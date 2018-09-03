Ученые предупреждают: уже в 2020 году на Земле начнется Малый Ледниковый период. Ранее его старт прогнозировали на 2030 год, но в связи с быстро снижающейся активностью Солнца эту дату посчитали уже неактуальной.
Стоит отметить, что Ледниковые периоды на Земле – явление периодическое. Малые длятся несколько десятилетий. В это время наблюдается похолодание, сопровождающееся увеличением площади ледников на материках. В последний раз Малый Ледниковый период наблюдался с 1645 по 1715 годы.
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