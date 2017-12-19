Специалисты Массачусетского технологического института направили свои усилия на создание светящихся растений. В перспективе они намерены все уличные приборы освещения заменить на биолюминесцентные природные источники.
По оценке экспертов, для освещения улиц крупных населенных пунктов люди расходуют 20% получаемой электроэнергии. Изменить положение дел и уменьшить этот объем вполне реально при применении светящихся растений. Ученые призвали на помощь методы генной инженерии для внедрения специальных "светящихся" генов бактерий и светлячков в растения.
В беспрецедентном проекте широко применяются нанотехнологии. Разработаны особые наночастицы из кремния и полимера, которые передвигаются внутри растений в определенном порядке. При создании таких частиц в качестве первого подопытного образца использовали табак, но самые хорошие результаты продемонстрировал кресс-салат: свечение данного растения выше яркости табака в 100 тысяч раз.
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