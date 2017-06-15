Исследователи из Гарвардского университета считают, что периодические вспышки на Солнце могут оказаться предвестниками апокалипсиса. Об этом говорят сразу несколько факторов. Прежде всего, число пятен на небесном светиле с течением времени уменьшается, а это может сигнализировать о его остывании.
С каждым годом специалистам все сложнее становится предсказывать вспышки. При этом все чаще они оказываются причиной происходящих катаклизмов на нашей планете.
Ряд астрономов полагают, что Солнце потухнет только через 10 млрд лет. Многие ученые призывают человечество скорее начать осваивать другие планеты. В часности, об этом нередко заявляет известный физик-теоретик Стивен Хокинг.
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