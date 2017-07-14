Ученые впервые в истории смогли записать в ДНК бактерии небольшой анимационный фильм, а далее с помощью секвенирования генома восстановили его с 90-процентной точностью. Так специалисты продемонстрировали, что в ДНК можно хранить не только генетическую, но и любую другую информацию.
О своей необычной разработке ученые рассказали в журнале Nature. Чтобы оценить эффективность новой методики, авторы взяли gif-изображение скачущего всадника, составленное из серии снимков одного из основателей фотографии — Эдварда Мейбриджа.
Пять последовательных кадров заняли объем порядка 2,6 Кб. Его получилось успешно записать в геном и извлечь обратно.
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