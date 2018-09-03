Топ-новости: смартфоны Nokia, ледниковый период, девушка упала в котлован на Московском в Самаре



Смартфоны Nokia снова появятся в продаже в 2017 году. Гаджеты бренда на OC Android вернутся на рынок в первой половине следующего года. Подробности – по ссылке . … «ТЕРРА» подготовила обзор самых популярных новостей на сайте в пятницу, 2 декабря.Смартфоны Nokia снова появятся в продаже в 2017 году. Гаджеты бренда на OC Android вернутся на рынок в первой половине следующего года. Подробности –