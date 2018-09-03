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Материалы по теме:

Как пережить жару

Как пережить жару

Последние несколько недель в Самаре установилась аномальная жара. 3 июля Приволжский гидрометцентр зафиксировал температурный рекорд: в Самаре максимум составил +36,5, ранее столбик термометра поднимался до 33,4 градуса в 1954 году. Если же говорить в целом по области, то самая жаркая 

4 июля 2018, 12:46
Похолодание к выходным ожидается в Самарской области

Похолодание к выходным ожидается в Самарской области

В Самаре появился прогноз погоды на ближайшие дни. К концу рабочей недели в регионе ожидается похолодание. По прогнозу, оно будет незначительным. Как уже сообщала «ТЕРРА», в среду, 20 июня, по данным синоптиков, температура воздуха может повыситься до +32 градусов. При 
19 июня 2018, 11:23
Что принес очередной циклонический вихрь в Самарскую область

Что принес очередной циклонический вихрь в Самарскую область

В Самаре синоптики опубликовали прогноз погоды на территории региона в ближайшие дни. Пришло похолодание. Пасмурную погоду в регион принес очередной циклоничеспкий вихрь, перемещающийся по северным широтам европейского материка. Во вторник, 12 июня, в Самаре был перекрыт абсолютный минимум температуры воздуха 
13 июня 2018, 04:29
Как ныряющий со Скандинавии циклон изменит погоду в Самаре

Как ныряющий со Скандинавии циклон изменит погоду в Самаре

В Самарской области МЧС предупредило жителей о возможном ухудшении погодных условий - до 19 часов 5 июня. «Днем местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер юго-западный, днем 8-13 метров в секунду, местами порывы до 17-22 метров в секунду», - указано в 
5 июня 2018, 10:44
В Канаде нашли подземный лабиринт времен ледникового периода

В Канаде нашли подземный лабиринт времен ледникового периода

Ученые нашли в Канаде большую пещерную систему под Монреалем. Об этом рассказывает National Geographic. Открытие сделали специалисты Квебекского спелеологического общества при осмотре знакомой многим исследователям мира пещеры Сен-Леонар. Они смогли достичь прежде неизвестной загадочной системы. Ширина пространства – свыше 200 

5 декабря 2017, 11:31
Российские ученые собрались восстановить Ледниковый период в Сибири

Российские ученые собрались восстановить Ледниковый период в Сибири

Российские ученые хотят воссоздать природные условия эпохи Ледникового периода на территории Сибири. Конечной целью этой работы является борьба с глобальным потеплением.
Речь идет об исследованиях в режиме трехмерного моделирования. Ученые будут сопоставлять данные, полученные в процессе раскопок, с современными. В 

10 марта 2017, 05:18
Ученые: В 2017 году Землю ожидает Ледниковый период

Ученые: В 2017 году Землю ожидает Ледниковый период

Ученые прогнозируют новые погодные изменения с 2017 года в виде мини-ледникового периода. Сильные морозы будут на протяжении 70 лет, считают климатологи, и рекомендуют перебираться в теплые края.
Одной из причин изменения климата ученые называют солнечные лучи. Солнце следует определенному циклу, 

16 декабря 2016, 12:49
Топ-новости: смартфоны Nokia, ледниковый период, девушка упала в котлован на Московском в Самаре

Топ-новости: смартфоны Nokia, ледниковый период, девушка упала в котлован на Московском в Самаре

«ТЕРРА» подготовила обзор самых популярных новостей на сайте в пятницу, 2 декабря.

Смартфоны Nokia снова появятся в продаже в 2017 году. Гаджеты бренда на OC Android вернутся на рынок в первой половине следующего года. Подробности – по ссылке.
2 декабря 2016, 08:46
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