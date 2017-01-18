Английская исследовательская станция прервала свою работу по причине огромной трещины в ледниках Антарктиды, протяженность которой составляет порядка 40 км. Об этом информирует Антарктическое управление Великобритании. На объекте находится 16 человек. Предполагаемая причина возникновения трещины - глобальное потепление.
Как отмечают ученые, речь идет о научной станции Halley V, которая находится на плавающем шельфе ледового континента. Ее функционирование может возобновиться ближе к концу 2017 года. Располагающиеся на станции ученые и персонал в скором времени переведут в более безопасный район. Их собираются переселить на 23 километра от места ледяного разлома.
Эта станция была образована в1956 году на шельфовом леднике Бранта в море Уэдделла. Специалисты на ней исследуют атмосферу, изучают климатические процессы. Так, замеры, сделанные на Halley, привели к обнаружению озоновой дыры в 1985 году.
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