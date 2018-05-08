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В Китае нашли гробницу, построенную 1800 лет назад
Удивительная находка: в китайском городе Чунцин археологи обнаружили гробницу, построенную в эпоху империи Восточная Хань. Этот период датируется 25 годом и длится до 220 года нашей эры. Внутри захоронения находились статуэтки и монеты, а также керамика, пишет news.allcrimea.net. Напомним, …
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7 мая 2018, 04:42
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Ученые будут использовать дефицит витамина В7 для лечения туберкулеза
Исследователи из Медицинского колледжа Уэйл Корнелл смогли сломать клеточную стенку у возбудителя туберкулеза, этому способствовал искусственный дефицит витамина В7. Сейчас медики выписывают пациентам с туберкулезом антибиотик, который подавляет синтез миколовых и жирных кислот в микробактериях. Но есть серьезная проблема: даже …
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27 апреля 2018, 12:03
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В Китае крестьяне копали коренья и обнаружили 400 кг старинных монет
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25 апреля 2018, 03:04
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Древние знаки обнаружили ученые в Перу
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9 апреля 2018, 05:13
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Минсельхоз: минимальная цена на вино может составить 180-190 рублей
Российский Минсельхоз озвучил инициативу определить минимальную розничную цену на вино в размере 180 – 190 рублей. Такое предложение собираются представить на рассмотрение Министерства финансов весной следующего года, рассказывают «Известия».
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25 декабря 2017, 10:33
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Диета долголетия: Британские ученые нашли способ многие годы оставаться в хорошей форме
Специалисты из Великобритании рассказали о действенном, по их мнению, способе оставаться в отличной физической форме до старости. Как гласят результаты исследования ученых из Саутгемптонского университета, выбор качественного питания на протяжении всей жизни способен оказать решающее влияние на выносливость и работоспособность.
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19 октября 2017, 09:39
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На «отлично»: Исследователи узнали, что нужно есть перед экзаменами
Черника способствует краткосрочному стимулированию мозговой активности. Такой вывод сделали ученые из Университета Рединга после продолжительных исследований.
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16 октября 2017, 02:12
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Ниже ноля: российские ученые разработали продукты для сохранения здоровья в холод
Продукты питания, предназначенные для сохранения здоровья в холодное время года, создали отечественные специалисты из школы биомедицины Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Об этом рассказывает ТАСС со ссылкой на представителей вуза.
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9 октября 2017, 03:15
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На десерт: Россияне стали есть больше тортов и пирожных
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25 августа 2017, 10:05
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Из пушки не разбудишь: Ученые нашли оригинальный способ быстро заснуть
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8 июня 2017, 05:20
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На международной выставке в Италии арестовали партию крымского вина
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11 апреля 2017, 03:21
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Ученые обнаружили связь между бессонницей и риском развития астмы
Проанализировав результаты исследований, проведенных с 11-летним интервалом, ученые из Норвежского университета технических и естественных наук пришли к неожиданным выводам. Оказывается, страдающие бессонницей люди болели астмой чаще тех, кто не имел проблем со сном.
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28 марта 2017, 09:16
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Ученые назвали эффективные способы борьбы с бессонницей
Английские ученые открыли несколько эффективных методов борьбы с бессонницей. Итоги масштабного исследования опубликованы на страницах специализированных изданий.
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23 января 2017, 11:12
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Ученые: Темный шоколад избавит от бессонницы
Ученые обнаружили продукт, полезные свойства которого способны спасти человека от бессонницы. Специалисты университета Эдинбурга убеждены, что темный шоколад может оказать положительное действие на организм и помочь ему в борьбе с этим недугом.
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12 января 2017, 10:36
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С 2017 года минимальная цена бутылки вина в РФ может вырасти со 164 рублей до 200-250
Сейчас этот вопрос рассматривает федеральный Минсельхоз. Изменения вызваны необходимостью развивать отечественное виноградарство и виноделие.
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17 октября 2016, 11:27
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В СамГТУ разрабатывают новые технологии производства спиртных напитков
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25 сентября 2015, 12:52