски-Линкольна определили, что под воздействием спиртного представители сильного пола воспринимают женщин как партнеров для секса. Как рассказывает MedicalXpress, в серии исследований участвовали 50 мужчин от 20 до 30 лет.
|
21 декабря 2017, 09:28
|
ВЦИОМ: Россияне назвали самые эффективные силовые ведомства
Граждане Российской Федерации считают наиболее эффективными силовыми структурами Министерство обороны, МЧС и всех работников органов безопасности. К профессиональному празднику последних ВЦИОМ приурочил масштабный опрос. Как оказалось, более половины граждан (62%) хотели бы видеть в рядах силовиков своих детей.
|
20 декабря 2017, 05:07
|
Самарец насмерть сбил 15-летнюю девочку на трассе под Уфой
Вчера, 16 декабря, около 7 часов вечера в Уфимском районе произошло ДТП со смертельным исходом. Под колесами автомашины «Рено Дастер» погибла 15-летняя девочка. Об этом в своем блоге сообщил начальник управления ГИБДД МВД по Республике Башкортостан Динар Гильмутдинов.
|
17 декабря 2017, 04:16
|
В ДТП под Самарой пострадали шесть человек, в том числе дети
|
29 ноября 2017, 02:05
|
В Сызрани подростки обокрали кассу магазина
|
14 ноября 2017, 10:04
|
В Зубчаниновке подростки обстреляли из пневматики «Газель» и «шестерку»
Микроавтобус Газель и ВАЗ-2106 стали жертвами любителей пострелять из пневматики по движущимся целям.
Информация об инциденте появилась вчера вечером, 4 ноября, в паблике «Новости Самара – Самара life» соцсети «ВКонтакте. По словам автора снимков, инцидент произошел в самарском посёлке …
|
5 ноября 2017, 08:49
|
ВЦИОМ назвал идеальный возраст для вступления в брак
В процессе недавнего исследования социологи определили идеальный возраст для вступления в брак. Кроме того, выяснилось: сегодняшняя молодежь отдает предпочтение классическому формату взаимоотношений - со штампом в паспорте.
|
28 августа 2017, 05:22
|
В Самаре открылся центр для обучения особенных детей
Там будут заниматься ребята с ДЦП, нарушениями зрения, слуха и речи. Специальный класс создан на базе городской школы № 101. Он оснащен тактильной клавиатурой для детей, страдающих детским церебральным параличом, оборудованием для слабослышащих и незрячих учащихся, коммуникаторами для невербального общения, …
|
27 апреля 2017, 03:48
|
Ученые определили оптимальный для принятия спонтанных решений возраст
Ученые из Португалии сделали вывод, что люди чаще склонны принимать спонтанные решения в 25-летнем возрасте. О недавнем исследовании рассказывает издание PLOS Computational Biology.
|
14 апреля 2017, 03:32
|
В Самарской области опережающими темпами идет старение населения
|
13 марта 2017, 06:25
|
Психологи определили идеальный возраст для вступления в брак
Проанализировав статистику удачных брачных союзов, ученые установили, что создавать семью лучше всего после окончания вуза. Об этом заявили специалисты из Соединенных Штатов после масштабного исследования.
|
13 марта 2017, 05:05
|
Ученые открыли, как улучшить способность головного мозга к обучению
Американские ученые создали новый метод улучшения способности человеческого мозга к обучению. Открытие было сделано в Университете Брауна.
|
6 февраля 2017, 04:17
|
Самарских пенсионеров бесплатно научат работе на компьютере
В Самарской области стартовал прием заявлений от неработающих пенсионеров, желающих освоить компьютер. Обучение бесплатное.
Документы принимаются в Центрах социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов. Нужно успеть до 1 сентября. Общий объем курса - 28 часов.
Пенсионерам расскажут об общем устройстве ПК, …
|
27 июля 2016, 04:53
|
Ученые объяснили, почему в старости сложно учиться новому
Специалисты из университета Куинсленда в Брисбене провели исследование и выяснили, в силу каких именно обстоятельств в старости у человека исчезает желание учиться новому. Эксперименты осуществляли на грызунах разных возрастных групп. Им давали возможность получить сладкую пищу вместо несладкого корма, но …
|
22 апреля 2016, 10:26