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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 8 мая 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 8 мая 2018г  
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25 декабря 2017, 10:33
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На «отлично»: Исследователи узнали, что нужно есть перед экзаменами

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Ниже ноля: российские ученые разработали продукты для сохранения здоровья в холод

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На международной выставке в Италии арестовали партию крымского вина

На международной выставке в Италии арестовали партию крымского вина

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил об аресте партии крымского вина на выставке в Италии. Об этом рассказывают российские информагентства.
Как сообщается, ряд крымский компаний представили на выставке в Вероне свои вина, однако местная полиция по непонятным причинам арестовала всю продукцию. 

11 апреля 2017, 03:21
Ученые обнаружили связь между бессонницей и риском развития астмы

Ученые обнаружили связь между бессонницей и риском развития астмы

Проанализировав результаты исследований, проведенных с 11-летним интервалом, ученые из Норвежского университета технических и естественных наук пришли к неожиданным выводам. Оказывается, страдающие бессонницей люди болели астмой чаще тех, кто не имел проблем со сном.
По наблюдению специалистов, бессонница может провоцировать воспалительные 

28 марта 2017, 09:16
Ученые назвали эффективные способы борьбы с бессонницей

Ученые назвали эффективные способы борьбы с бессонницей

Английские ученые открыли несколько эффективных методов борьбы с бессонницей. Итоги масштабного исследования опубликованы на страницах специализированных изданий.
Одним из способов, помогающих уснуть, является просмотр кинокартины с легким сюжетом. Такие ленты дают возможность снять нервное напряжение и расслабиться. Также ученые советуют 

23 января 2017, 11:12
Ученые: Темный шоколад избавит от бессонницы

Ученые: Темный шоколад избавит от бессонницы

Ученые обнаружили продукт, полезные свойства которого способны спасти человека от бессонницы. Специалисты университета Эдинбурга убеждены, что темный шоколад может оказать положительное действие на организм и помочь ему в борьбе с этим недугом.
Для достижения максимального эффекта следует употреблять всего 63 

12 января 2017, 10:36
С 2017 года минимальная цена бутылки вина в РФ может вырасти со 164 рублей до 200-250

С 2017 года минимальная цена бутылки вина в РФ может вырасти со 164 рублей до 200-250

Сейчас этот вопрос рассматривает федеральный Минсельхоз. Изменения вызваны необходимостью развивать  отечественное виноградарство и виноделие.
Напомним, впервые речь об этом зашла после присоединения Крыма. На данные цели в ближайшие 10 лет, по подсчетам экспертов, может понадобиться почти 80 миллиардов рублей. Кроме 

17 октября 2016, 11:27
В СамГТУ разрабатывают новые технологии производства спиртных напитков

В СамГТУ разрабатывают новые технологии производства спиртных напитков

В Самарской области вскоре может появиться новый бренд. Студенты и педагоги технического университета научились готовить в своих лабораториях яблочный сидр, кальвадос, а также красное и белое вино. Ингредиенты для их изготовления закупаются у местных фермеров.

Ежегодно в лаборатории СамГТУ 
25 сентября 2015, 12:52
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