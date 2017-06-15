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«Бункер S» Эфир передачи от 13 июня 2017г 
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Китай запустил на орбиту телескоп для изучения черных дыр

Китай запустил на орбиту телескоп для изучения черных дыр

Китайские ученые запустили на орбиту первый рентгеновский космический телескоп Hard X-ray Modulation Telescope (HXMT). Аппарат предназначен для ведения наблюдений за черными дырами, сообщает агентство Синьхуа.
Телескоп на высоту 550 км над Землей доставила сегодня ракета-носитель "Великий поход-4В". Пуск произошел с 

15 июня 2017, 03:25
Начаты раскопки на месте возможного захоронения Янтарной комнаты

Начаты раскопки на месте возможного захоронения Янтарной комнаты

Германские власти дали разрешение на археологические работы в районе предполагаемого захоронения знаменитой Янтарной комнаты. Всемирно известный шедевр был вывезен фашистами из Советского Союза.
Российские ученые думают, что фрагменты Янтарной комнаты находятся под городом Нордхаузен. Археологи основываются, в частности, на информации 

15 июня 2017, 02:14
Употребляемые на завтрак продукты влияют на решения человека в течение всего дня

Употребляемые на завтрак продукты влияют на решения человека в течение всего дня

Германские специалисты из Университета Любека в результате продолжительных исследований определили, что продукты, употребляемые человеком на завтрак, оказывают влияние на принятие решений на протяжении всего дня. Так, чем больше содержание углеводов было в утренней пище, тем вероятнее, что днем вы примете 

15 июня 2017, 09:19
На дне бухты Золотой Рог во Владивостоке нашли семь затонувших кораблей

На дне бухты Золотой Рог во Владивостоке нашли семь затонувших кораблей

Семь затонувших судов находятся на дне бухты Золотой Рог. Это узнали специалисты Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) в процессе исследований с помощью подводных аппаратов.
Как поясняют ученые, геомагнитная съемка дала им возможность установить 7 крупных магнитных аномалий с линейными размерами от 

15 июня 2017, 09:14
Ученые назвали самую эффективную диету

Ученые назвали самую эффективную диету

Вегетарианская диета оказалась вдвое эффективнее, чем популярная в наши дни низкокалорийная. Об исследовании американских специалистов рассказывает Journal of the American College of Nutrition.
Ученые наблюдали за 74 пациентами, которых разделили на две группы. Представители первой употребляли низкокалорийные продукты. Вторую группу 

14 июня 2017, 07:28
Ученые назвали неожиданный способ взбодриться и побороть усталость

Ученые назвали неожиданный способ взбодриться и побороть усталость

Американские исследователи в результате серии экспериментов заявили о неожиданном способе взбодриться и победить усталость. Для этого следует просто переключиться на иные действия.
Ученые из Университета Калифорнии рассказали, как уставшим людям можно переходить в более комфортное эмоциональное состояние. Однотипные манипуляции оказывают 

13 июня 2017, 03:19
Ученые составили список продуктов, уменьшающих аппетит

Ученые составили список продуктов, уменьшающих аппетит

Исследователи из Соединенных Штатов по результатам серии экспериментов составили перечень продуктов, уменьшающих аппетит. На первом месте в списке стоят яблоки. Они способствуют выработке гормона GLP-1, дающему мозгу сигналы о сытости.
Аналогичный эффект наблюдается при употреблении красного перца. Достаточно в процессе 

9 июня 2017, 05:12
NASA зафиксировало аномальные вспышки на Солнце

NASA зафиксировало аномальные вспышки на Солнце

На поверхности Солнца эксперты американского космического агентства NASA отметили аномальные вспышки. Сейчас астрофизики тщательно изучают полученные данные.
Специалисты, в частности, исследуют каскадные петли, которые являются потоками заряженных частиц. Это явление нельзя назвать редким, петли появляются на активной части небесного светила.Ученым 

24 апреля 2017, 09:44
В NASA рассказали об опасности солнечных бурь для атмосферы Земли

В NASA рассказали об опасности солнечных бурь для атмосферы Земли

Ученые из Лаборатории реактивного движения NASA заявляют об опасности, которую таят в себе солнечные бури. Специалисты открыли прежде неизвестный атмосферный феномен, который возникает из-за сильных вспышек на Солнце.
Как выяснилось, геомагнитные бури провоцируют исчезновение из земной ионосферы огромного количества заряженных 

12 апреля 2017, 05:13
В Германии ученые собрали гигантское «искусственное солнце»

В Германии ученые собрали гигантское «искусственное солнце»

В Германском аэрокосмическом центре ученые ведут исследования по производству экологически чистого топлива с помощью интенсивного света. Об этом рассказывает The Guardian.
Масштабные опыты осуществляются в 50 километрах от Кельна, где специалисты возвели установку, состоящую из 149 прожекторов, способную генерировать свет 

24 марта 2017, 01:36
Российские ученые: Необычная магнитная буря началась на Земле

Российские ученые: Необычная магнитная буря началась на Земле

На Земле сейчас идет необычная магнитная буря, возникшая из-за дыры на Солнце. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на главу Центра космической погоды РАН Сергея Гайдаша.
Отмеченное учеными явление обладает высокой интенсивностью, однако не угрожает метеочувствительным людям. Вместе с тем, 

24 марта 2017, 09:13
Ученые установили точную дату конца света

Ученые установили точную дату конца света

Ученые из Соединенных Штатов назвали дату, когда на нашей планете настанет конец света. По их утверждению, жизнь на Земле прекратится по «вине» Солнца.
Как информирует издание Scientific Reports, ученые из США длительное время ведут исследования солнечной активности. Они считают, что 

13 февраля 2017, 11:55
Ученые рассказали, какие животные могут пережить апокалипсис

Ученые рассказали, какие животные могут пережить апокалипсис

Английские ученые выяснили, какие животные могут пережить предполагаемый апокалипсис. Это те, которые смогли уцелеть во всех предшествующих вымираниях животного мира - морские губки.
Эти представители фауны могут оказаться восстановителями планетарных экосистем. Ученый Джохев Боттинг говорит, что они обладают такой устойчивостью, 

10 февраля 2017, 12:10
Ученые: столкновение с таинственной Нибиру станет причиной конца света

Ученые: столкновение с таинственной Нибиру станет причиной конца света

О возможном столкновении Земли с таинственной планетой Нибиру в ближайшее время заявил ряд ученых. Они говорят, что это событие повлечет гибель всего человечества и окажется причиной конца света. Впрочем, существование такой планеты до сих пор научно не подтверждено.
Как говорят 

23 декабря 2016, 05:14
Ученые: «Часы Судного дня» остановлены в трех минутах от апокалипсиса

Ученые: «Часы Судного дня» остановлены в трех минутах от апокалипсиса

Рост напряженности между РФ и Соединенными Штатами, недавнее ядерное испытание в КНДР и отсутствие прогрессивных шагов по решению проблемы изменения климата ставят мир перед серьезной угрозой, заявили ученые «Doomsday Clock», которые измеряют вероятность глобального катаклизма. Об этом сообщают западные агентства.
27 января 2016, 10:44
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