Ученые утверждают, что в Солнечной системе должна существовать еще одна огромная планета, которая причисляется к разряду суперземель. Так называют миры с твердой поверхностью, схожие с планетами земной группы, но намного превосходящие нашу Землю по размерам. Посредством самых современных технологий близ ряда звезд было обнаружено большое число таких суперземель.
Как сообщают научные издания, в Солнечной системе должна присутствовать подобная суперземля. Ее возможная орбита находится за орбитой Нептуна в 150 млрд километров от нас. Иными словами, она удалена от Солнца на расстояние в 1000 раз больше, чем наша планета.
Эта суперземля пока вошла в эзотерические представления, получив наименование Немезида. Скорее всего, гигантская планета перемещается по вытянутой орбите, время от времени попадая во внутренние пределы Солнечной системы. Тогда, говорят исследователи, вследствие влияния Немезиды на Землю обрушиваются катастрофы космических масштабов. Впрочем, в научном сообществе есть немало критиков данной теории.
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